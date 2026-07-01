ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ - в Российской империи уездные и губернские органы, занимавшиеся главным образом реализацией столыпинской аграрной реформы.
Учреждены указом императора Николая II от 04(17).03.1906 года, первоначально для содействия продаже крестьянам имений Крестьянского поземельного банка и казённых земель, для посредничества при разверстании крестьянами чересполосных угодий и др. Одновременно создан руководивший ими Комитет по землеустроительным делам под председательством главноуправляющего землеустройством и земледелием (с 1915 года министр земледелия). Землеустроительные комиссии действовали на основании наказов этого комитета от 19.09(02.10).1906 года и 19.06(02.07).1911 года, а также на основании Положения о землеустройстве от 29.05(11.06).1911 года.
Землеустроительные комиссии рассматривали ходатайства крестьян - владельцев земельных наделов (домохозяев) о землеустройстве. В основном оно заключалось в осуществлении полного разверстания сельских обществ путём объединения всех угодий каждого двора в одних границах (создание отрубов или хуторов), выделе отдельных селений из состава больших сельских обществ и объединении всех угодий вновь образованных общин в одних границах, выделе отрубных участков отдельными членам сельских обществ, а также земель крестьянам, переселявшимся на выселки. В результате уничтожались многополосица (наделы некоторых крестьян ранее были разбиты на 100 и более полос), чересполосица с соседними владениями, а также дальноземелье.
Уездные Землеустроительные комиссии состояли из уездного предводителя дворянства (председатель), председателя уездной земской управы, представителя Главного управления землеустройства и земледелия, члена окружного суда, земского начальника, к участку которого относились обсуждавшиеся вопросы, трёх выборных от уездного земского собрания и трёх - от волостных сходов, а также (до 1911 года) одного члена от удельного ведомства и податного инспектора, с 1911 года - представителя от волости, по которой рассматривалось дело.
Губернские Землеустроительные комиссии состояли из губернатора (председатель), губернского предводителя дворянства, председателя губернской земской управы, одного члена (с 1911 года также и председателя) окружного суда, непременного члена губернского присутствия или губернского по крестьянским делам присутствия, представителя Главного управления землеустройства и земледелия. В состав губернских Землеустроительных комиссий входили также: до 1911 года - управляющие казённой палатой, отделениями Крестьянского поземельного банка и Дворянского земельного банка и удельным округом, а также шесть членов, избиравшихся губернским земским собранием, в т. ч. трое крестьян; с 1911года - губернский землемер и два члена по избранию губернского земского собрания.
Уездные Землеустроительные комиссии подчинялись губернским Землеустроительным комиссиям. Кассационной инстанцией для решений Землеустроительных комиссий являлся Сенат. Для обеспечения комиссий землемерами были открыты новые землемерные училища, для подготовки помощников землемеров - специальные временные курсы.
В 1907-1915 годах Землеустроительные комиссии приняли ходатайства об осуществлении землеустройства от 6,174 млн. домохозяев, что составляло около 47% общего числа крестьян-домохозяев, проживавших на территории, затронутой землеустройством. К началу 1916 года Землеустроительные комиссии успели полностью осуществить и юридически закрепить землеустройство 2,361 млн. домохозяйств, которым принадлежало 22,123 млн. га земли. На хутора и в отруба выделены земли 1,222 млн. крестьян-домохозяев, упорядочено землепользование 1,139 млн. крестьян-домохозяев, оставшихся в общине.
Землеустроительные комиссии также рассматривали ходатайства лиц, переселившихся на хутора и отруба, о выдаче им беспроцентных ссуд или пособий. Ходатайства о ссудах поступили в 1907-1915 годах в Землеустроительные комиссии от 617 тысяч домохозяйств (удовлетворено 51,9%), о выдаче пособий - от 121 тысяч домохозяйств (удовлетворено 21,8%). Землеустроительные комиссии содействовали продаже 427 тысяч га казённых земель.
Землеустроительные комиссии ликвидированы Временным правительством в 1917 году.