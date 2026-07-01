ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая отношения по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения), в целях обеспечения научно обоснованного и рационального использования земли как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы, природного ресурса, используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, а также охраны прав собственников земли, землепользователей и землевладельцев.
Вопросы правового регулирования земельных отношений, связанных с правом собственности и иными вещными правами на землю, были детально разработаны ещё римскими юристами. Однако земельные отношения специально не выделялись и подвергались общему регулированию в рамках норм гражданского права (частного права). По этому пути развивалось земельное законодательство в большинстве зарубежных стран, где как самостоятельная отрасль земельное право не выделяется, а земельные отношения регулируются нормами гражданского, административного права либо специальными законами, посвящёнными отдельным видам земельных отношений (земельной аренде, земельному обороту и т. д.). Основополагающие положения в области земельного права закреплены, как правило, на конституционном уровне. В ряде развивающихся стран земельные отношения регулируются законами об аграрных и земельных реформах.
В дореволюционной России выделялись дворянское землевладение, регулировавшееся нормами гражданского законодательства, содержащимися в Своде законов Российской империи, и крестьянское землевладение, осуществлявшееся в соответствии с Указом о разрушении крестьянской общины и создании широкого слоя крестьян-собственников (1906 год) и Законом о землеустройстве (1911 год), что обусловливало существование множества категорий земель с различным сложным правовым режимом, определяющим право собственности на соответствующие земли и порядок их использования. Декрет советской власти «О земле» [26.10(08.11).1917 года] отменил право частной собственности на неё, объявил о национализации земли, изъятии её из гражданского оборота, право собственности на землю перешло исключительно к государству. В советский период земельное право регулировало в основном отношения крестьянского землепользования.
Новый этап развития земельного права связан с принятием Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик (1968 год) и Земельного кодекса РСФСР (1970 год). С 1991 года в ходе проведения земельной реформы в России приняты новые нормативно-правовые акты, определившие введение частной собственности на землю и начало формирования рынка земли, т. е. её включение в гражданский оборот. Современное российское земельное право построено на принципах: учёта значения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли, единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов; платности использования земли и др. Источниками земельного права являются Конституция РФ, Земельный кодекс РФ (2001 год), федеральные законы «О государственном земельном кадастре» (2000 год), «О землеустройстве» (2001 год) и др.
Система земельного права включает общую часть, содержащую правовые нормы и институты, относящиеся ко всей отрасли в целом (право собственности и иные права на землю; основания и порядок их возникновения, осуществления и прекращения; плата за землю; оборот земельных участков; государственное управление использованием и охраной земель, в т. ч. правовое регулирование территориального планирования использования земель, ведение государственного земельного кадастра, осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель и землеустройство), и особенную часть, регулирующую правовые режимы отдельных категорий земель (земель сельскохозяйственного назначения; земель населённых пунктов; земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного назначения; земель особоохраняемых территорий и объектов - природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, оздоровительного, рекреационного и иного ценного значения; земель лесного фонда; земель водного фонда; земель запаса).