ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО - сис­те­ма пра­во­вых, эко­но­мических и ин­же­нер­но-тех­нических дей­ст­вий и ме­ро­прия­тий по уст­рой­ст­ву тер­ри­то­рии.

Тер­мин поя­вил­ся в Рос­сии в 1906 году, с на­ча­лом сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы. Землеустройство в РФ - сис­те­ма ме­ро­прия­тий по изу­че­нию со­стоя­ния зе­мель, пла­ни­ро­ва­нию и ор­га­ни­за­ции их ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния и ох­ра­ны, об­ра­зо­ва­нию но­вых и упо­ря­до­че­нию су­ще­ст­вую­щих объ­ек­тов землеустройства и ус­та­нов­ле­нию их гра­ниц на ме­ст­но­сти, ор­га­ни­за­ции ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния гра­ж­да­на­ми и юри­дическими ли­ца­ми зе­мель­ных уча­ст­ков для осу­ще­ст­в­ле­ния сельскохозяйственного про­изводства, а так­же по ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рий, ис­поль­зуе­мых об­щи­на­ми ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка РФ.

Объ­ек­ты землеустройства: тер­ри­то­рии субъ­ек­тов РФ, тер­ри­то­рии му­ни­ци­паль­ных и др. административно-территориальных об­ра­зо­ва­ний, тер­ри­то­ри­аль­ные зо­ны, зе­мель­ные уча­ст­ки, а так­же час­ти ука­зан­ных тер­ри­то­рий, зон и уча­ст­ков. За­да­чи землеустройства: из­ме­не­ние гра­ниц и оп­ре­де­ле­ние гра­ниц объ­ек­тов землеустройства, ог­ра­ни­чен­ных в ис­поль­зо­ва­нии; пре­дос­тав­ле­ние и изъ­я­тие зе­мель­ных уча­ст­ков; пе­ре­рас­пре­де­ле­ние ис­поль­зуе­мых гра­ж­да­на­ми и юри­дическими ли­ца­ми зе­мель­ных уча­ст­ков для осу­ще­ст­в­ле­ния сельскохозяйственного про­изводства; вы­яв­ле­ние на­ру­шен­ных зе­мель и зе­мель, под­верг­ших­ся не­га­тив­ным воз­дей­ст­ви­ям; про­ве­де­ние ме­ро­прия­тий по вос­ста­нов­ле­нию, кон­сер­ва­ции, ре­куль­ти­ва­ции и за­щи­те зе­мель от не­бла­го­при­ят­ных воз­дей­ст­вий.

Современное землеустройство на­прав­ле­но на ре­гу­ли­ро­ва­ние зе­мель­ных от­но­ше­ний и ор­га­ни­за­цию пол­но­го и ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния и ох­ра­ны зем­ли как сред­ст­ва про­изводства, опе­ра­ци­он­но­го ба­зи­са и при­род­но­го ре­сур­са, а так­же как не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва. Эко­но­мическая сущ­ность землеустройства - пол­ное со­от­вет­ст­вие форм и эле­мен­тов ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рии (пло­щадь, раз­ме­ще­ние, кон­фи­гу­ра­ция, струк­ту­ра зе­мель­ных уча­ст­ков, их гра­ни­цы) по­треб­но­стям и фор­мам ор­га­ни­за­ции и по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти об­щественного про­изводства, тех­но­ло­гии вы­пол­не­ния про­из­водственных про­цес­сов на зем­ле.

По­ря­док про­ве­де­ния землеустройства ус­та­нав­ли­ва­ет­ся фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми (например, «О зем­ле­уст­рой­ст­ве», 2001 год), за­ко­на­ми и ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми субъ­ек­тов РФ. Юри­дические ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли мо­гут про­во­дить лю­бые ви­ды ра­бот по землеустройству без специальных раз­ре­ше­ний, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми. Землеустройство про­во­дит­ся по ини­циа­ти­ве упол­но­мо­чен­ных ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, соб­ст­вен­ни­ков зе­мель­ных уча­ст­ков, зем­ле­поль­зо­ва­те­лей, зем­ле­вла­дель­цев или по ре­ше­нию су­да. Ут­вер­ждён­ный про­ект землеустройства пе­ре­но­сит­ся в на­ту­ру с за­кре­п­ле­ни­ем на ме­ст­но­сти ме­же­вы­ми зна­ка­ми.

