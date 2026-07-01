ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ РЕФОРМЫ

ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ РЕФОРМЫ - пре­об­ра­зо­ва­ния в Средней Азии и Ка­зах­ста­не , на­прав­лен­ные на пе­ре­дел зе­мель­но-вод­ных ре­сур­сов.

Про­ве­де­ны в 1921-1922 годах в Тур­ке­стан­ской АССР и Кир­гиз­ской (с 1925 года Ка­зак­ская) АССР, а в 1925-1929 годах, по­сле на­цио­наль­но-го­су­дар­ст­вен­но­го раз­ме­же­ва­ния советских рес­пуб­лик в Сред­ней Азии, - во всех вновь об­ра­зо­ван­ных рес­пуб­ли­ках и Ка­зак­ской АССР (в по­след­ней пе­ре­де­лу под­верг­лись так­же ско­то­водческие хо­зяй­ст­ва). В 1921-1922 годах ко­рен­но­му на­се­ле­нию пе­ре­да­на часть зе­мель, пре­дос­тав­лен­ных ра­нее российской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей Си­бир­ско­му и Ураль­ско­му ка­зачь­им вой­скам, а так­же кон­фи­ско­ван­ные хо­зяй­ст­ва пе­ре­се­лен­цев из Ев­ропейской Рос­сии, про­жи­вав­ших в Се­ми­ре­чье и др. пло­до­род­ных рай­онах. Зем­ли ко­рен­но­го на­се­ле­ния, в т. ч. и круп­ные вла­де­ния, пе­ре­де­лу не под­вер­га­лись. В Тур­ке­стан­ской АССР изъ­я­то 254 тысяч га зем­ли, в Ка­зах­ста­не - свыше 470 тысяч га. Кон­фи­ска­ция и пе­ре­рас­пре­де­ле­ние зем­ли и иму­ще­ст­ва про­хо­ди­ли при под­держ­ке спе­ци­аль­но соз­дан­ных сою­зов дех­кан и бат­ра­ков - «Кош­чи», по сво­ему на­зна­че­нию они бы­ли ана­ло­гич­ны ко­ми­те­там бед­но­ты в 1918 году в РСФСР .

В 1925-1929 годах в среднеази­атских рес­пуб­ли­ках кон­фи­ско­ва­ны по­лив­ные зем­ли, пре­вы­шав­шие ус­та­нов­лен­ную тру­до­вую нор­му, а так­же зем­ли, при­над­ле­жав­шие ли­цам, имев­шим главным ис­точ­ни­ком до­хо­дов тор­гов­лю или ис­поль­зо­ва­ние на­ём­но­го тру­да. В ре­зуль­та­те в Средней Азии ли­к­ви­ди­ро­ва­но 6,8 тысяч хо­зяйств, «из­лиш­ки» кон­фи­ско­ва­ны у 37,8 тысяч хо­зяйств за­жи­точ­ных кре­сть­ян; все­го изъ­я­то и пе­ре­рас­пре­де­ле­но ме­ж­ду 123,4 тысячи дех­кан­ских хо­зяйств 307,2 тысяч га зем­ли. Рас­пре­де­ле­ние во­ды бы­ло пе­ре­да­но государственным ор­га­нам и по­став­ле­но в за­ви­си­мость от поль­зо­ва­ния оро­шае­мой зем­лёй. В Ка­зак­ской АССР кон­фи­ско­ва­но и пе­ре­рас­пре­де­ле­но около 2,6 млн. га се­но­кос­ной и па­хот­ной зем­ли, кро­ме то­го, кон­фис­ка­ции и пе­ре­рас­пре­де­ле­нию под­верг­ся так­же скот, при­над­ле­жав­ший круп­ным ско­то­водческим хо­зяй­ст­вам (вы­зва­ло его мас­со­вый убой и ук­ры­ва­тель­ст­во).

Та­ким хо­зяй­ст­вам ос­тав­ля­лось в соб­ст­вен­ность по 5 го­лов ско­та на ка­ж­до­го чле­на се­мьи (но все­го не бо­лее оп­ре­де­лён­но­го ко­ли­че­ст­ва в за­ви­си­мо­сти от рай­она и спо­со­ба ве­де­ния хо­зяй­ст­ва - ко­че­во­го, по­лу­ко­че­во­го и осед­ло­го). Все­го в Ка­зах­ста­не ли­к­ви­ди­ро­ва­но 696 круп­ных хо­зяйств, вла­дев­ших 145 тыс. го­лов ско­та. Земельно-водные реформы, с од­ной сто­ро­ны, вы­зва­ли ост­рую со­ци­аль­ную на­пря­жён­ность (в т. ч. за счёт ра­зо­ре­ния пе­ре­се­лен­цев из Ев­ропейской Рос­сии) и со­про­во­ж­да­лись рез­кой ак­ти­ви­за­ци­ей бас­ма­че­ст­ва, с дру­гой - они ук­ре­пи­ли по­зи­ции советской вла­сти сре­ди б. ч. ко­рен­но­го на­се­ле­ния. Вско­ре по­сле за­вер­ше­ния Земельно-водных реформ в рес­пуб­ли­ках Средней Азии и Ка­зах­ста­не, как и в др. рес­пуб­ли­ках СССР, бы­ла про­ве­де­на сплош­ная кол­лек­ти­ви­за­ция.

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