ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО - от­расль пра­ва , ре­гу­ли­рую­щая от­но­ше­ния по ис­поль­зо­ва­нию и ох­ра­не зе­мель как ос­но­вы жиз­ни и дея­тель­но­сти на­ро­дов, про­жи­ваю­щих на со­от­вет­ст­вую­щей тер­ри­то­рии (зе­мель­ные от­но­ше­ния), в це­лях обес­пе­че­ния на­уч­но обос­но­ван­но­го и ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния зем­ли как при­род­но­го объ­ек­та, ох­ра­ня­е­мо­го в ка­че­ст­ве важ­ней­шей со­став­ной час­ти при­ро­ды, при­род­но­го ре­сур­са, ис­поль­зуе­мо­го в ка­че­ст­ве сред­ст­ва про­из­вод­ст­ва в сель­ском и лес­ном хо­зяй­ст­ве, а так­же ох­ра­ны прав соб­ст­вен­ни­ков зем­ли, зем­ле­поль­зо­ва­те­лей и зем­ле­вла­дель­цев.

Во­про­сы пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния зе­мель­ных от­но­ше­ний, свя­зан­ных с пра­вом соб­ст­вен­но­сти и ины­ми вещ­ны­ми пра­ва­ми на зем­лю, бы­ли де­таль­но раз­ра­бо­та­ны ещё римскими юри­ста­ми. Од­на­ко зе­мель­ные от­но­ше­ния спе­ци­аль­но не вы­де­ля­лись и под­вер­га­лись об­ще­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в рам­ках норм гражданского пра­ва (ча­ст­но­го пра­ва). По это­му пу­ти раз­ви­ва­лось зе­мель­ное за­ко­но­да­тель­ст­во в боль­шин­ст­ве за­ру­беж­ных стран, где как са­мо­сто­ятельная от­расль земельное право не вы­де­ля­ет­ся, а зе­мель­ные от­но­ше­ния ре­гу­ли­ру­ют­ся нор­ма­ми гражданского, административного пра­ва ли­бо специальными за­ко­на­ми, по­свя­щён­ны­ми отдельным ви­дам зе­мель­ных от­но­ше­ний (зе­мель­ной арен­де, зе­мель­но­му обо­ро­ту и т. д.). Ос­но­во­по­ла­гаю­щие по­ло­же­ния в об­лас­ти земельного права за­кре­п­ле­ны, как пра­ви­ло, на кон­сти­туционном уров­не. В ря­де раз­ви­ваю­щих­ся стран зе­мель­ные от­но­ше­ния ре­гу­ли­ру­ют­ся за­ко­на­ми об аг­рар­ных и зе­мель­ных ре­фор­мах.

В до­ре­во­люционной Рос­сии вы­де­ля­лись дво­рян­ское зем­ле­вла­де­ние, ре­гу­ли­ро­вав­шее­ся нор­ма­ми гражданского за­ко­но­да­тель­ст­ва, со­дер­жа­щи­ми­ся в Сво­де за­ко­нов Российской им­пе­рии , и кре­сть­ян­ское зем­ле­вла­де­ние, осу­ще­ст­в­ляв­шее­ся в со­от­вет­ст­вии с Ука­зом о раз­ру­ше­нии кре­сть­ян­ской об­щи­ны и соз­да­нии ши­ро­ко­го слоя кре­сть­ян-соб­ст­вен­ни­ков (1906 год) и За­ко­ном о зем­ле­уст­рой­ст­ве (1911 год), что обу­слов­ли­ва­ло су­ще­ст­во­ва­ние мно­же­ст­ва ка­те­го­рий зе­мель с различным слож­ным пра­во­вым ре­жи­мом, оп­ре­де­ляю­щим пра­во соб­ст­вен­но­сти на со­от­вет­ст­вую­щие зем­ли и по­ря­док их ис­поль­зо­ва­ния. Дек­рет советской вла­сти «О зем­ле» [26.10(08.11).1917 года] от­ме­нил пра­во ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на неё, объ­я­вил о на­цио­на­ли­за­ции зем­ли, изъ­я­тии её из гражданского обо­ро­та, пра­во соб­ст­вен­но­сти на зем­лю пе­ре­шло ис­клю­чи­тель­но к го­су­дар­ст­ву. В советский пе­ри­од земельное право ре­гу­ли­ро­ва­ло в основном от­но­ше­ния кре­сть­ян­ско­го зем­ле­поль­зо­ва­ния.

