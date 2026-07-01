ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1555‒1556

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1555-1556 годов - од­на из ре­форм ме­ст­но­го управ­ле­ния в Pycском государствеве, в со­от­вет­ствии с ко­то­рой в по­са­дах и чер­но­сош­ных во­ло­стях вво­ди­лось со­слов­но-вы­бор­ное са­мо­управ­ле­ние, соз­да­ва­лись ин­сти­ту­ты зем­ско­го уп­рав­ле­ния.

Од­ной из при­чин Земской реформы ста­ла не­эф­фек­тив­ность си­сте­мы мест­но­го уп­рав­ле­ния во гла­ве с на­мест­ни­ка­ми и во­ло­сте­ля­ми из чи­сла чи­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, по­лу­чав­ши­ми оп­ре­де­лён­ную тер­ри­то­рию с на­се­ле­ни­ем в кор­мле­ние (т. е. прак­ти­чес­ки в собственное рас­по­ря­же­ние, без эко­но­мического конт­ро­ля со сто­ро­ны вер­хов­ной вла­сти, при ус­ло­вии вып­ла­ты в каз­ну ус­та­нов­лен­ных сумм), что спо­соб­ство­ва­ло мас­со­вым злоу­пот­реб­ле­ни­ям. Дру­гой при­чи­ной был чис­лен­ный рост Го­су­да­ре­ва дво­ра, что сде­ла­ло не­воз­мож­ным ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние всех его чи­нов корм­ле­ния­ми. В то же вре­мя са­мо на­се­ле­ние не­ко­то­рых круп­ных по­са­дов и чер­но­сош­ных во­ло­стей бы­ло го­то­во «вы­ку­пить» пра­во на сбор на­ло­гов и их пе­ре­чис­ле­ние в каз­ну че­рез сво­их вы­бор­ных лиц, без уча­стия пос­ред­ни­ка-корм­лён­щи­ка. Это долж­но бы­ло спо­соб­ство­вать уве­ли­че­нию ка­зён­ных до­хо­дов.

Земской реформе пред­шест­во­вал ряд ме­ро­прия­тий, свя­зан­ных с по­пыт­ка­ми соз­да­ния зем­ских ор­га­нов. Им­пульс для их по­яв­ле­ния был дан т. н. Со­бо­ром при­ми­ре­ния (февраль 1549 года). Основными за­да­чами зем­ских пред­ста­ви­те­лей бы­ли недопущение не­пра­вед­но­го су­да и уча­стие в мест­ном уп­рав­ле­нии для ук­реп­ле­ния ав­то­ри­те­та пра­ви­тель­ственных ор­га­нов и уси­ле­ния их влия­ния на ши­ро­кие слои на­се­ле­ния. Су­деб­ник 1550 года ус­та­но­вил обя­зательное уча­стие вы­бор­ных от на­се­ле­ния в на­мест­ни­чь­ем су­де (пред­ста­ви­тель­ст­во по­сад­ско­го и сво­бод­но­го кресть­ян­ско­го на­се­ле­ния из­вест­но с середины XV века, оно бы­ло за­фик­си­ро­ва­но Су­деб­ни­ком 1497 года , но не яв­ля­лось по­сто­ян­ным). По­сле это­го на­ча­лась вы­да­ча пер­вых ус­тав­ных гра­мот во­лост­ным об­щи­нам (наи­бо­лее ран­ней из сох­ра­нив­ших­ся счи­та­ет­ся гра­мо­та 1551 года Плёс­ской волости Вла­ди­мир­ско­го уезда), в ко­то­рых фик­си­ро­ва­лись их пра­ва и обя­зан­но­сти: из­бран­ные «ми­ром» зем­ские ста­ро­сты, це­ло­валь­ни­ки и «из­люб­лен­ные» го­ло­вы долж­ны бы­ли со­би­рать и до­став­лять государственные на­ло­ги и сбо­ры - «корм­лё­ный окуп». Сто­гла­вый со­бор (1551 год) бла­го­сло­вил уча­стие зем­ских ста­рост в уп­рав­ле­нии как свет­ски­ми, так и цер­ков­ны­ми зем­ля­ми. Од­на­ко про­цесс внед­ре­ния ин­сти­ту­тов зем­ско­го уп­рав­ле­ния при­ос­та­но­вил­ся в свя­зи с тем, что пос­ле за­вое­ва­ния Ка­зан­ско­го хан­ст­ва (1552 год) поя­ви­лась воз­мож­ность обес­пе­чить многих слу­жи­лых лю­дей (от бо­яр до вер­хуш­ки про­вин­ци­аль­но­го дво­рян­ст­ва) корм­ле­ния­ми или де­неж­ны­ми сум­ма­ми из «корм­лё­ных» до­хо­дов.

В хо­де про­ве­де­ния Земской реформы в 1555-1556 годах бы­ли от­ме­не­ны корм­ле­ния, ор­га­ни­зо­ва­на мас­со­вая рас­сыл­ка по го­ро­дам и во­ло­стям уч­ре­ди­тель­ных гра­мот о про­из­вод­ст­ве вы­бо­ров но­вых зем­ских вла­стей, вы­ра­бо­тан фор­му­ляр вы­да­вае­мых ус­тав­ных гра­мот и уни­фи­ци­ро­ва­но их со­дер­жа­ние, сфор­ми­ро­ва­ны зем­ские ор­га­ны на ме­стах. В за­ви­си­мо­сти от ре­гио­на со­ци­аль­ный со­став зем­ских ор­га­нов ме­нял­ся. В уез­дах с силь­ны­ми и бо­га­ты­ми по­са­да­ми, например на Русском Се­ве­ре, зем­ские пред­ста­ви­те­ли из­би­ра­лись из куп­цов, про­мыш­лен­ни­ков, кресть­ян; здесь они сое­ди­ня­ли в се­бе и функ­ции губ­ных вла­стей. В бо­лее южных райо­нах с раз­ви­тым слу­жи­лым зем­ле­вла­де­ни­ем зем­ски­ми пред­ста­ви­те­ля­ми из­би­ра­лись чле­ны мест­ных дво­рян­ских кор­по­ра­ций.

Земская реформа по­вы­си­ла государственные до­хо­ды, уси­ли­ла роль дво­рян­ских го­ро­до­вых кор­по­ра­ций и по­са­дов, под­чи­нив их фор­ми­ро­вав­шим­ся в то же вре­мя при­ка­зам и умень­шив влия­ние ре­гио­наль­ной вла­сти.

По мне­нию Н. Е. Но­со­ва, Земскую реформу сле­ду­ет да­ти­ро­вать нес­коль­ко ина­че: он оп­ре­де­лял 1550-1553 годы как 1-й этап, а 1555-1556 годы как 2-й этап ре­фор­мы.

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