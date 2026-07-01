ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАКОН

Византийский правовой памятник, возникший в 1-й пол. VIII в. и ставший одним из приложений к Эклоге императоров Льва III и Константина V .

Призванный урегулировать жизнь византийской деревни и упорядочить хозяйственную деятельность свободной крестьянской общины, «Земледельческий закон» зафиксировал нормы обычного права в сочетании с заимствованиями из классического римского законодательства. Вместе с тем «Земледельческий закон» принципиально разнится с другими ранневизантийскими кодексами и напоминает, скорее, западноевропейские варварские правды: он испытал влияние юридической традиции славянских колоний, возникших на Балканах и в Малой Азии в VII – VIII вв.

Долгое время считалось, что «Земледельческий закон» был составлен на рубеже VII – VIII вв. от имени василевса Юстиниана II. Однако, заголовок одной из рукописей «Земледельческого закона» недвусмысленно указывает: он содержит извлечения из «книг» Юстиниана I – фрагменты «Corpus iuris civilis». По всей видимости, «Земледельческий закон» является памятником эпохи императоров-иконоборцев, поскольку он имеет значительное сходство в стиле изложения с «Эклогой», вплоть до буквального совпадения выражений и терминов и прямых аналогий в системе санкций за некоторые правонарушения, при этом существенно отличаясь от юстинианова свода.

Сохранившись в большом количестве копий на греческом и славянском языках, «Земледельческий закон» оказал сильное воздействие на законотворчество в Болгарии, Сербии и на Руси.

Исторические источники:

Византийский Земледельческий закон / Текст, исслед., комм. подг. Е.Э. Липшиц, И.П. Медведев, Е.К. Пиотровская; под ред. И.П. Медведева. Л., 1984.

Автор статьи: А. Н. Слядзь