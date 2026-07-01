ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 года - в Российской империи реформа, вводившая органы местного самоуправления - земства, основанные на началах выборности, всесословности и самофинансирования.
Проводилась в соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях, утверждённым императором Александром II 01(13).01.1864 года. Разработка реформы начата в 1859 году специально созданной Комиссией о губернских и уездных учреждениях при МВД (председатель Н. А. Милютин), подготовившей в 1860 году соответствующий проект, по которому земские учреждения являлись бы частью органов местного управления, были основаны на принципах выборности и всесословности, ведали «обширным кругом местных интересов» и имели собственный бюджет. После увольнения Милютина и министра внутренних дел С. С. Ланского (1861 год) проект реформы переработан под руководством нового министра внутренних дел П. А. Валуева: земства исключены из системы административного управления и приобрели характер органов самоуправления.
Согласно Земской реформе, в 1865-1875 годах органы земского самоуправления - уездные и губернские земские собрания (распорядительные органы) и земские управы (исполнительные органы) - учреждены в 34 губерниях Европейской России, в 1875 году - в Области войска Донского (ликвидированы там в 1882 году). Выборы в уездные земства проводились от 3 уездных избирательных съездов (курий; в них могли входить лица всех вероисповеданий) - землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ, избиравшихся сельскими сходами. Право голоса на первом из них получали владельцы земли (в т. ч. и представители духовенства - держатели церковных земель) не менее определённой площади (в Московской губернии - 200 десятин, во Владимирской губернии - 250 десятин и т. д.), владельцы промышленных и торговых предприятий или др. недвижимого имущества стоимостью не ниже 15 тыс. рублей или приносившего доход не менее 6 тыс. рублей в год. Избирателями городской курии были купцы, владельцы предприятий или торговых заведений с годовым оборотом не ниже 6 тыс. рублей, а также владельцы недвижимой собственности стоимостью свыше 500 рублей в небольших городах, свыше 1 тыс. рублей - в средних, свыше 3 тыс. рублей - в крупных. Эта избирательная система обеспечила преобладание дворян в большинстве земств.
Земства учреждались «для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда». К их обязательным функциям относились содержание тюрем, устройство и ремонт почтовых трактов и дорог, выделение подвод для разъездов государственных чиновников и чинов полиции и пр. Необязательные функции заключались в «попечении» о народном образовании, медицине и статистике. Земства должны были существовать на средства от специальных местных сборов.
Постановления земских собраний по ряду вопросов вступали в силу после утверждения губернатором или министром внутренних дел. Губернатор утверждал постановления о приведении в действие земских смет и раскладок, о разделении дорог на губернские и уездные, об изменении направления земских дорог, о проведении выставок местного хозяйства, о временном отстранении от должности членов земских управ. Утверждению министра внутренних дел подлежали постановления о займах, превышавших сумму земских сборов за 2 года, о сборах за проезд по земским путям сообщения, об открытии ярмарок более чем на 2 недели, об их перенесении, о разделении имуществ и заведений общественного призрения, содержавшихся земствами, на губернские и уездные и др. К компетенции министра внутренних дел относилось также разрешение или назначение в случае необходимости чрезвычайных земских собраний.
Земствам запрещалось вмешательство в дела, относившиеся к компетенции иных общественных учреждений, государственных органов и органов сословного самоуправления. Однако неопределённость в разграничении хозяйственно-распорядительных вопросов, находившихся в ведении земств и администрации, приводила к конфликтам между ними. Попытки устранить эти недостатки были предприняты в 1880-е годы и привели к составлению Земского положения 1890 года.