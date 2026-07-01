ЗЕМЛЯЧКА, РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА

Землячка (Самойлова; урожд. Залкинд), Розалия Самойловна (20.03[01.04].1876, Киев — 21.01.1947, Москва) — российская революционерка, советский партийный и государственный деятель.

Училась на медицинском факультете Лионского университета. С 1896 — участник российского социал-демократического движения, член РСДРП (см. Коммунистическая партия Советского Союза ). С 1901 — агент «Искры» в Одессе и Екатеринославе. Делегат II и III съездов РСДРП. С 1903 — в ЦК партии. Большевик. В 1904 — член «Бюро комитетов большинства», с 1905 — его агент на Урале. Участник Декабрьского восстания 1905 в Москве. С 1905 — секретарь Московского комитета РСДРП, партийный организатор Рогожско-Симоновского района, работник военной организации РСДРП. Неоднократно подвергалась арестам. В 1909 — секретарь Бакинской организации РСДРП. До 1915 — в эмиграции. В 1915—1916 — член Московского бюро ЦК РСДРП.

С февраля 1917 — секретарь 1-го легального Московского комитета РСДРП(б). Делегат 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП(б). В октябре 1917 — руководила вооруженным отрядом Рогожско-Симоновского района. С сентября 1918 — комиссар бригады на Восточном фронте. В 1919—1920 — начальник политотдела 8-й и 13-й армий РККА (см. Рабоче-Крестьянская Красная армия ). С 1920 — заведующий политотделом Северной железной дороги. В марте 1919 поддержала военную оппозицию. В 1920—1921 — ответственный секретарь Крымского обкома РКП(б), член Крымского ревкома, организатор красного террора против бывших солдат и офицеров Русской армии П.Н. Врангеля и мирного населения в Крыму.

В 1922—1923 — секретарь Замоскворецкого районного комитета партии в Москве. В 1924—1925 — член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), секретарь Мотовилихинского райкома РКП(б) г. Перми. В 1926—1931, 1933–1934 — член коллегии наркомата рабоче-крестьянской инспекции, в 1932—1933 — Народного комиссариата путей сообщения. Делегат VIII, XI—XVIII съездов партии. С 1924 — член Центральной контрольной комиссии. На XVII съезде ВКП(б) (1934) избрана членом Комиссии советского контроля. На XVIII съезде ВКП(б) (1939) избрана членом ЦК ВКП(б). В 1939—1943 — заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР. В 1939—1940 — председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР, в 1943—1947 — заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б). Депутат Верховного совета СССР 1 и 2 созывов. Похоронена в Кремлевской стене. Имеет правительственные награды, в том числе, первой из женщин награждена орденом Красного Знамени (1921).

Лит.: Ивкин В. И. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители 1923—1991. Историко-биографический справочник. М., 1999; Овалов Л. Январские ночи: Повесть о Розалии Землячке. М., 1972; Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь, 2008.