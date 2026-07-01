ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ - сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный за­ко­но­дательный акт, ре­гу­ли­рую­щий зе­мель­ные от­но­ше­ния.

Пер­вый Земельный кодекс РСФСР при­нят 30.10.1922 года. Его основной за­да­чей бы­ло уре­гу­ли­ро­ва­ние кре­сть­ян­ско­го зем­ле­поль­зо­ва­ния. С пе­ре­хо­дом к сплош­ной кол­лек­ти­ви­за­ции сельского хозяйства Земельный кодекс ут­ра­тил своё зна­че­ние. В ус­ло­ви­ях без­раз­дель­но­го гос­под­ства государственной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю дей­ст­во­вал Земельный кодекс РСФСР от 01.07.1970 года. Тре­тий Земельный кодекс РСФСР при­нят 25.04.1991 года в пе­ри­од про­ве­де­ния зе­мель­ной ре­фор­мы. Су­ще­ст­вен­ные пе­ре­ме­ны, про­изо­шед­шие в по­ли­тическом и эко­но­мическом строе Российской Фе­де­ра­ции (рас­пад СССР, при­ня­тие в 1993 году Кон­сти­ту­ции РФ, от­ме­нив­шей имев­шие­ся ог­ра­ни­че­ния ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, и др.), обу­сло­ви­ли при­ня­тие но­во­го Зе­мель­но­го ко­дек­са.

Дей­ст­вую­щий Земельный кодекс РФ при­нят 25.10.2001 года. Со­сто­ит из 18 глав (103 ста­тьи). Гла­ва 1 вклю­ча­ет об­щие по­ло­же­ния (основные прин­ци­пы зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, зе­мель­ные от­но­ше­ния, их уча­ст­ни­ки и объ­ек­ты, ка­те­го­рии зе­мель, пол­но­мо­чия Российской Фе­де­ра­ции, субъ­ек­тов РФ, му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний в об­лас­ти зе­мель­ных от­но­ше­ний); гла­ва 2 ре­гу­ли­ру­ет во­про­сы ох­ра­ны зе­мель; гла­ва 3 по­свя­ще­на во­про­сам соб­ст­вен­но­сти на зем­лю гра­ж­дан, юри­дических лиц, го­су­дар­ст­ва; гла­ва 4 - во­про­сам по­сто­ян­но­го (бес­сроч­но­го) поль­зо­ва­ния, по­жиз­нен­но­го на­сле­дуе­мо­го вла­де­ния зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми, ог­ра­ни­чен­но­го поль­зо­ва­ния чу­жи­ми зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми (сер­ви­тут), арен­ды зе­мель­ных уча­ст­ков , без­воз­мезд­но­го сроч­но­го поль­зо­ва­ния зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми; гла­вы 5-7 ре­гу­ли­ру­ют во­про­сы воз­ник­но­ве­ния и пре­кра­ще­ния прав на зем­лю, пра­ва и обя­зан­но­сти соб­ст­вен­ни­ков; гла­вы 8-13 по­свя­ще­ны отдельным ин­сти­ту­там зе­мель­но­го пра­ва (пла­та за зем­лю, кон­троль за со­блю­де­ни­ем зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, мо­ни­то­ринг зе­мель, от­вет­ст­вен­ность и др.); гла­вы 14-18 по­свя­ще­ны осо­бен­но­стям отдельных ка­те­го­рий зе­мель (сельскохозяйственного на­зна­че­ния; на­се­лён­ных пунк­тов; промышленности, энер­ге­ти­ки, транс­пор­та, свя­зи, ра­дио­ве­ща­ния, те­ле­ви­де­ния, ин­фор­ма­ти­ки, для обес­пе­че­ния кос­мической дея­тель­но­сти, обо­ро­ны, безо­пас­но­сти и ино­го специального на­зна­че­ния; осо­бо ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий и объ­ек­тов; лес­но­го и вод­но­го фон­да, за­па­са).

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