Изу­че­ние со­стоя­ния зе­мель, на ос­но­ва­нии ко­то­ро­го пла­ни­ру­ют­ся ос­таль­ные зем­ле­уст­ро­ительные ме­ро­прия­тия, вклю­ча­ет: поч­вен­ные, гео­бо­та­нические и др. об­сле­до­ва­ния с це­лью вы­яв­ле­ния тер­ри­то­рий, под­вер­жен­ных не­га­тив­ным воз­дей­ст­ви­ям (эро­зии, под­то­п­ле­нию, за­бо­ла­чи­ва­нию, за­гряз­не­нию, за­ра­же­нию и др.); гео­де­зические и кар­то­гра­фические ра­бо­ты; оцен­ку ка­че­ст­ва зе­мель, в т. ч. бо­ни­ти­ров­ку почв; ин­вен­та­ри­за­цию зе­мель для уточ­не­ния или ус­та­нов­ле­ния ме­сто­по­ло­же­ния объ­ек­тов землеустройства и их гра­ниц, для вы­яв­ле­ния не­ис­поль­зуе­мых или ис­поль­зуе­мых не по це­ле­во­му на­зна­че­нию объ­ек­тов и др.

Раз­ли­ча­ют тер­ри­то­ри­аль­ное землеустройство и внут­ри­хо­зяй­ст­вен­ное землеустройство. Тер­ри­то­ри­аль­ное землеустройство вклю­ча­ет об­ра­зо­ва­ние но­вых и упо­ря­до­че­ние су­ще­ст­вую­щих зем­ле­вла­де­ний и зем­ле­поль­зо­ва­ний , а так­же ме­же­ва­ние объ­ек­тов землеустройства. Об­ра­зо­ва­ние но­вых и упо­ря­до­че­ние су­ще­ст­вую­щих объ­ек­тов землеустройства про­во­дят­ся при из­ме­не­нии гра­ниц объ­ек­тов землеустройства, в т. ч. в це­лях уст­ра­нения не­дос­тат­ков в их рас­по­ло­же­нии (вкли­ни­ва­ния, вкра­п­ли­ва­ния, из­ло­ман­но­сти и др.); вос­ста­нов­ле­нии гра­ниц объ­ек­тов землеустройства; пре­дос­тав­ле­нии зе­мель­ных уча­ст­ков гра­ж­да­нам и юри­дическим ли­цам; изъ­я­тии (в т. ч. пу­тём вы­ку­па) зе­мель­ных уча­ст­ков; со­вер­ше­нии сде­лок с зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми и в др. слу­ча­ях пе­ре­рас­пре­де­ле­ния зе­мель.

