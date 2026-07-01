ЗЕМСКИЕ ИЗБЫ

ЗЕМСКИЕ ИЗБЫ - органы местного самоуправления.

1) ор­га­ны зем­ско­го управ­ле­ния в XVI-XVII веках в Русском государстве.

2) Ме­ст­ные вы­бор­ные ор­га­ны управ­ле­ния тор­го­во-промышленного на­се­ле­ни­ем по­са­дов. Соз­да­ны в 1699 году при реа­ли­за­ции го­род­ской ре­фор­мы Пет­ра I, пред­по­ла­гав­шей изъ­я­тие по­сад­ско­го на­се­ле­ния из-под вла­сти вое­вод и под­чи­не­ние его центральной ра­ту­ше в Москве, ко­то­рая ста­ла осу­ще­ст­в­лять сбор основных по­да­тей с по­са­дов. Земские избы со­стоя­ли из не­сколь­ких вы­бор­ных зем­ских (го­ро­до­вых) бур­ми­ст­ров, им под­чи­ня­лись из­би­рае­мые ка­бац­кие и та­мо­жен­ные бур­ми­ст­ры, зем­ские ста­рос­ты. В рас­по­ря­же­нии бур­ми­ст­ров на­хо­ди­лись пис­цы, счёт­чи­ки и сто­ро­жа. Об­щее чис­ло земских изб (из­вест­но около 70 в го­ро­дах и тор­го­во-промышленных сё­лах) и их ком­пе­тен­ция не бы­ли чёт­ко рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны. Земские реформы осу­ще­ст­в­ля­ли пре­ж­де все­го сбор на­ло­гов и по­шлин , оформ­ле­ние (с 1706 года) всех ви­дов кре­по­ст­ных ак­тов, за­ни­ма­лись так­же ор­га­ни­за­ци­ей вы­бо­ров, учё­том иму­ще­ст­вен­но­го со­стоя­ния тяг­ле­цов, за­пи­сью в по­сад и ис­клю­че­ни­ем из не­го, ве­да­ли от­ку­па­ми, под­ря­да­ми и прочее. По­сле про­ве­де­ния гу­берн­ской ре­фор­мы 1708 года бы­ли под­чи­не­ны ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Уп­разд­не­ны в ре­зуль­та­те осу­ще­ст­в­ле­ния про­вин­ци­аль­ной ре­фор­мы 1719 года; их функ­ции по управ­ле­нию тор­го­во-промышленным на­се­ле­ни­ем пе­ре­да­ны го­ро­до­вым ма­ги­ст­ра­там, а оформ­ле­ние кре­по­ст­ных дел - кре­по­ст­ным кон­то­рам.

3) Ме­ст­ные вы­бор­ные ор­га­ны по уп­рав­ле­нию по­сад­ским на­се­ле­ни­ем го­ро­дов и ост­ро­гов Си­би­ри и Ура­ла в 1720-1770-х годах. Со­стоя­ли из 1-2 вы­бор­ных зем­ских ста­рост (ут­вер­жда­лись го­ро­до­вы­ми ма­ги­ст­ра­та­ми), ко­то­рые име­ли в сво­ём рас­по­ря­же­нии пис­чи­ков, рас­сыль­щи­ков и сто­ро­жей. Пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние в 1770-1780-х годах в ре­зуль­та­те ре­форм императрицы Ека­те­ри­ны II.

4) Ме­ст­ные уч­ре­ж­де­ния по управ­ле­нию при­пис­ны­ми кре­сть­я­на­ми гор­но­за­вод­ских рай­онов Си­би­ри и Ура­ла в XVIII веке.

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