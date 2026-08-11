ЗЕМЛЯЧКА Розалия Самойловна (наст. фамилия Залкинд, по мужу Самойлова)

Партийный и государственный деятель России и СССР. Училась на медицинском факультете Лионского университета . С 1896 г. — в социал-демократическом движении и РСДРП, большевичка, пережившая большинство других старых большевиков. С 1901 г. агент «Искры». Делегат II и III съездов РСДРП и VI съезда РСДРП(б). Участвовала в Декабрьском вооруженном восстании 1905 г. Неоднократно арестовывалась. В 1917 г. — секретарь Московского комитета РСДРП(б). В 1919-1920 гг. — начальник политотделов армий РККА. Примыкала к «левым коммунистам», входила в «военную оппозицию». В ноябре 1920 – январе 1921 гг. — ответственный секретарь Крымского обкома РКП(б) и член Крымского ревкома, участвовала в организации «красного террора» в Крыму. В 1922—1923 гг. секретарь Замоскворецкого РК РКП(б) в Москве. В 1924—1925 гг. член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) , затем секретарь Мотовилихинского РК РКП(б) города Перми . В 1926—1931 гг. член коллегии наркомата РКИ . В 1932—1933 член коллегии НКПС . Делегат VIII, XI—XVIII съездов компартии. С 1924 г. — член ЦКК. Работала в коллегиях наркоматов. С 1939 — член ЦК ВКП(б). С 8.5.1939 г. председатель Комиссии советского контроля (до 1940 г.) и заместитель председателя СНК СССР (до 1943), затем заместитель председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

Автор статьи: Шубин А.В.