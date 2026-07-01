ЗЕМСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ
ЗЕМСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ - в Российской империи должностные лица, осуществлявшие административно-судебную власть над крестьянами.
Институт земских начальников учреждён согласно Положению от 12(24).07.1889 года, утверждённому императором Александром III, с целью создания «близкой к народу твёрдой правительственной власти». Земские начальники назначались министром внутренних дел по представлению губернатора после его консультаций с уездными предводителями дворянства; предпочтение отдавалось потомственным дворянам, имевшим высшее образование и недвижимую собственность в уезде. В 1890-1900 годах земские начальники назначены в 40 губерниях Европейской России (в 1904 году их было 2,3 тысяч человек). В каждом уезде было несколько (от 3 до 14, в среднем 6) участков земских начальников. В связи с введением института земских начальников упразднены уездные присутствия по крестьянским делам (смотрите Губернские присутствия) и уездные съезды мировых судей.
Земские начальники были обязаны принимать просьбы и заявления от крестьян как в письменной, так и в устной форме «везде и во всякое время». Наиболее важные или спорные дела, отнесённые к компетенции земских начальников, решал их уездный съезд, на котором должны были присутствовать все земские начальники уезда. Он собирался в сроки, определявшиеся губернским присутствием, проходил под председательством уездного предводителя дворянства. Являлся апелляционной инстанцией для постановлений земских начальников (кассационной инстанцией было губернское присутствие) и волостных судов.
Земские начальники надзирали за законностью и целесообразностью решений сельских сходов, волостных сходов и волостных судов (земские начальники назначали членов последних из числа кандидатур, предложенных сельскими сходами); следили за соблюдением обязательств, добровольно взятых на себя сельскими обществами (содержание школ и пр.); утверждали должностных лиц крестьянского самоуправления, разбирали жалобы на них; контролировали расходование и состояние денежных сумм, находившихся в распоряжении сельских обществ; взыскивали недоимки с отдельных крестьян и сельских обществ или ходатайствовали перед казёнными палатами об отсрочке таких выплат; руководили избранием гласных земских собраний от крестьян; приводили в исполнение постановления и распоряжения губернского присутствия и уездного съезда земских начальников; с 1895 года участвовали в управлении начальными школами (входили в состав уездных училищных советов). В случае неисполнения своих «законных распоряжений или требований» земские начальники могли подвергнуть виновного аресту сроком до 3 дней или штрафу в размере до 6 рублей, а должностных лиц крестьянского самоуправления - аресту до 7 дней и штрафу до 5 рублей. Неблагонадёжных должностных лиц земские начальники могли временно (волостных и сельских писарей - окончательно) отстранять от должностей (увольнение осуществлял съезд земских начальников). Рассматривали и выносили постановления по большинству возникавших в крестьянской среде гражданских споров и исков, по делам о потравах, оскорблениях и некоторых др. Виновных приговаривали к штрафам, аресту до 3 месяцев или тюремному заключению до 1 года.
Согласно закону «О преобразовании местного суда» от 15(28).06.1912 года (в 1914-1917 годах введён в действие в 20 губерниях Европейской России), земские начальники освобождены от судебных функций, права надзора за волостными судами и наложения взысканий на их судей.
В Сибири и на Дальнем Востоке в 1898 - начале 1900-х годов согласно Временному положению от 02(14).06.1898 года введены аналогичные земским должности крестьянских начальников (в районах проживания инородцев - крестьянских и инородческих начальников); помимо функций, осуществлявшихся земскими начальниками в Европейской России, крестьянские начальники до 1906 года осуществляли водворение и устройство переселенцев из Европейской России.
Широкие полномочия, предоставленные земским начальникам, позволили им упорядочить деятельность органов крестьянского самоуправления, но в то же время вызвали резкую критику со стороны либерально настроенных общественных деятелей, которые осуждали совмещение земскими начальниками административных и судебных функций, а также видели в институте земских начальников проявление политики «попечительства» по отношению к крестьянству. Должности земских и крестьянских (крестьянских и инородческих) начальников упразднены Временным правительством в 1917 году.