ЗEМСКАЯ УПРAВА

Земская управа — губернский и уездный исполнительный орган земского самоуправления в России в 1864—1917.

Введена земской реформой 1864 , реформирована Земским положением 1890. З. у. исполняла распоряжения земского собрания, управляла под его руководством земским хозяйством, составляла сметы и раскладки повинностей, собирала и предоставляла земскому собранию все нужные сведения и заключения для обсуждения различных вопросов, ежегодно отчитывалась перед земским собранием о своей деятельности и состоянии учреждений, содержавшихся на средства земства .

Лит.: Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет: в 4 т. СПб., 1909—1911; Герасименко Г. А. История земского самоуправления. Саратов, 2003; Земское самоуправление в России. 1864—1918. Кн. 1—2. М., 2005; Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России. М., 1993.