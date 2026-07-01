ЗЕМСКИЕ ИЗБЫ
ЗЕМСКИЕ ИЗБЫ - органы местного самоуправления.
1) органы земского управления в XVI-XVII веках в Русском государстве.
2) Местные выборные органы управления торгово-промышленного населением посадов. Созданы в 1699 году при реализации городской реформы Петра I, предполагавшей изъятие посадского населения из-под власти воевод и подчинение его центральной ратуше в Москве, которая стала осуществлять сбор основных податей с посадов. Земские избы состояли из нескольких выборных земских (городовых) бурмистров, им подчинялись избираемые кабацкие и таможенные бурмистры, земские старосты. В распоряжении бурмистров находились писцы, счётчики и сторожа. Общее число земских изб (известно около 70 в городах и торгово-промышленных сёлах) и их компетенция не были чётко регламентированы. Земские реформы осуществляли прежде всего сбор налогов и пошлин, оформление (с 1706 года) всех видов крепостных актов, занимались также организацией выборов, учётом имущественного состояния тяглецов, записью в посад и исключением из него, ведали откупами, подрядами и прочее. После проведения губернской реформы 1708 года были подчинены местной администрации. Упразднены в результате осуществления провинциальной реформы 1719 года; их функции по управлению торгово-промышленным населением переданы городовым магистратам, а оформление крепостных дел - крепостным конторам.
3) Местные выборные органы по управлению посадским населением городов и острогов Сибири и Урала в 1720-1770-х годах. Состояли из 1-2 выборных земских старост (утверждались городовыми магистратами), которые имели в своём распоряжении писчиков, рассыльщиков и сторожей. Прекратили существование в 1770-1780-х годах в результате реформ императрицы Екатерины II.
4) Местные учреждения по управлению приписными крестьянами горнозаводских районов Сибири и Урала в XVIII веке.