ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ - систематизированный законодательный акт, регулирующий земельные отношения.
Первый Земельный кодекс РСФСР принят 30.10.1922 года. Его основной задачей было урегулирование крестьянского землепользования. С переходом к сплошной коллективизации сельского хозяйства Земельный кодекс утратил своё значение. В условиях безраздельного господства государственной собственности на землю действовал Земельный кодекс РСФСР от 01.07.1970 года. Третий Земельный кодекс РСФСР принят 25.04.1991 года в период проведения земельной реформы. Существенные перемены, произошедшие в политическом и экономическом строе Российской Федерации (распад СССР, принятие в 1993 году Конституции РФ, отменившей имевшиеся ограничения частной собственности на землю, и др.), обусловили принятие нового Земельного кодекса.
Действующий Земельный кодекс РФ принят 25.10.2001 года. Состоит из 18 глав (103 статьи). Глава 1 включает общие положения (основные принципы земельного законодательства, земельные отношения, их участники и объекты, категории земель, полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в области земельных отношений); глава 2 регулирует вопросы охраны земель; глава 3 посвящена вопросам собственности на землю граждан, юридических лиц, государства; глава 4 - вопросам постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут), аренды земельных участков, безвозмездного срочного пользования земельными участками; главы 5-7 регулируют вопросы возникновения и прекращения прав на землю, права и обязанности собственников; главы 8-13 посвящены отдельным институтам земельного права (плата за землю, контроль за соблюдением земельного законодательства, мониторинг земель, ответственность и др.); главы 14-18 посвящены особенностям отдельных категорий земель (сельскохозяйственного назначения; населённых пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного и водного фонда, запаса).