Ме­же­ва­ние со­сто­ит в ус­та­нов­ле­нии на ме­ст­но­сти гра­ниц объ­ек­тов землеустройства, за­кре­п­ле­нии их ме­же­вы­ми зна­ка­ми и оп­ре­де­ле­нии их ко­ор­ди­нат. Внут­ри­хо­зяй­ст­вен­ное землеустройство яв­ля­ет­ся ос­но­вой ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния и ох­ра­ны зе­мель кон­крет­ной сельскохозяйственной ор­га­ни­за­ции. Оно вклю­ча­ет раз­ме­ще­ние про­из­водственных под­раз­де­ле­ний и хо­зяйственных цен­тров, ма­ги­ст­раль­ных внут­ри­хо­зяйственных до­рог; ор­га­ни­за­цию сис­те­мы се­во­обо­ро­тов; уст­рой­ст­во тер­ри­то­рий се­во­обо­ро­тов, мно­го­лет­них на­са­ж­де­ний, па­ст­бищ и се­но­ко­сов; про­ве­де­ние рас­чё­тов эко­ло­гической, эко­но­мической и со­ци­аль­ной эф­фек­тив­но­сти про­ек­та. На ос­но­ве про­ек­та внут­ри­хо­зяйственного землеустройства обес­пе­чи­ва­ет­ся вне­дре­ние сба­лан­си­ро­ван­ных сис­тем зем­ле­де­лия, про­ве­де­ние куль­тур­тех­ни­че­ских ра­бот, аг­ро­ле­со­ме­лио­ра­тив­ных, гид­ро­ме­лио­ра­тив­ных и др. ме­ро­прия­тий, на­прав­лен­ных на по­вы­ше­ние и со­хра­не­ние пло­до­ро­дия почв.

До­ку­мен­ты, под­го­тов­лен­ные в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния землеустройства, ис­поль­зу­ют­ся при пе­ре­рас­пре­де­ле­нии зе­мель, а так­же для ве­де­ния государственного зе­мель­но­го ка­да­ст­ра и мо­ни­то­рин­га зе­мель. В про­цес­се раз­ра­бот­ки про­ек­тов землеустройства и на их ос­но­ве оп­ре­де­ля­ют­ся ком­пен­са­ци­он­ные пла­те­жи при пе­ре­рас­пре­де­ле­нии и изъ­я­тии зе­мель­ных уча­ст­ков для государственных или му­ни­ци­паль­ных нужд; ус­та­нав­ли­ва­ют­ся убыт­ки и по­те­ри сельскохозяйственного про­изводства и лес­но­го хо­зяй­ст­ва при тех же дей­ст­ви­ях; рас­счи­ты­ва­ют­ся стои­мо­ст­ные по­ка­за­те­ли эк­ви­ва­лент­но­го и не­эк­ви­ва­лент­но­го об­ме­на зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми в хо­де зе­мель­но­го обо­ро­та; го­то­вят­ся зем­ле­уст­ро­ительного де­ла с ус­та­нов­ле­ни­ем стои­мо­ст­ных ха­рак­те­ри­стик зе­мель­ных уча­ст­ков, вы­став­ляе­мых на аук­цио­ны, и др.

Зем­ле­уст­ро­ительное де­ло вклю­ча­ет в се­бя зем­ле­уст­ро­ительную до­ку­мен­та­цию в от­но­ше­нии ка­ж­до­го объ­ек­та землеустройства и др. ма­те­риа­лы, ка­саю­щие­ся это­го объ­ек­та. К ви­дам зем­ле­уст­ро­ительной до­ку­мен­та­ции от­но­сят­ся: ге­не­раль­ная схе­ма землеустройства тер­ри­то­рии РФ; схе­мы землеустройства тер­ри­то­рий субъ­ек­тов РФ, му­ни­ци­паль­ных и др. административно-территориальных об­ра­зо­ва­ний; схе­мы ис­поль­зо­ва­ния и ох­ра­ны зе­мель; про­ек­ты тер­ри­то­ри­аль­но­го и внут­ри­хо­зяй­ст­вен­но­го землеустройства; ма­те­риа­лы ме­же­ва­ния объ­ек­тов землеустройства; кар­ты (пла­ны) объ­ек­тов землеустройства; про­ек­ты улуч­ше­ния сельскохозяйственных уго­дий, ос­вое­ния но­вых зе­мель, ре­куль­ти­ва­ции на­ру­шен­ных зе­мель, за­щи­ты зе­мель от не­га­тив­ных воз­дей­ст­вий; ма­те­риа­лы гео­де­зических и кар­то­гра­фических ра­бот, поч­вен­ных, гео­бо­та­нических и др. об­сле­до­ва­ний; ре­зуль­та­ты оцен­ки ка­че­ст­ва и ин­вен­та­ри­за­ции зе­мель; кар­ты и ат­ла­сы со­стоя­ния и ис­поль­зо­ва­ния зе­мель. Све­де­ния о землеустройстве но­сят от­кры­тый ха­рак­тер, за ис­клю­че­ни­ем све­де­ний, со­став­ляю­щих государственную тай­ну, и све­де­ний, от­но­сящих­ся к лич­но­сти соб­ст­вен­ни­ков зе­мель­ных уча­ст­ков, зем­ле­поль­зо­ва­те­лей, зем­ле­вла­дель­цев или арен­да­то­ров зе­мель­ных уча­ст­ков.

