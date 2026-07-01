ЗEМСКАЯ ЛИГА

Земская Лига (Земский Союз) — фиктивная организация, созданная в России в 1881 агентами «Священной Дружины» как ширма в тайных переговорах с народовольцами об условиях прекращения ими политического террора.

От имени З. Л. доктор Э. И. Нивинский вступил в контакты с революционерами-эмигрантами М.П. Драгомановым, П.Л. Лавровым и Л.А. Тихомировым , пытаясь убедить их, что террор толкает правительство к реакции, тогда как отказ от террора позволит прогрессивным общественным деятелям, якобы объединившимся в З. Л., и либеральной партии при дворе добиться от императора конституции. Эти идеи пропагандировала газета «Вольное слово», издаваемая Драгомановым в Женеве на деньги З. Л. (фактически — «Священной Дружины»). Революционеры в целом с недоверием отнеслись к миссии Нивинского и других посредников, однако, учитывая критическое положение «Народной воли» , выдвинули предварительным условием приостановки террора освобождение Н.Г. Чернышевского , политическую амнистию, свободу слова и созыв Земского собора с полномочиями Учредительного собрания. Неприемлемость этих условий для правительства, а также разгром в 1882—1883 остатков «Народной воли» привели к роспуску «Священной Дружины» и свертыванию контактов с эмигрантами.

Лит.: Богучарский В. Я. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века. Партия «Народной Воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912; Лемке П. А. Святая Дружина Александра III (Тайное общество борьбы с крамолой). 1881—1882 годы. По неизданным документам. СПб., 2012.