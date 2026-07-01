ЗЕМСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ

ЗЕМСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ - в Российской им­пе­рии долж­но­ст­ные ли­ца, осу­ще­ст­в­ляв­шие ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-су­деб­ную власть над кре­сть­я­на­ми.

Ин­сти­тут земских начальников уч­ре­ж­дён со­глас­но По­ло­же­нию от 12(24).07.1889 года, ут­вер­ждён­но­му императором Алек­сан­дром III , с це­лью соз­да­ния «близ­кой к на­ро­ду твёр­дой пра­ви­тель­ст­вен­ной вла­сти». Земские начальники на­зна­ча­лись ми­ни­ст­ром внутренних дел по пред­став­ле­нию гу­бер­на­то­ра по­сле его кон­суль­та­ций с уезд­ны­ми пред­во­ди­те­ля­ми дво­рян­ст­ва; пред­поч­те­ние от­да­ва­лось по­томственным дво­ря­нам, имев­шим выс­шее об­ра­зо­ва­ние и не­дви­жи­мую соб­ст­вен­ность в уез­де. В 1890-1900 годах земские начальники на­зна­че­ны в 40 гу­бер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии (в 1904 году их бы­ло 2,3 тысяч человек). В ка­ж­дом уез­де бы­ло несколько (от 3 до 14, в среднем 6) уча­ст­ков земских начальников. В свя­зи с вве­де­ни­ем ин­сти­ту­та земских начальников уп­разд­не­ны уезд­ные при­сут­ст­вия по кре­сть­ян­ским де­лам (смотрите Гу­берн­ские при­сут­ст­вия) и уезд­ные съез­ды ми­ро­вых су­дей.

Земские начальники бы­ли обя­за­ны при­ни­мать прось­бы и за­яв­ле­ния от кре­сть­ян как в пись­мен­ной, так и в уст­ной фор­ме «вез­де и во вся­кое вре­мя». Наи­бо­лее важ­ные или спор­ные де­ла, от­не­сён­ные к ком­пе­тен­ции земских начальников, ре­шал их уезд­ный съезд, на ко­то­ром долж­ны бы­ли при­сут­ст­во­вать все земские начальники уез­да. Он со­би­рал­ся в сро­ки, оп­ре­де­ляв­шие­ся гу­берн­ским при­сут­ст­ви­ем, про­хо­дил под пред­се­да­тель­ст­вом уезд­но­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва . Яв­лял­ся апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей для по­ста­нов­ле­ний земских начальников (кас­са­ци­он­ной ин­стан­ци­ей бы­ло гу­берн­ское при­сут­ст­вие) и во­ло­ст­ных су­дов.

