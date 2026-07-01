ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1555‒1556
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1555-1556 годов - одна из реформ местного управления в Pycском государствеве, в соответствии с которой в посадах и черносошных волостях вводилось сословно-выборное самоуправление, создавались институты земского управления.
Одной из причин Земской реформы стала неэффективность системы местного управления во главе с наместниками и волостелями из числа чинов Государева двора, получавшими определённую территорию с населением в кормление (т. е. практически в собственное распоряжение, без экономического контроля со стороны верховной власти, при условии выплаты в казну установленных сумм), что способствовало массовым злоупотреблениям. Другой причиной был численный рост Государева двора, что сделало невозможным материальное обеспечение всех его чинов кормлениями. В то же время само население некоторых крупных посадов и черносошных волостей было готово «выкупить» право на сбор налогов и их перечисление в казну через своих выборных лиц, без участия посредника-кормлёнщика. Это должно было способствовать увеличению казённых доходов.
Земской реформе предшествовал ряд мероприятий, связанных с попытками создания земских органов. Импульс для их появления был дан т. н. Собором примирения (февраль 1549 года). Основными задачами земских представителей были недопущение неправедного суда и участие в местном управлении для укрепления авторитета правительственных органов и усиления их влияния на широкие слои населения. Судебник 1550 года установил обязательное участие выборных от населения в наместничьем суде (представительство посадского и свободного крестьянского населения известно с середины XV века, оно было зафиксировано Судебником 1497 года, но не являлось постоянным). После этого началась выдача первых уставных грамот волостным общинам (наиболее ранней из сохранившихся считается грамота 1551 года Плёсской волости Владимирского уезда), в которых фиксировались их права и обязанности: избранные «миром» земские старосты, целовальники и «излюбленные» головы должны были собирать и доставлять государственные налоги и сборы - «кормлёный окуп». Стоглавый собор (1551 год) благословил участие земских старост в управлении как светскими, так и церковными землями. Однако процесс внедрения институтов земского управления приостановился в связи с тем, что после завоевания Казанского ханства (1552 год) появилась возможность обеспечить многих служилых людей (от бояр до верхушки провинциального дворянства) кормлениями или денежными суммами из «кормлёных» доходов.
В ходе проведения Земской реформы в 1555-1556 годах были отменены кормления, организована массовая рассылка по городам и волостям учредительных грамот о производстве выборов новых земских властей, выработан формуляр выдаваемых уставных грамот и унифицировано их содержание, сформированы земские органы на местах. В зависимости от региона социальный состав земских органов менялся. В уездах с сильными и богатыми посадами, например на Русском Севере, земские представители избирались из купцов, промышленников, крестьян; здесь они соединяли в себе и функции губных властей. В более южных районах с развитым служилым землевладением земскими представителями избирались члены местных дворянских корпораций.
Земская реформа повысила государственные доходы, усилила роль дворянских городовых корпораций и посадов, подчинив их формировавшимся в то же время приказам и уменьшив влияние региональной власти.
По мнению Н. Е. Носова, Земскую реформу следует датировать несколько иначе: он определял 1550-1553 годы как 1-й этап, а 1555-1556 годы как 2-й этап реформы.