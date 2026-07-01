ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 года - в Российской им­пе­рии ре­фор­ма, вво­див­шая ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния - зем­ст­ва , ос­но­ван­ные на на­ча­лах вы­бор­но­сти, все­со­слов­но­сти и са­мо­фи­нан­си­ро­ва­ния.

Про­во­ди­лась в со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем о гу­берн­ских и уезд­ных зем­ских уч­ре­ж­де­ни­ях, ут­вер­ждён­ным императором Алек­сан­дром II 01(13).01.1864 года. Раз­ра­бот­ка ре­фор­мы на­ча­та в 1859 году спе­ци­аль­но соз­дан­ной Ко­мис­си­ей о гу­берн­ских и уезд­ных уч­ре­ж­де­ни­ях при МВД (председатель Н. А. Ми­лю­тин), под­го­то­вив­шей в 1860 году со­от­вет­ст­вую­щий про­ект, по ко­то­ро­му зем­ские уч­ре­ж­де­ния яв­ля­лись бы ча­стью ор­га­нов ме­ст­но­го управ­ле­ния, бы­ли ос­но­ва­ны на прин­ци­пах вы­бор­но­сти и все­со­слов­но­сти, ве­да­ли «об­шир­ным кру­гом ме­ст­ных ин­те­ре­сов» и име­ли собственный бюд­жет. По­сле уволь­не­ния Ми­лю­ти­на и ми­ни­ст­ра внутренних дел С. С. Лан­ско­го (1861 год) про­ект ре­фор­мы пе­ре­ра­бо­тан под руководством но­во­го министра внутренних дел П. А. Ва­луе­ва: зем­ст­ва ис­клю­че­ны из сис­те­мы административного управ­ле­ния и при­об­ре­ли ха­рак­тер ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния.

Со­глас­но Земской реформе, в 1865-1875 годах ор­га­ны зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния - уезд­ные и гу­берн­ские зем­ские со­б­ра­ния (рас­по­ря­дительные ор­га­ны) и зем­ские упра­вы (ис­пол­нительные ор­га­ны) - уч­ре­ж­де­ны в 34 гу­бер­ни­ях Ев­ропейской Рос­сии, в 1875 году - в Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го (ли­к­ви­ди­ро­ва­ны там в 1882 году). Вы­бо­ры в уезд­ные зем­ст­ва про­во­ди­лись от 3 уезд­ных из­би­рательных съез­дов (ку­рий; в них мог­ли вхо­дить ли­ца всех ве­ро­ис­по­ве­да­ний) - зем­ле­вла­дель­цев, го­род­ских из­би­ра­те­лей и вы­бор­ных от сель­ских об­ществ, из­би­рав­ших­ся сель­ски­ми схо­да­ми. Пра­во го­ло­са на пер­вом из них по­лу­ча­ли вла­дель­цы зем­ли (в т. ч. и пред­ста­ви­те­ли ду­хо­вен­ст­ва - дер­жа­те­ли цер­ков­ных зе­мель) не ме­нее оп­ре­де­лён­ной пло­ща­ди (в Московской губернии - 200 десятин, во Вла­ди­мир­ской губернии - 250 десятин и т. д.), вла­дель­цы промышленных и тор­го­вых пред­при­ятий или др. не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва стои­мо­стью не ни­же 15 тыс. рублей или при­но­сив­ше­го до­ход не ме­нее 6 тыс. рублей в год. Из­би­ра­те­ля­ми городской ку­рии бы­ли куп­цы, вла­дель­цы пред­при­ятий или тор­го­вых за­ве­де­ний с го­до­вым обо­ро­том не ни­же 6 тыс. рублей, а так­же вла­дель­цы не­дви­жи­мой соб­ст­вен­но­сти стои­мо­стью свыше 500 рублей в не­боль­ших го­ро­дах, свыше 1 тыс. рублей - в сред­них, свыше 3 тыс. рублей - в круп­ных. Эта из­би­рательная сис­те­ма обес­пе­чи­ла пре­об­ла­да­ние дво­рян в боль­шин­ст­ве земств.

Зем­ст­ва уч­ре­ж­да­лись «для за­ве­до­ва­ния де­ла­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к ме­ст­ным хо­зяй­ст­вен­ным поль­зам и ну­ж­дам ка­ж­дой гу­бер­нии и ка­ж­до­го уез­да». К их обя­за­тель­ным функ­ци­ям от­но­си­лись со­дер­жа­ние тю­рем, уст­рой­ст­во и ре­монт поч­то­вых трак­тов и до­рог, вы­де­ле­ние под­вод для разъ­ез­дов государственных чи­нов­ни­ков и чи­нов по­ли­ции и пр. Не­обя­за­тель­ные функ­ции за­клю­ча­лись в «по­пе­че­нии» о народном об­ра­зо­ва­нии, ме­ди­ци­не и ста­ти­сти­ке. Зем­ст­ва долж­ны бы­ли су­ще­ст­во­вать на сред­ст­ва от специальных ме­ст­ных сбо­ров.

По­ста­нов­ле­ния зем­ских со­б­ра­ний по ря­ду во­про­сов всту­па­ли в си­лу по­сле ут­вер­жде­ния гу­бер­на­то­ром или ми­ни­ст­ром внутренних дел. Гу­бер­на­тор ут­вер­ждал по­ста­нов­ле­ния о при­ве­де­нии в дей­ст­вие зем­ских смет и рас­кла­док, о раз­де­ле­нии до­рог на гу­берн­ские и уезд­ные, об из­ме­не­нии на­прав­ле­ния зем­ских до­рог, о про­ве­де­нии вы­ста­вок ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва, о временном от­стра­не­нии от долж­но­сти чле­нов зем­ских управ. Ут­вер­жде­нию ми­ни­ст­ра внутренних дел под­ле­жа­ли по­ста­нов­ле­ния о зай­мах, пре­вы­шав­ших сум­му зем­ских сбо­ров за 2 го­да, о сбо­рах за про­езд по зем­ским пу­тям со­об­ще­ния, об от­кры­тии яр­ма­рок бо­лее чем на 2 недели, об их пе­ре­не­се­нии, о раз­де­ле­нии иму­ществ и за­ве­де­ний об­щественного при­зре­ния, со­дер­жав­ших­ся зем­ст­ва­ми, на гу­берн­ские и уезд­ные и др. К ком­пе­тен­ции ми­ни­ст­ра внутренних дел от­но­си­лось так­же раз­ре­ше­ние или на­зна­че­ние в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти чрез­вы­чай­ных зем­ских со­б­ра­ний.

Зем­ст­вам за­пре­ща­лось вме­ша­тель­ст­во в де­ла, от­но­сив­шие­ся к ком­пе­тен­ции иных об­щественных уч­ре­ж­де­ний, государственных ор­га­нов и ор­га­нов со­слов­но­го са­мо­управ­ле­ния. Од­на­ко не­оп­ре­де­лён­ность в раз­гра­ни­че­нии хо­зяйственно-рас­по­ря­ди­тель­ных во­про­сов, на­хо­див­ших­ся в ве­де­нии земств и ад­ми­ни­ст­ра­ции, при­во­ди­ла к кон­флик­там ме­ж­ду ни­ми. По­пыт­ки уст­ра­нить эти не­дос­тат­ки бы­ли пред­при­ня­ты в 1880-е годы и при­ве­ли к со­став­ле­нию Зем­ско­го по­ло­же­ния 1890 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)