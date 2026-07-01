ЗЕМПЕР ГОТФРИД
ЗЕМПЕР ГОТФРИД - немецкий архитектор, теоретик искуства.
Изучал математику и историю в университете Гёттингена (с 1823 года), архитектуру в АХ в Мюнхене и в архитектурной школе Ф. К. Гау (1826-1830 годы) в Париже. Между 1830 годом и 1833 годом совершил путешествия по югу Франции, Италии и Греции, где исследовал остатки полихромии на древних памятниках. Участник революционных событий 1849 года, после которых жил и работал в эмиграции (во Франции, а также в Лондоне, Цюрихе, Вене, Риме). Крупный представитель архитектуры историзма.
Основные произведения в стилистике итальянского Возрождения и барокко: павильоны Виллы Доннер (1834 год) в Альтоне; Вилла Роза (1838 год), синагога (1838-1840 годы), дворец Оппенгейм (1845-1848 годы; все не сохранились) в Дрездене, здание Дрезденской картинной галереи (1847-1856 годы); Политехникум (строился с 1860 года; ныне Высшая техническая школа) в Цюрихе; Ратуша (1865-1870 годы) в Винтертуре; Вилла Гарбальд (1862-1864 годы) в Кастасенье (Швейцария, кантон Граубюнден) и др.
Автор инновационных театральных зданий Дрезденской оперы (т. н. Земперовская опера; 1838-1841; 1871-1878 годы; разрушено в 1945 году, воссоздано в 1985 году), «Бургтеатер» в Вене (1874-1888 годы, при участии архитектора К. Хазенауэра), неосуществлённого проекта Фестшпильхауса в Мюнхене (1866 год, создан по инициативе Р. Вагнера, положен в основу проекта Фестшпильхауса в Байрёйте; смотрите Байрёйтский фестиваль). В крупных градостроительныъ композициях Земпер стремился воплотить идею форума: проекты для Гамбурга (1842 год), Цюриха (1858 год; оба не осуществлены), Кайзерфорума в Вене (1869 год; осуществлён частично, в т. ч. при участии Хазенауэра построены здания Художественно-исторического и Естественно-исторического музеев, 1872-1881 годы).
Как теоретик Земпер обращался к концепциям и методам современной науки (к учению Ж. Кювье о типах строения животных, теории исторического прогресса Г. В. Ф. Гегеля и др.). Рассматривал «промышленные искусства» (ткачество, гончарное, кузнечное, плотницкое и каменное дело) с технической, стилистической и исторической точек зрения; считал, что логика формообразования в них определяется функцией, приёмами обработки и свойствами материала. Выступал с программами по реформе художественного образования. Его труды оказали большое влияние на следующее поколение архитекторов и мастеров прикладного искусства. В 1834-1849 годах профессор дрезденской АХ (ввёл курсы истории архитектуры и типологии зданий), в 1852-1855 годах профессор лондонской Школы прикладного искусства (по приглашению Г. Коула, организатора Всемирной выставки 1851 года в Лондоне), в 1855-1871 годах профессор цюрихского Политехникума, директор Строительной школы в Вене (1871-1877 годы).