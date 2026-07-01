ЗEМСКИЕ СОБОРЫ

Земские соборы — в Русском государстве XVI—ХVII вв. центральный сословно-представительный орган управления.

В Русском государстве XVI—ХVII вв. центральный сословно-представительный орган управления, состоявший из членов Боярской думы , Освященного собора (собрания высших церковных иерархов) и выборных или назначаемых по должностному принципу представителей от различных сословий, сословно-чиновных групп и территорий. Состав З. с. не был постоянным и зависел от вопросов, которые обсуждались на них. З. с. созывались царем или по инициативе сословий и рассматривали наиболее важные государственные дела (внешнеполитические, финансовые, социальные, законодательные, избрания царя). Большинство исследователей квалифицируют З. с. лишь как совещательный орган, не ограничивавший власти царя.

Первый З. с., так называемый Собор примирения, был созван в 1549 царем Иваном IV Грозным; не имел в своем составе выборного сословно-территориального представительства. Дальнейшее развитие соборной практики связано с появлением и расширением выборного элемента и сословно-территориального представительства в структуре З. с. Периодом наивысшего подъема деятельности З. с. и их общественно-политической роли являются 1610-е. Самым представительным считается З. с. 1613, избравший царем Михаила Федоровича Романова. Постоянно созывавшиеся до 1621 З. с. решали проблемы восстановления государства после Смутного времени . Были приняты Соборные приговоры о сборах чрезвычайных налогов (так называемых пятинных и запросных деньгах), обсуждались социальные вопросы «устроения земли». В 1630-е на первый план вышли внешнеполитические вопросы (войны с Польшей и возвращение Смоленска, взаимоотношения с Крымским ханством ). Главными участниками З. с., с которыми советовался царь, стали представители дворянства, казачества и духовенства. Следующим наиболее представительным является собор 1649, принявший новый кодекс законов — Соборное уложение 1649 . Последним считается З. с. 1653, принявший постановление о вхождении Украины в состав России, однако, по мнению некоторых историков (В. К. Никольский, Л. В. Черепнин), соборная практика на этом не закончилась. Различные совещания царя с представителями сословий продолжались до 1680-х.

Лит.: Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 2, 3. М., 1985; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. М., 1978.