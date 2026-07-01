ЗЕМПЕР ГОТФРИД

ЗЕМПЕР ГОТФРИД - немецкий ар­хи­тек­тор, тео­ре­тик искуства.

Изу­чал ма­те­ма­ти­ку и ис­то­рию в университете Гёт­тин­ге­на (с 1823 года), ар­хи­тек­ту­ру в АХ в Мюн­хе­не и в ар­хитектурной шко­ле Ф. К. Гау (1826-1830 годы) в Па­ри­же. Ме­ж­ду 1830 годом и 1833 годом со­вер­шил пу­те­ше­ст­вия по югу Фран­ции, Ита­лии и Гре­ции, где ис­сле­до­вал ос­тат­ки по­ли­хро­мии на древ­них па­мят­ни­ках. Уча­ст­ник ре­во­люционных со­бы­тий 1849 года, по­сле ко­то­рых жил и ра­бо­тал в эмиг­ра­ции (во Фран­ции, а так­же в Лон­до­не, Цю­ри­хе, Ве­не, Ри­ме). Круп­ный пред­ста­ви­тель ар­хи­тек­туры ис­то­риз­ма.

Основные про­из­ве­де­ния в сти­ли­сти­ке итальянского Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко: па­виль­о­ны Вил­лы Дон­нер (1834 год) в Аль­то­не; Вил­ла Ро­за (1838 год), си­на­го­га (1838-1840 годы), дво­рец Оп­пен­гейм (1845-1848 годы; все не сохранились) в Дрез­де­не, зда­ние Дрез­ден­ской кар­тин­ной га­ле­реи (1847-1856 годы); По­ли­тех­ни­кум (стро­ил­ся с 1860 года; ны­не Выс­шая тех­ническая шко­ла) в Цю­ри­хе; Ра­ту­ша (1865-1870 годы) в Вин­тер­ту­ре; Вил­ла Гар­бальд (1862-1864 годы) в Кас­та­се­нье (Швей­ца­рия, кан­тон Грау­бюн­ден) и др.

Ав­тор ин­но­ва­ци­он­ных те­ат­раль­ных зда­ний Дрез­ден­ской опе­ры (т. н. Зем­пе­ров­ская опе­ра; 1838-1841; 1871-1878 годы; раз­ру­ше­но в 1945 году, вос­соз­да­но в 1985 году), «Бур­гтеа­тер» в Ве­не (1874-1888 годы, при уча­стии архитектора К. Ха­зе­нау­эра), не­осу­ще­ст­в­лён­но­го про­ек­та Фе­ст­ш­пиль­хау­са в Мюн­хе­не (1866 год, соз­дан по ини­циа­ти­ве Р. Ваг­не­ра, по­ло­жен в ос­но­ву про­ек­та Фе­ст­ш­пиль­хау­са в Бай­рёй­те; смотрите Бай­рёйт­ский фес­ти­валь). В круп­ных гра­до­стро­ительныъ ком­по­зи­ци­ях Земпер стре­мил­ся во­пло­тить идею фо­ру­ма: про­ек­ты для Гам­бур­га (1842 год), Цю­ри­ха (1858 год; оба не осу­ще­ст­в­ле­ны), Кай­зер­фо­ру­ма в Ве­не (1869 год; осу­ще­ст­в­лён час­тич­но, в т. ч. при уча­стии Ха­зе­нау­эра по­строе­ны зда­ния Ху­дожественно-ис­то­рического и Ес­тественно-ис­то­рического му­зе­ев, 1872-1881 годы).

Как тео­ре­тик Земпер об­ра­щал­ся к кон­цеп­ци­ям и ме­то­дам современной нау­ки (к уче­нию Ж. Кю­вье о ти­пах строе­ния жи­вот­ных, тео­рии ис­то­рического про­грес­са Г. В. Ф. Ге­ге­ля и др.). Рас­смат­ри­вал «про­мыш­лен­ные ис­кус­ст­ва» (тка­че­ст­во, гон­чар­ное, куз­неч­ное, плот­ниц­кое и ка­мен­ное де­ло) с тех­нической, сти­ли­стической и ис­то­рической то­чек зре­ния; счи­тал, что ло­ги­ка фор­мо­об­ра­зо­ва­ния в них оп­ре­де­ля­ет­ся функ­ци­ей, приё­ма­ми об­ра­бот­ки и свой­ст­ва­ми ма­те­риа­ла. Вы­сту­пал с про­грам­ма­ми по ре­фор­ме ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния. Его тру­ды ока­за­ли боль­шое влия­ние на сле­дую­щее по­ко­ле­ние ар­хи­тек­то­ров и мас­те­ров при­клад­но­го искусства. В 1834-1849 годах профессор дрез­ден­ской АХ (ввёл кур­сы ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры и ти­по­ло­гии зда­ний), в 1852-1855 годах профессор лон­дон­ской Шко­лы при­клад­но­го искусства (по при­гла­ше­нию Г. Ко­ула, ор­га­ни­за­то­ра Все­мир­ной вы­став­ки 1851 года в Лон­до­не ), в 1855-1871 годах профессор цю­рих­ско­го По­ли­тех­ни­ку­ма, ди­рек­тор Строи­тель­ной шко­лы в Ве­не (1871-1877 годы).