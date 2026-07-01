ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ РЕФОРМЫ
ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ РЕФОРМЫ - преобразования в Средней Азии и Казахстане, направленные на передел земельно-водных ресурсов.
Проведены в 1921-1922 годах в Туркестанской АССР и Киргизской (с 1925 года Казакская) АССР, а в 1925-1929 годах, после национально-государственного размежевания советских республик в Средней Азии, - во всех вновь образованных республиках и Казакской АССР (в последней переделу подверглись также скотоводческие хозяйства). В 1921-1922 годах коренному населению передана часть земель, предоставленных ранее российской администрацией Сибирскому и Уральскому казачьим войскам, а также конфискованные хозяйства переселенцев из Европейской России, проживавших в Семиречье и др. плодородных районах. Земли коренного населения, в т. ч. и крупные владения, переделу не подвергались. В Туркестанской АССР изъято 254 тысяч га земли, в Казахстане - свыше 470 тысяч га. Конфискация и перераспределение земли и имущества проходили при поддержке специально созданных союзов дехкан и батраков - «Кошчи», по своему назначению они были аналогичны комитетам бедноты в 1918 году в РСФСР.
В 1925-1929 годах в среднеазиатских республиках конфискованы поливные земли, превышавшие установленную трудовую норму, а также земли, принадлежавшие лицам, имевшим главным источником доходов торговлю или использование наёмного труда. В результате в Средней Азии ликвидировано 6,8 тысяч хозяйств, «излишки» конфискованы у 37,8 тысяч хозяйств зажиточных крестьян; всего изъято и перераспределено между 123,4 тысячи дехканских хозяйств 307,2 тысяч га земли. Распределение воды было передано государственным органам и поставлено в зависимость от пользования орошаемой землёй. В Казакской АССР конфисковано и перераспределено около 2,6 млн. га сенокосной и пахотной земли, кроме того, конфискации и перераспределению подвергся также скот, принадлежавший крупным скотоводческим хозяйствам (вызвало его массовый убой и укрывательство).
Таким хозяйствам оставлялось в собственность по 5 голов скота на каждого члена семьи (но всего не более определённого количества в зависимости от района и способа ведения хозяйства - кочевого, полукочевого и оседлого). Всего в Казахстане ликвидировано 696 крупных хозяйств, владевших 145 тыс. голов скота. Земельно-водные реформы, с одной стороны, вызвали острую социальную напряжённость (в т. ч. за счёт разорения переселенцев из Европейской России) и сопровождались резкой активизацией басмачества, с другой - они укрепили позиции советской власти среди б. ч. коренного населения. Вскоре после завершения Земельно-водных реформ в республиках Средней Азии и Казахстане, как и в др. республиках СССР, была проведена сплошная коллективизация.