ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ - в Российской им­пе­рии уезд­ные и гу­берн­ские ор­га­ны, за­ни­мав­шие­ся главным образом реа­ли­за­ци­ей сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы.

Уч­ре­ж­де­ны ука­зом императора Ни­ко­лая II от 04(17).03.1906 года, пер­во­на­чаль­но для со­дей­ст­вия про­да­же кре­сть­я­нам име­ний Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ка и ка­зён­ных зе­мель, для по­сред­ни­че­ст­ва при раз­вер­ста­нии кре­сть­я­на­ми че­рес­по­лос­ных уго­дий и др. Од­но­вре­мен­но соз­дан ру­ко­во­див­ший ими Комитет по зем­ле­уст­ро­ительным де­лам под пред­се­да­тель­ст­вом глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем (с 1915 года министр зем­ле­де­лия). Землеустроительные комиссии дей­ст­во­ва­ли на ос­но­ва­нии на­ка­зов это­го комитета от 19.09(02.10).1906 года и 19.06(02.07).1911 года, а так­же на ос­но­ва­нии По­ло­же­ния о зем­ле­уст­рой­ст­ве от 29.05(11.06).1911 года.

Землеустроительные комиссии рас­смат­ри­ва­ли хо­да­тай­ст­ва кре­сть­ян - вла­дель­цев зе­мель­ных на­де­лов (до­мо­хо­зя­ев) о зем­ле­уст­рой­ст­ве . В основном оно за­клю­ча­лось в осу­ще­ст­в­ле­нии пол­но­го раз­вер­ста­ния сель­ских об­ществ пу­тём объ­е­ди­не­ния всех уго­дий ка­ж­до­го дво­ра в од­них гра­ни­цах (соз­да­ние от­ру­бов или ху­то­ров), вы­де­ле отдельных се­ле­ний из со­ста­ва боль­ших сель­ских об­ществ и объ­е­ди­не­нии всех уго­дий вновь об­ра­зо­ван­ных об­щин в од­них гра­ни­цах, вы­де­ле от­руб­ных уча­ст­ков отдельными чле­нам сель­ских об­ществ, а так­же зе­мель кре­сть­я­нам, пе­ре­се­ляв­шим­ся на вы­сел­ки. В ре­зуль­та­те унич­то­жа­лись мно­го­по­ло­си­ца (на­де­лы не­ко­то­рых кре­сть­ян ра­нее бы­ли раз­би­ты на 100 и бо­лее по­лос), че­рес­по­ло­си­ца с со­сед­ни­ми вла­де­ния­ми, а так­же даль­но­зе­ме­лье.

Уезд­ные Землеустроительные комиссии со­стоя­ли из уезд­но­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва (председатель), пред­се­да­те­ля уезд­ной зем­ской упра­вы, пред­ста­ви­те­ля Главного управ­ле­ния зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия, чле­на ок­руж­но­го су­да, зем­ско­го на­чаль­ни­ка, к уча­ст­ку ко­то­ро­го от­но­си­лись об­су­ж­дав­шие­ся во­про­сы, трёх вы­бор­ных от уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния и трёх - от во­ло­ст­ных схо­дов, а так­же (до 1911 года) од­но­го чле­на от удель­но­го ве­дом­ства и по­дат­но­го ин­спек­то­ра, с 1911 года - пред­ста­ви­те­ля от во­лос­ти, по ко­то­рой рас­смат­ри­ва­лось де­ло.

Гу­берн­ские Землеустроительные комиссии со­стоя­ли из гу­бер­на­то­ра (председатель), гу­берн­ско­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва, пред­се­да­те­ля гу­берн­ской зем­ской упра­вы, од­но­го чле­на (с 1911 года так­же и пред­се­да­те­ля) ок­руж­но­го су­да, не­пре­мен­но­го чле­на гу­берн­ско­го при­сут­ст­вия или гу­берн­ско­го по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вия, пред­ста­ви­те­ля Главного управ­ле­ния зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия. В со­став гу­берн­ских Землеустроительных комиссий вхо­ди­ли так­же: до 1911 года - управ­ляю­щие ка­зён­ной па­ла­той, от­де­ле­ния­ми Кре­сть­ян­ско­го по­зе­мель­но­го бан­ка и Дво­рян­ско­го зе­мель­ного бан­ка и удель­ным ок­ру­гом, а так­же шесть чле­нов, из­би­рав­ших­ся гу­берн­ским зем­ским со­б­ра­ни­ем, в т. ч. трое кре­сть­ян; с 1911года - гу­берн­ский зем­ле­мер и два чле­на по из­бра­нию гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния.

Уезд­ные Землеустроительные комиссии под­чи­ня­лись гу­берн­ским Землеустроительным комиссиям. Кас­са­ци­он­ной ин­стан­ци­ей для ре­ше­ний Землеустроительных комиссий яв­лял­ся Се­нат. Для обес­пе­че­ния ко­мис­сий зем­ле­ме­ра­ми бы­ли от­кры­ты но­вые зем­ле­мер­ные учи­ли­ща, для под­го­тов­ки по­мощ­ни­ков зем­ле­ме­ров - специальные временные кур­сы.

В 1907-1915 годах Землеустроительные комиссии при­ня­ли хо­да­тай­ст­ва об осу­ще­ст­в­ле­нии зем­ле­уст­рой­ст­ва от 6,174 млн. до­мо­хо­зя­ев, что со­став­ля­ло около 47% об­ще­го чис­ла кре­сть­ян-до­мохо­зя­ев, про­жи­вав­ших на тер­ри­то­рии, за­тро­ну­той зем­ле­уст­рой­ст­вом. К началу 1916 года Землеустроительные комиссии ус­пе­ли пол­но­стью осу­ще­ст­вить и юри­ди­че­ски за­кре­пить зем­ле­уст­рой­ст­во 2,361 млн. до­мо­хо­зяйств, ко­то­рым при­над­ле­жа­ло 22,123 млн. га зем­ли. На ху­то­ра и в от­ру­ба вы­де­ле­ны зем­ли 1,222 млн. кре­сть­ян-до­мо­хо­зя­ев, упо­ря­до­че­но зем­ле­поль­зо­ва­ние 1,139 млн. кре­сть­ян-до­мо­хо­зя­ев, ос­тав­ших­ся в об­щи­не.

Землеустроительные комиссии так­же рас­смат­ри­ва­ли хо­да­тай­ст­ва лиц, пе­ре­се­лив­ших­ся на ху­то­ра и от­ру­ба, о вы­да­че им бес­про­цент­ных ссуд или по­со­бий. Хо­да­тай­ст­ва о ссу­дах по­сту­пи­ли в 1907-1915 годах в Землеустроительные комиссии от 617 тысяч до­мо­хо­зяйств (удов­ле­тво­ре­но 51,9%), о вы­да­че по­со­бий - от 121 тысяч до­мо­хо­зяйств (удов­ле­тво­ре­но 21,8%). Землеустроительные комиссии со­дей­ст­во­ва­ли про­да­же 427 тысяч га ка­зён­ных зе­мель.

Землеустроительные комиссии ли­к­ви­ди­ро­ва­ны Временным пра­ви­тель­ст­вом в 1917 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)