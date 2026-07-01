ЗЕМГАЛЕ
ЗЕМГАЛЕ, ЗЕМГАЛИЯ - историческая область на юге Латвии, по левому берегу реки Даугава.
Древнейшее население - земгалы (земигола; сыграли важную роль в этногенезе латышей). Впервые Земгале упоминается в русских и скандинавских письменных источниках XI-XII веков. После утверждения на рубеже XII-XIII веков немецких крестоносцев в Риге земгальский князь Вестгард вступил с ними в союз, но в 1210 году объединился против них с литовцами и ливами.
В 1219 году восточные, а к 1229 году западные районы Земгале были обращены в католичество и перешли под власть меченосцев ордена и Рижского епископства. После разгрома в 1236 году войск ордена литовцами в битве при Сауле (ныне Шяуляй) земгалы подняли восстание, но к 1250 году были разгромлены крестоносцами. Новое восстание произошло в 1259 году. Весной 1279 года, воспользовавшись военным поражением Ливонского ордена от литовцев под Айзкраукле, земгалы под предводительством князя Намейсиса вновь попытались добиться независимости. Они изгнали немцев из главного города Земгале - Тервете, предприняли поход на Ригу.
Летом 1281 года ордену удалось сломить сопротивление восставших. К 1290 году Земгале была им окончательно покорена и включена в состав Ливонии. После распада последней с 1561 года Земгале входила в Курляндское герцогство, с 1578 года - в объединённое Курляндско-Земгальское герцогство, с 1596 года - в Земгальское герцогство, с 1617 года - вновь в Курляндско-Земгальское герцогство, находившееся в вассальной зависимости от Речи Посполитой. С 1795 года в составе Курляндской губернии Российской империи. В 1920-1940 годах провинция Латвийской республики (административный центр - Елгава).