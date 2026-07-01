ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ - поль­зо­ва­ние зе­мель­ным уча­ст­ком в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ния­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми за­ко­ном.

Тер­мин «землепользование» упот­реб­ля­ет­ся так­же для обо­зна­че­ния са­мо­го зе­мель­но­го уча­ст­ка.

Фор­ми­ро­ва­ние землепользования осу­ще­ст­в­ля­ет­ся при пре­дос­тав­ле­нии фи­зическим и юри­дическим ли­цам зе­мель­ных уча­ст­ков; изъ­я­тии зе­мель­ных уча­ст­ков для государственных и об­щественных нужд; со­вер­ше­нии фи­зическими и юри­дическими ли­ца­ми сде­лок, свя­зан­ных с пе­ре­хо­дом прав поль­зо­ва­ния зем­лёй. Ос­но­ва­ни­ем для землепользования яв­ля­ют­ся об­стоя­тель­ст­ва, оп­ре­де­ляю­щие воз­ник­но­ве­ние и пе­ре­ход прав на зем­лю, а так­же обя­зан­но­сти по ис­поль­зо­ва­нию зем­ли. При фор­ми­ро­ва­нии землепользования дол­жен быть вы­де­лен зе­мель­ный уча­сток (уча­ст­ки), имею­щий при­су­щие толь­ко ему ин­ди­ви­ду­аль­ные ха­рак­те­ри­сти­ки: ме­сто­по­ло­же­ние, бес­спор­ные гра­ни­цы, пло­щадь, ко­ор­ди­на­ты по­во­рот­ных то­чек.

Раз­мер землепользования ус­та­нав­ли­ва­ет­ся или уточ­ня­ет­ся с учё­том гра­до­стро­ительной до­ку­мен­та­ции, дей­ст­вую­щих норм пре­дос­тав­ле­ния зе­мель для различных нужд, ком­пакт­но­го раз­ме­ще­ния, со­блю­де­ния при­ро­до­охран­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, гра­до­стро­ительных, са­ни­тар­ных, про­ти­во­по­жар­ных, иных норм и пра­вил с ис­поль­зо­ва­ни­ем имею­щей­ся зем­ле­уст­ро­ительной и гра­до­стро­ительной до­ку­мен­та­ции. В гра­ни­цы землепользования вклю­ча­ют­ся пло­ща­ди, не­по­сред­ст­вен­но за­ня­тые объ­ек­та­ми не­дви­жи­мо­сти, а так­же при­ле­гаю­щие тер­ри­то­рии, не­об­хо­ди­мые для обес­пе­че­ния фор­ми­ро­ва­ния (об­слу­жи­ва­ния) кон­крет­но­го объ­ек­та не­дви­жи­мо­сти в со­от­вет­ст­вии с ус­та­нов­лен­ны­ми нор­ма­ми; од­но­вре­мен­но ус­та­нав­ли­ва­ют­ся гра­ни­цы зе­мель, ог­ра­ни­чен­ных в ис­поль­зо­ва­нии. По ка­ж­до­му сфор­ми­ро­ван­но­му землепользованию со­став­ля­ет­ся план зе­мель­но­го уча­ст­ка.

В Рос­сии пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся по­сто­ян­ное (бес­сроч­ное) поль­зо­ва­ние, без­воз­мезд­ное сроч­ное поль­зо­ва­ние зе­мель­ным уча­ст­ком, арен­да . Как раз­но­вид­ность землепользования мо­жет рас­смат­ри­вать­ся зе­мель­ный сер­ви­тут - ог­ра­ни­чен­ное поль­зо­ва­ние чу­жим зе­мель­ным уча­ст­ком, в по­ряд­ке и слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном и до­го­во­ром на ос­но­ва­нии доб­ро­воль­но­го со­гла­ше­ния или по су­деб­но­му ре­ше­нию. По­сто­ян­ное (бес­сроч­ное) поль­зо­ва­ние зе­мель­ным уча­ст­ком пре­дос­тав­ля­ет­ся толь­ко государственным, му­ни­ци­паль­ным и фе­де­раль­ным ка­зён­ным пред­при­яти­ям, а так­же ор­га­нам государственной вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. В без­воз­мезд­ное сроч­ное поль­зо­ва­ние юри­дическим и фи­зическим ли­цам зе­мель­ный уча­сток пре­дос­тав­ля­ет­ся в слу­ча­ях, спе­ци­аль­но ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном, на оп­ре­де­лён­ный срок, ус­та­нов­лен­ный за­ко­ном или до­го­во­ром. Без­воз­мезд­ное сроч­ное поль­зо­ва­ние не вклю­ча­ет пра­во рас­по­ря­же­ния зем­лёй.

За ру­бе­жом раз­но­об­ра­зие при­род­ных, со­ци­аль­но-по­ли­тических и др. ус­ло­вий пре­д­о­пре­де­ли­ло соз­да­ние мно­же­ст­ва ор­га­ни­зационных мо­де­лей в об­лас­ти землепользования: арен­да, из­доль­щи­на, тру­до­вые коо­пе­ра­ти­вы , ла­ти­фун­дии, со­вме­ст­ные кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва, пред­при­ятия с на­ём­ны­ми ра­бот­ни­ка­ми и др.

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