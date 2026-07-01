ЗEМСКИЕ СОБРA НИЯ

Земские собрания — в Российской империи в 1864—1918 губернские и уездные распорядительные органы земского самоуправления.

Введены Земской реформой 1864 , реформированы Земским положением 1890. З. с. принимали постановления по всем вопросам, относившимся к компетенции земств, выбирали должностных лиц земского самоуправления, контролировали их работу, утверждали земский бюджет, ведали раскладкой земских повинностей, проверяли правильность проведения выборов гласных, ходатайствовали перед высшим начальством о местных нуждах. Председателями губернских и уездных З. с. были соответственно губернские и уездные предводители дворянства. Гласные З. с. избирались на 3 года. В заседаниях губернских З. с. участвовали председатели уездных З. с. и председатели уездных земских управ , а также представители местной епархии. В уездные З. с. входили по должности городские головы уездных городов и депутаты от православного духовенства. В состав и губернских, и уездных З. с. входили представители ведомства государственных имуществ и уделов. Постановления губернских З. с. утверждались губернатором или министром внутренних дел. Деятельность З. с. контролировалась Губернским по земским и городским делам присутствием.

Лит.: Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. Т. 1—4. СПб., 1909—1911; Герасименко Г. А. История земского самоуправления. Саратов, 2003; Земское самоуправление в России. 1864—1918. Кн. 1—2. М., 2005; Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России. М., 1993.