ЗEМСКАЯ РЕФОРМА 1864

Земская реформа 1864 — преобразование системы местного управления в Российской империи, согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864.

Подготовка отмены крепостного права в конце 1850-х поставила правительство Александра II перед необходимостью привести дореформенную систему местного управления в соответствие с новым юридическим и социальным порядком в деревне. Первоначально проект реформы был разработан созданной в марте 1859 при министерстве внутренних дел Комиссией о губернских и уездных учреждениях под председательством товарища министра Н. А. Милютина. В проекте были сформулированы основные принципы будущей реформы: выборность состава органов местного самоуправления; всесословный характер земского представительства; неполитический статус органов местного самоуправления — их ведению подлежали исключительно хозяйственные нужды населения, а вся административная и полицейская власть оставалась в ведении коронных учреждений. В апреле 1861 председателем Комиссии стал министр внутренних дел П. А. Валуев. Под его руководством первоначальный проект при сохранении основных принципов был переработан в сторону значительного расширения прав вмешательства губернаторов в дела земских органов и создания таких цензовых условий, которые обеспечили бы преобладание в земствах представителей дворянского сословия.

Утвержденное Александром II 1 января 1864 Земское положение вводилось в 33 губерниях. Оно предусматривало проведение каждые 3 года выборов гласных в уездные и губернские земские собрания. Выборы проходили по трем куриям — землевладельцев, городских обществ и крестьянских обществ. Избранные гласные члены земских собраний в свою очередь выбирали исполнительные органы земств — земские управы, работавшие на постоянной основе и подотчетные земским собраниям. Председатели уездных земских управ подлежали утверждению губернатором, председатели губернских управ — министром внутренних дел. В компетенцию земского самоуправления входили вопросы народного просвещения, продовольствия, здравоохранения, строительства и ремонта путей сообщения, развития местной экономики.

Лит.: Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 года. М., 1957; Земское самоуправление в России. 1864—1918. Кн. 1—2. М., 2005; Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы. Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 22-23 мая 2014 г.). М.–СПб., 2015.