ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР - сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный свод до­ку­мен­ти­ро­ван­ных све­де­ний об объ­ек­тах государственного ка­да­ст­ро­во­го учё­та, пра­во­вом ре­жи­ме зе­мель, их ка­да­ст­ро­вой стои­мо­сти, ме­сто­по­ло­же­нии, раз­ме­рах зе­мель­ных уча­ст­ков и проч­но с ни­ми свя­зан­ных объ­ек­тов не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва.

По­ря­док ве­де­ния земельного кадастра ре­гу­ли­ру­ет­ся Зе­мель­ным ко­дек­сом РФ и Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О го­су­дар­ст­вен­ном зе­мель­ном ка­да­ст­ре» (2000 год). Обя­за­тель­но­му ка­да­ст­ро­во­му учё­ту под­ле­жат зе­мель­ные уча­ст­ки, рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии Российской Фе­де­ра­ции, не­за­ви­си­мо от форм соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, це­ле­во­го на­зна­че­ния и раз­ре­шён­но­го их ис­поль­зо­ва­ния.

Земельный кадастр со­зда­ёт­ся и ве­дёт­ся в це­лях ин­фор­мационного обес­пе­че­ния: государственного (му­ни­ци­паль­но­го) управ­ле­ния и кон­тро­ля за зе­мель­ны­ми ре­сур­са­ми; ме­ро­прия­тий, на­прав­лен­ных на со­хра­не­ние и по­вы­ше­ние пло­до­ро­дия зе­мель; государственной ре­ги­ст­ра­ции прав на не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во и сде­лок с ним; зем­ле­уст­рой­ст­ва; оцен­ки зе­мель и учё­та стои­мо­сти зем­ли; ус­та­нов­ле­ния обос­но­ван­ной пла­ты за зем­лю; иной дея­тель­ности, свя­зан­ной с вла­де­ни­ем, рас­по­ря­же­ни­ем и ис­поль­зо­ва­ни­ем зе­мель­ных уча­ст­ков.

Земельный кадастр ве­дёт­ся в ос­нов­ных (Еди­ный государственный ре­естр зе­мель, ка­да­ст­ро­вые де­ла, ка­да­ст­ро­вые кар­ты и пла­ны), вспо­мо­га­тель­ных (кни­ги учё­та до­ку­мен­тов, кни­ги учё­та вы­дан­ных све­де­ний, ка­та­ло­ги ко­ор­ди­нат пунк­тов опор­ной ме­же­вой се­ти) и про­из­вод­ных (пе­реч­ни зе­мель, на­хо­дя­щих­ся в соб­ст­вен­но­сти Российской Фе­де­ра­ции, субъ­ек­тов РФ и му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний; док­ла­ды о со­стоя­нии и об ис­поль­зо­ва­нии зе­мель­ных ре­сур­сов, ста­ти­стические от­чё­ты и ана­ли­тические об­зо­ры; про­из­вод­ные ка­да­ст­ро­вые кар­ты и пла­ны) до­ку­мен­тах.

На­зна­че­ние земельного кадастра со­сто­ит в обес­пе­че­нии пра­виль­ной ор­га­ни­за­ции ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния и ох­ра­ны зе­мель­ных ре­сур­сов. Прин­ци­пы земельного кадастра: един­ст­во сис­те­мы и тех­но­ло­гии ве­де­ния; не­пре­рыв­ность вне­се­ния из­ме­няю­щих­ся ха­рак­те­ри­стик зе­мель­ных уча­ст­ков; от­кры­тость све­де­ний; со­пос­та­ви­мость све­де­ний с др. ин­фор­мационными ре­сур­са­ми; обя­за­тель­ность государственного ка­да­ст­ро­во­го учё­та зе­мель­ных уча­ст­ков. Земельный кадастр РФ со­дер­жит све­де­ния: о зе­мель­ных уча­ст­ках; о тер­ри­то­ри­аль­ных зо­нах; о зем­лях и гра­ни­цах Российской Фе­де­ра­ции, субъ­ек­тов РФ и тер­ри­то­рий, на ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние .

В за­ру­беж­ных стра­нах современные земельные кадастры в це­лом схо­жи с земельным кадастром РФ. В основном они ис­поль­зу­ют­ся для це­лей на­ло­го­об­ло­же­ния, а так­же для ин­фор­мационного обес­пе­че­ния ор­га­нов управ­ле­ния. В не­ко­то­рых стра­нах земельный кадастр ве­дёт­ся од­ним ор­га­ном государственного управ­ле­ния (например, в Ис­па­нии - Министерством эко­но­ми­ки и иму­ще­ст­ва), а в дру­гих - различными ве­дом­ст­ва­ми (например, в Да­нии и Ве­ли­ко­бри­та­нии).

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