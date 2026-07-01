ЗEМСКИЕ ПОВИННОСТИ

Земские повинности — в России комплекс обязанностей феодально-зависимого населения в отношении государства или феодала.

В России комплекс обязанностей феодально-зависимого населения в отношении государства или феодала как в денежном, так и в натуральном выражении, а также в виде определенных работ в хозяйственной сфере, участия в городовом деле, местном управлении на различных выборных должностях и т. п. З. п. известны с конца XV в., когда в процессе образования единого Русского государства и роста поместного и вотчинного землевладения происходили не только усиление феодальной зависимости, но и интеграция крестьянских и посадских общин в общегосударственную систему управления. Земская реформа Ивана IV завершила этот процесс, наделив земское выборное самоуправление обязанностью участвовать в решении государственных задач, касающихся прежде всего сбора налогов. С этого времени можно говорить о разделении З. п. на выполняемые в пользу государства и на решающие вопросы, связанные с местным жизнеобеспечением. До XIX в. З. п. не были законодательно регламентированы. Постепенно распределение и виды повинностей становились упорядоченными. С 1816 З. п. разделялись на общие по губернии и частные (сословные), при этом размеры повинностей в разных местностях были различны. По уставу 1851 все они разделялись на денежные (содержание почты, мостов, перевозов и дорог, органов местного управления) и натуральные (строительство и ремонт дорог и мостов, почтовая повинность, отопление и освещение воинских зданий, снабжение квартирами войск и др.). С образованием в 1864 земств З. п. перешли в ведение местных земских учреждений и сохранялись в таком виде до 1917.

Лит.: Булгаков М. Б. Государственные службы посадских людей в XVII в. М., 2004; Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990; Носов Н. Е. Очерки по истории местного управления Русского государства в первой половине XVI в. М., 1957.