В боль­шин­ст­ве стран ми­ра про­во­дят­ся ме­ро­прия­тия по уст­рой­ст­ву тер­ри­торий, од­на­ко тер­мин «землеустройство» не при­нят. В анг­лоя­зыч­ных стра­нах ис­поль­зу­ют тер­ми­ны «land use planning» (пла­ни­ро­ва­ние ис­поль­зо­ва­ния зе­мель); «land ma­na­gement» (управ­ле­ние зе­мель­ной соб­ствен­но­стью); «land survey» (ме­же­ва­ние, зе­мель­ная съём­ка), под­ра­зу­ме­вая кон­крет­ные зем­ле­уст­ро­ительные дей­ст­вия. Близ­ки­ми, но не рав­но­знач­ны­ми «землеустройству» тер­ми­на­ми яв­ля­ют­ся французский «aménagement foncier» и немецкий «Flur­berei­ni­gung».

В стра­нах Западной Ев­ро­пы, США и Ка­на­де зем­ле­уст­ро­ительные дей­ст­вия ис­то­ри­че­ски тес­но свя­за­ны с зе­мель­ным ка­да­ст­ром в свя­зи с ре­ги­ст­ра­ци­ей зе­мель­ных уча­ст­ков и иных объ­ек­тов не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва и сде­лок с ним. Еди­ный ка­да­ст­ро­во-зем­ле­уст­ро­ительный про­цесс ак­ку­му­ли­ро­вал в се­бе б. ч. зем­ле­уст­ро­ительных ра­бот, и зем­ле­уст­ро­ительное про­изводство не вы­де­ле­но в отдельную от­расль. Во мно­гих стра­нах зем­ле­уст­ро­ительными дей­ст­вия­ми, свя­зан­ны­ми с различными съём­ка­ми ме­ст­но­сти, со­став­ле­ни­ем карт, про­изводством из­ме­ре­ний, за­ни­ма­ют­ся служ­бы, ве­даю­щие зе­мель­ным ка­да­ст­ром или гео­де­зи­ей и кар­то­гра­фи­ей.

Землеустройства при этом ор­га­ни­зу­ют ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти различного уров­ня (государственного, ре­гио­наль­но­го, ме­ст­но­го) в за­ви­си­мо­сти от сво­ей ком­пе­тен­ции. Зем­ле­уст­ро­ительные ра­бо­ты в боль­шин­ст­ве за­ру­беж­ных стран вклю­ча­ют: пла­ни­ро­ва­ние ис­поль­зо­ва­ния зе­мель в различных административно-территориальных об­ра­зо­ва­ни­ях; ор­га­ни­за­цию ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния и ох­ра­ны зе­мель на ос­но­ве государственных, ре­гио­наль­ных и му­ни­ци­паль­ных про­грамм и ме­то­дов государственного управ­ле­ния зе­мель­ны­ми ре­сур­са­ми; про­ве­де­ние ра­бот по ме­же­ва­нию зе­мель; про­ве­де­ние зем­ле­уст­ро­ительных ра­бот, свя­зан­ных с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем зем­ле­вла­де­ний и зем­ле­поль­зо­ва­ний; уст­рой­ст­во зе­мель сельскохозяйственного на­зна­че­ния. Смотрите так­же Зе­мель­ный ко­декс РФ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)