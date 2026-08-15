ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Организация революционного народничества. Создана в Петербурге в 1861 г. братьями Н. и А. Серно-Соловьевичами, А. Слепцовым, Н. Обручевым, и др. под влиянием идей Н. Чернышевского , А. Герцена и Н. Огарева . Была связана с лондонской редакцией “ Колокола ”. Общество занималось издательской деятельностью, распространяло листовки, печатало журнал и т.д. Организации “Земли и воли” существовали также в Москве, Казани, Н. Новгороде, Перми, на Украине и др. Она выступала за “право каждого на землю и выборное и федеральное правительство”, в своих заявлениях поддержала польское восстание 1863-1864 гг. В условиях репрессий к весне 1864 г. “Земля и воля” распалась. Одноименная организация возникла после “хождения в народ” в 1876 г. в Петербурге. В нее вошли М. и О. Натансон , А. Михайлов, Г. Плеханов, Д. Лизогуб, В. Осинский и др., позднее к ней присоединились бывшие чайковцы С. Степняк-Кравчинский, Н. Морозов, С. Перовская, Л. Тихомиров и др. Землевольцы считали, что их организация должна бороться за “народные требования, каковы они есть в данную минуту”, которые выражены в лозунге “Земля и воля!”, т.е. свобода, общинное самоуправление и демократия, переход всей земли ”в руки сельского рабочего сословия” с ее “равномерным перераспределением”. Общество распространяло революционную литературу, участвовало в стачках и организовало первую в России политическую демонстрацию у Казанского собора в Петербурге в 1876 г., устраивало “поселения” в деревне для налаживания связей в крестьянской среде и подготовки революции и т.д. Переход части землевольцев к террору (убийство Н. Мезенцова С. Степняком-Кравчинским и Ф. Трепова В. Засулич), стремление части участников бороться за политическую власть привели к острым противоречиям на Воронежском съезде 18-21.6.1879 г. (сторонники политической борьбы собрались также на отдельном Липецком съезде) и расколу организации в августе 1879 г. на “ Народную волю ” и “ Черный передел ”.

Автор статьи: Шубин А.В.