ЗEМСКАЯ СТАТИСТИКА

Земская статистика — отрасль российской статистической науки 2-й половины XIX — начала XX в. по изучению экономических и других условий жизни населения, ценности и доходности земель, недвижимого имущества.

Статистические исследования проводились земскими статистическими бюро, сформированными из привлеченных на земскую службу представителей интеллигенции. Основным способом получения информации были земельно-хозяйственные переписи, которые велись специальными экспедициями путем устного опроса населения по заранее разработанным формулярам. Изучалось состояние промышленности, торговли, промыслов, санитарии, школьного дела, лесного хозяйства, страхования и др. Во многих губерниях наряду с основной оценочной статистикой земства была организована текущая статистика, отражающая положение в сельском хозяйстве.

В земских исследованиях образовались два направления — под влиянием Московского и Черниговского статистических бюро. Наибольшее распространение получили методы московской З. с. Главным предметом ее исследования были люди, основной задачей — получение данных о каждой хозяйственной единице и общих условиях жизни и деятельности населения. Главным предметом изучения Черниговского бюро была земля, основной задачей — классификация почв. Деятельность З. с. обсуждалась на съездах статистиков (с 1894). З. с. прошла в своем развитии три этапа. В 1870—1894 статистические бюро были независимы от правительства, их финансирование осуществлялось за счет земских доходов. В 1894—1900 деятельность органов З. с. была поставлена под контроль правительства, характер проводимых работ изменился в сторону проведения имущественной оценки. В 1900—1917 независимость З. с. была резко ограничена, ее работа направлена на решение вопросов оценочной и налоговой политики в отношении недвижимости. С началом Первой мировой войны земские статистические исследования были фактически прекращены. Наряду с получением обширного комплекса статистических данных, земские статистики внесли значительный вклад в развитие методологии статистической науки, выработанные ими методы широко используются в современных исследованиях.

Лит.: Велецкий С. Н. Земская статистика. Ч. 1—2. М., 1899—1900; Гозулов А. И. Очерки истории отечественной статистики. М., 1972; Плошко Б. Г., Елисеева И. И. История статистики. М., 1990.