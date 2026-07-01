ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР - систематизированный свод документированных сведений об объектах государственного кадастрового учёта, правовом режиме земель, их кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и прочно с ними связанных объектов недвижимого имущества.
Порядок ведения земельного кадастра регулируется Земельным кодексом РФ и Федеральным законом «О государственном земельном кадастре» (2000 год). Обязательному кадастровому учёту подлежат земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и разрешённого их использования.
Земельный кадастр создаётся и ведётся в целях информационного обеспечения: государственного (муниципального) управления и контроля за земельными ресурсами; мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель; государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; землеустройства; оценки земель и учёта стоимости земли; установления обоснованной платы за землю; иной деятельности, связанной с владением, распоряжением и использованием земельных участков.
Земельный кадастр ведётся в основных (Единый государственный реестр земель, кадастровые дела, кадастровые карты и планы), вспомогательных (книги учёта документов, книги учёта выданных сведений, каталоги координат пунктов опорной межевой сети) и производных (перечни земель, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, статистические отчёты и аналитические обзоры; производные кадастровые карты и планы) документах.
Назначение земельного кадастра состоит в обеспечении правильной организации рационального использования и охраны земельных ресурсов. Принципы земельного кадастра: единство системы и технологии ведения; непрерывность внесения изменяющихся характеристик земельных участков; открытость сведений; сопоставимость сведений с др. информационными ресурсами; обязательность государственного кадастрового учёта земельных участков. Земельный кадастр РФ содержит сведения: о земельных участках; о территориальных зонах; о землях и границах Российской Федерации, субъектов РФ и территорий, на которых осуществляется местное самоуправление.
В зарубежных странах современные земельные кадастры в целом схожи с земельным кадастром РФ. В основном они используются для целей налогообложения, а также для информационного обеспечения органов управления. В некоторых странах земельный кадастр ведётся одним органом государственного управления (например, в Испании - Министерством экономики и имущества), а в других - различными ведомствами (например, в Дании и Великобритании).