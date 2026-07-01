ЗEМСКИЕ ГРAМОТЫ

Земские грамоты — комплекс законодательных документов в Русском государстве XVI—XVII вв.

Комплекс законодательных документов в Русском государстве XVI—XVII вв., издававшихся от имени царя и касавшихся реорганизации системы местного управления и формирования органов земского самоуправления (Земских изб) в городах и волостях. Их становление происходило одновременно с ликвидацией системы кормлений (власти наместников и волостелей) и получило название Земской реформы Ивана IV . З. г. определяли порядок организации земских органов, их компетенцию в финансовой, судебной и полицейской областях, возлагали на земских старост обязанность раскладывать подати и собирать откуп, так называемый оброк, который устанавливался вместо платившихся кормленщикам податей. З. г. были уставными и судными. Уставные З. г. жаловали права самоуправления и суда без указания судебно-процессуальных норм.

Наиболее ранняя из сохранившихся З. г. — уставная З. г. Плесской волости, датируемая 1551. В феврале—марте 1552 первые уставные З. г. получили волости и уезды Поморья (Малая Пенежка, Выя, Сура Двинского уезда, Важская земля). Массовый перевод волостей на откуп начался в 1555.

К судным З. г. относится грамота крестьянам царских подклетных сел Переяславского уезда 29 апреля 1556, замосковной Вохонской волости 1561 и др. Эти З. г. регулировали вопрос о круге дел, подсудных губным и земским органам, и содержали правовые нормы из судебной практики.

Лит.: Аракчеев В. А. Власть и «земля». Правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI — начала XVII века. М., 2014; Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России: изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969; Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 2. М., 1985.