ЗЕМГАЛЕ

ЗЕМГАЛЕ, ЗЕМГАЛИЯ - ис­то­рическая об­ласть на юге Лат­вии , по ле­во­му бе­ре­гу реки Дау­га­ва.

Древ­ней­шее на­се­ле­ние - зем­га­лы (зе­ми­го­ла; сыг­ра­ли важ­ную роль в эт­но­ге­не­зе ла­ты­шей). Впер­вые Земгале упо­ми­на­ет­ся в русских и скандинавских письменных ис­точ­ни­ках XI-XII веков. По­сле ут­вер­жде­ния на ру­бе­же XII-XIII веков немецких кре­сто­нос­цев в Ри­ге зем­галь­ский князь Вест­гард всту­пил с ни­ми в со­юз, но в 1210 году объ­е­ди­нил­ся про­тив них с ли­тов­ца­ми и ли­ва­ми.

В 1219 году вос­точ­ные, а к 1229 году западные рай­оны Земгале бы­ли об­раще­ны в ка­то­ли­че­ст­во и пе­ре­шли под власть ме­че­нос­цев ор­де­на и Риж­ско­го епи­скоп­ст­ва. По­сле раз­гро­ма в 1236 году войск ор­де­на ли­тов­ца­ми в бит­ве при Сау­ле (ны­не Шяу­ляй) зем­га­лы под­ня­ли вос­ста­ние, но к 1250 году бы­ли раз­гром­ле­ны кре­сто­нос­ца­ми . Но­вое вос­ста­ние про­изош­ло в 1259 году. Вес­ной 1279 года, вос­поль­зо­вав­шись во­енным по­ра­же­ни­ем Ли­вон­ско­го ор­де­на от ли­тов­цев под Айз­кра­ук­ле, зем­га­лы под пред­во­ди­тель­ст­вом князя На­мей­си­са вновь по­пы­та­лись до­бить­ся не­за­ви­си­мо­сти. Они из­гна­ли нем­цев из главного го­ро­да Земгале - Тер­ве­те, пред­при­ня­ли по­ход на Ри­гу.

Ле­том 1281 года ор­де­ну уда­лось сло­мить со­про­тив­ле­ние вос­став­ших. К 1290 году Земгале бы­ла им окон­ча­тель­но по­ко­ре­на и вклю­че­на в со­став Ли­во­нии. По­сле рас­па­да по­след­ней с 1561 года Земгале вхо­ди­ла в Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во, с 1578 года - в объ­е­ди­нён­ное Кур­лянд­ско-Зем­галь­ское гер­цог­ст­во, с 1596 года - в Зем­галь­ское гер­цог­ст­во, с 1617 года - вновь в Кур­лянд­ско-Зем­галь­ское гер­цог­ст­во, на­хо­див­шее­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Ре­чи По­спо­ли­той. С 1795 года в со­ста­ве Кур­лянд­ской губернии Российской им­пе­рии. В 1920-1940 годах про­вин­ция Латвийской рес­пуб­ли­ки (административный центр - Ел­га­ва).

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