Но­вый этап раз­ви­тия земельного права свя­зан с при­ня­ти­ем Ос­нов зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва Сою­за ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик (1968 год) и Зе­мель­но­го ко­дек­са РСФСР (1970 год). С 1991 года в хо­де про­ве­де­ния зе­мель­ной ре­фор­мы в Рос­сии при­ня­ты но­вые нор­ма­тив­но-пра­во­вые ак­ты, оп­ре­де­лив­шие вве­де­ние ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю и на­ча­ло фор­ми­ро­ва­ния рын­ка зем­ли, т. е. её вклю­че­ние в гражданский обо­рот. Со­вре­мен­ное российское земельное право по­строе­но на прин­ци­пах: учё­та зна­че­ния зем­ли как ос­но­вы жиз­ни и дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка, прио­ри­те­та ох­ра­ны зем­ли, един­ст­ва судь­бы зе­мель­ных уча­ст­ков и проч­но свя­зан­ных с ни­ми объ­ек­тов; плат­но­сти ис­поль­зо­ва­ния земли и др. Ис­точ­ни­ка­ми земельного права яв­ля­ют­ся Кон­сти­ту­ция РФ, Зе­мель­ный ко­декс РФ (2001 год), фе­де­раль­ные за­ко­ны «О го­су­дар­ст­вен­ном зе­мель­ном ка­да­ст­ре» (2000 год), «О зем­ле­устрой­ст­ве» (2001 год) и др.

Сис­те­ма земельного права вклю­ча­ет об­щую часть, со­дер­жа­щую пра­во­вые нор­мы и ин­сти­ту­ты, от­но­ся­щие­ся ко всей от­рас­ли в це­лом (пра­во соб­ст­вен­но­сти и иные пра­ва на зем­лю; ос­но­ва­ния и по­ря­док их воз­ник­но­ве­ния, осу­ще­ст­в­ле­ния и пре­кра­ще­ния; пла­та за зем­лю; обо­рот зе­мель­ных уча­ст­ков; государственное управ­ле­ние ис­поль­зо­ва­ни­ем и ох­ра­ной зе­мель, в т. ч. пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние тер­ри­то­ри­аль­но­го пла­ни­ро­ва­ния ис­поль­зо­ва­ния зе­мель, ве­де­ние государственного зе­мель­но­го ка­да­ст­ра, осу­ще­ст­в­ле­ние государственного кон­тро­ля за ис­поль­зо­ва­ни­ем и ох­ра­ной зе­мель и зем­ле­уст­рой­ст­во), и осо­бен­ную часть, ре­гу­ли­рую­щую пра­во­вые ре­жи­мы отдельных ка­те­го­рий зе­мель (зе­мель сельскохозяйственного на­зна­че­ния; зе­мель на­се­лён­ных пунк­тов; зе­мель промышленности, энер­ге­ти­ки, транс­пор­та, свя­зи, ра­дио­ве­ща­ния, те­ле­ви­де­ния, ин­фор­ма­ти­ки, обес­пе­че­ния кос­мической дея­тель­но­сти, обо­ро­ны, безо­пас­но­сти и ино­го на­зна­че­ния; зе­мель осо­бо­охра­няе­мых тер­ри­то­рий и объ­ек­тов - при­ро­до­охран­но­го, на­учного, ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го, эс­те­тического, оз­до­ро­вительного, рек­реа­ци­он­но­го и ино­го цен­но­го зна­че­ния; зе­мель лес­но­го фон­да; зе­мель вод­но­го фон­да; зе­мель за­па­са).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)