Земские начальники над­зи­ра­ли за за­кон­но­стью и це­ле­со­об­раз­но­стью ре­ше­ний сель­ских схо­дов, во­ло­ст­ных схо­дов и во­ло­ст­ных су­дов (земские начальники на­зна­ча­ли чле­нов по­след­них из чис­ла кан­ди­да­тур, пред­ло­жен­ных сель­ски­ми схо­да­ми); сле­ди­ли за со­блю­де­нием обя­за­тельств, доб­ро­воль­но взя­тых на се­бя сель­ски­ми об­ще­ст­ва­ми (со­дер­жа­ние школ и пр.); ут­вер­жда­ли долж­но­ст­ных лиц кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния , раз­би­ра­ли жа­ло­бы на них; кон­тро­ли­ро­ва­ли рас­хо­до­ва­ние и со­стоя­ние де­неж­ных сумм, на­хо­див­ших­ся в рас­по­ря­же­нии сель­ских об­ществ; взы­ски­ва­ли не­до­им­ки с от­дель­ных кре­сть­ян и сель­ских об­ществ или хо­да­тай­ст­во­ва­ли пе­ред ка­зён­ны­ми па­ла­та­ми об от­сроч­ке та­ких вы­плат; ру­ко­во­ди­ли из­бра­ни­ем глас­ных земских собраний от кре­сть­ян; при­во­ди­ли в ис­пол­не­ние по­ста­нов­ле­ния и рас­по­ря­же­ния гу­берн­ско­го при­сут­ст­вия и уезд­но­го съез­да земских начальников; с 1895 года уча­ст­во­ва­ли в управ­ле­нии на­чаль­ны­ми шко­ла­ми (вхо­ди­ли в со­став уезд­ных учи­лищ­ных со­ве­тов). В слу­чае не­ис­пол­не­ния сво­их «за­кон­ных рас­по­ря­же­ний или тре­бо­ва­ний» земские начальники мог­ли под­верг­нуть ви­нов­но­го аре­сту сро­ком до 3 дней или штра­фу в раз­ме­ре до 6 рублей, а долж­но­ст­ных лиц кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния - аре­сту до 7 дней и штра­фу до 5 рублей. Не­бла­го­на­дёж­ных долж­но­ст­ных лиц земские начальники мог­ли вре­мен­но (во­ло­ст­ных и сель­ских пи­са­рей - окон­ча­тель­но) от­стра­нять от долж­но­стей (уволь­не­ние осу­ще­ст­в­лял съезд земских начальников). Рас­смат­ри­ва­ли и вы­но­си­ли по­ста­нов­ле­ния по боль­шин­ст­ву воз­ни­кав­ших в кре­сть­ян­ской сре­де гражданских спо­ров и ис­ков, по де­лам о по­тра­вах, ос­корб­ле­ни­ях и не­ко­то­рых др. Ви­нов­ных при­го­ва­ри­ва­ли к штра­фам, аре­сту до 3 месяцев или тю­рем­но­му за­клю­че­нию до 1 го­да.

Со­глас­но за­ко­ну «О пре­об­ра­зо­ва­нии ме­ст­но­го су­да» от 15(28).06.1912 года (в 1914-1917 годах вве­дён в дей­ст­вие в 20 гу­бер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии), земские начальники ос­во­бо­ж­де­ны от су­деб­ных функ­ций, пра­ва над­зо­ра за во­ло­ст­ны­ми су­да­ми и на­ло­же­ния взы­ска­ний на их су­дей.

В Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке в 1898 - начале 1900-х годов со­глас­но Временному по­ло­же­нию от 02(14).06.1898 года вве­де­ны ана­ло­гич­ные зем­ским долж­но­сти кре­сть­ян­ских на­чаль­ни­ков (в рай­онах про­жи­ва­ния ино­род­цев - кре­сть­ян­ских и ино­род­че­ских на­чаль­ни­ков); по­ми­мо функ­ций, осу­ще­ст­в­ляв­ших­ся земскими начальниками в Ев­ропейской Рос­сии, кре­сть­ян­ские на­чаль­ни­ки до 1906 года осу­ще­ст­в­ля­ли во­дво­ре­ние и уст­рой­ст­во пе­ре­се­лен­цев из Ев­ропейской Рос­сии.

Ши­ро­кие пол­но­мо­чия, пре­дос­тав­лен­ные земским начальникам, по­зво­ли­ли им упо­ря­до­чить дея­тель­ность ор­га­нов кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния, но в то же вре­мя вы­зва­ли рез­кую кри­ти­ку со сто­ро­ны ли­бе­раль­но на­стро­ен­ных об­щественных дея­те­лей, ко­то­рые осу­ж­да­ли со­вме­ще­ние земскими начальниками административных и су­деб­ных функ­ций, а так­же ви­де­ли в ин­сти­ту­те земских начальников про­яв­ле­ние по­ли­ти­ки «по­пе­чи­тель­ст­ва» по от­но­ше­нию к кре­сть­ян­ст­ву. Долж­но­сти зем­ских и кре­сть­ян­ских (кре­сть­ян­ских и ино­род­че­ских) на­чаль­ни­ков уп­разд­не­ны Временным пра­ви­тель­ст­вом в 1917 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)