ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО - система правовых, экономических и инженерно-технических действий и мероприятий по устройству территории.
Термин появился в России в 1906 году, с началом столыпинской аграрной реформы. Землеустройство в РФ - система мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации их рационального использования и охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Объекты землеустройства: территории субъектов РФ, территории муниципальных и др. административно-территориальных образований, территориальные зоны, земельные участки, а также части указанных территорий, зон и участков. Задачи землеустройства: изменение границ и определение границ объектов землеустройства, ограниченных в использовании; предоставление и изъятие земельных участков; перераспределение используемых гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства; выявление нарушенных земель и земель, подвергшихся негативным воздействиям; проведение мероприятий по восстановлению, консервации, рекультивации и защите земель от неблагоприятных воздействий.
Современное землеустройство направлено на регулирование земельных отношений и организацию полного и рационального использования и охраны земли как средства производства, операционного базиса и природного ресурса, а также как недвижимого имущества. Экономическая сущность землеустройства - полное соответствие форм и элементов организации территории (площадь, размещение, конфигурация, структура земельных участков, их границы) потребностям и формам организации и повышения эффективности общественного производства, технологии выполнения производственных процессов на земле.
Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными законами (например, «О землеустройстве», 2001 год), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды работ по землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами. Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда. Утверждённый проект землеустройства переносится в натуру с закреплением на местности межевыми знаками.
Изучение состояния земель, на основании которого планируются остальные землеустроительные мероприятия, включает: почвенные, геоботанические и др. обследования с целью выявления территорий, подверженных негативным воздействиям (эрозии, подтоплению, заболачиванию, загрязнению, заражению и др.); геодезические и картографические работы; оценку качества земель, в т. ч. бонитировку почв; инвентаризацию земель для уточнения или установления местоположения объектов землеустройства и их границ, для выявления неиспользуемых или используемых не по целевому назначению объектов и др.
Различают территориальное землеустройство и внутрихозяйственное землеустройство. Территориальное землеустройство включает образование новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований, а также межевание объектов землеустройства. Образование новых и упорядочение существующих объектов землеустройства проводятся при изменении границ объектов землеустройства, в т. ч. в целях устранения недостатков в их расположении (вклинивания, вкрапливания, изломанности и др.); восстановлении границ объектов землеустройства; предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам; изъятии (в т. ч. путём выкупа) земельных участков; совершении сделок с земельными участками и в др. случаях перераспределения земель.
Межевание состоит в установлении на местности границ объектов землеустройства, закреплении их межевыми знаками и определении их координат. Внутрихозяйственное землеустройство является основой рационального использования и охраны земель конкретной сельскохозяйственной организации. Оно включает размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, магистральных внутрихозяйственных дорог; организацию системы севооборотов; устройство территорий севооборотов, многолетних насаждений, пастбищ и сенокосов; проведение расчётов экологической, экономической и социальной эффективности проекта. На основе проекта внутрихозяйственного землеустройства обеспечивается внедрение сбалансированных систем земледелия, проведение культуртехнических работ, агролесомелиоративных, гидромелиоративных и др. мероприятий, направленных на повышение и сохранение плодородия почв.
Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства, используются при перераспределении земель, а также для ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель. В процессе разработки проектов землеустройства и на их основе определяются компенсационные платежи при перераспределении и изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; устанавливаются убытки и потери сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства при тех же действиях; рассчитываются стоимостные показатели эквивалентного и неэквивалентного обмена земельными участками в ходе земельного оборота; готовятся землеустроительного дела с установлением стоимостных характеристик земельных участков, выставляемых на аукционы, и др.
Землеустроительное дело включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и др. материалы, касающиеся этого объекта. К видам землеустроительной документации относятся: генеральная схема землеустройства территории РФ; схемы землеустройства территорий субъектов РФ, муниципальных и др. административно-территориальных образований; схемы использования и охраны земель; проекты территориального и внутрихозяйственного землеустройства; материалы межевания объектов землеустройства; карты (планы) объектов землеустройства; проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от негативных воздействий; материалы геодезических и картографических работ, почвенных, геоботанических и др. обследований; результаты оценки качества и инвентаризации земель; карты и атласы состояния и использования земель. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, относящихся к личности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных участков.
В большинстве стран мира проводятся мероприятия по устройству территорий, однако термин «землеустройство» не принят. В англоязычных странах используют термины «land use planning» (планирование использования земель); «land management» (управление земельной собственностью); «land survey» (межевание, земельная съёмка), подразумевая конкретные землеустроительные действия. Близкими, но не равнозначными «землеустройству» терминами являются французский «aménagement foncier» и немецкий «Flurbereinigung».
В странах Западной Европы, США и Канаде землеустроительные действия исторически тесно связаны с земельным кадастром в связи с регистрацией земельных участков и иных объектов недвижимого имущества и сделок с ним. Единый кадастрово-землеустроительный процесс аккумулировал в себе б. ч. землеустроительных работ, и землеустроительное производство не выделено в отдельную отрасль. Во многих странах землеустроительными действиями, связанными с различными съёмками местности, составлением карт, производством измерений, занимаются службы, ведающие земельным кадастром или геодезией и картографией.
Землеустройства при этом организуют органы исполнительной власти различного уровня (государственного, регионального, местного) в зависимости от своей компетенции. Землеустроительные работы в большинстве зарубежных стран включают: планирование использования земель в различных административно-территориальных образованиях; организацию рационального использования и охраны земель на основе государственных, региональных и муниципальных программ и методов государственного управления земельными ресурсами; проведение работ по межеванию земель; проведение землеустроительных работ, связанных с совершенствованием землевладений и землепользований; устройство земель сельскохозяйственного назначения. Смотрите также Земельный кодекс РФ.