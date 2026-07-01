ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ - пользование земельным участком в соответствии с требованиями, установленными законом.
Термин «землепользование» употребляется также для обозначения самого земельного участка.
Формирование землепользования осуществляется при предоставлении физическим и юридическим лицам земельных участков; изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд; совершении физическими и юридическими лицами сделок, связанных с переходом прав пользования землёй. Основанием для землепользования являются обстоятельства, определяющие возникновение и переход прав на землю, а также обязанности по использованию земли. При формировании землепользования должен быть выделен земельный участок (участки), имеющий присущие только ему индивидуальные характеристики: местоположение, бесспорные границы, площадь, координаты поворотных точек.
Размер землепользования устанавливается или уточняется с учётом градостроительной документации, действующих норм предоставления земель для различных нужд, компактного размещения, соблюдения природоохранного законодательства, градостроительных, санитарных, противопожарных, иных норм и правил с использованием имеющейся землеустроительной и градостроительной документации. В границы землепользования включаются площади, непосредственно занятые объектами недвижимости, а также прилегающие территории, необходимые для обеспечения формирования (обслуживания) конкретного объекта недвижимости в соответствии с установленными нормами; одновременно устанавливаются границы земель, ограниченных в использовании. По каждому сформированному землепользованию составляется план земельного участка.
В России предусматриваются постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование земельным участком, аренда. Как разновидность землепользования может рассматриваться земельный сервитут - ограниченное пользование чужим земельным участком, в порядке и случаях, предусмотренных законом и договором на основании добровольного соглашения или по судебному решению. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком предоставляется только государственным, муниципальным и федеральным казённым предприятиям, а также органам государственной власти и местного самоуправления. В безвозмездное срочное пользование юридическим и физическим лицам земельный участок предоставляется в случаях, специально установленных законом, на определённый срок, установленный законом или договором. Безвозмездное срочное пользование не включает право распоряжения землёй.
За рубежом разнообразие природных, социально-политических и др. условий предопределило создание множества организационных моделей в области землепользования: аренда, издольщина, трудовые кооперативы, латифундии, совместные крестьянские хозяйства, предприятия с наёмными работниками и др.