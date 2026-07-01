ЗЕМEЛЬНАЯ ЛИГА

Земельная лига (Ирландская национальная земельная лига) — массовая политическая организация, возникшая на фоне аграрного кризиса 1870-х.

Образована как общеирландская организация 1 октября 1879 на основе созданной М. Девиттом в августе 1879 в графстве Мейо Земельной лиги. Социальный состав включал представителей различных социальных слоeв, как сельских, так и городских, связанных по роду деятельности с аграрным сектором и недовольных экономической ситуацией. Программа З. л, нацеленная на борьбу с лендлордизмом, базировалась на трех основных требованиях, в английском варианте известных как «три F»: справедливой арендной платы, фиксации сроков аренды, свободной продажи земли. Президентом был избран лидер движения за гомруль Ч.С. Парнелл , почетным секретарем — революционный демократ М. Девитт. З. л. возглавила земельную войну — массовое крестьянское движение за аграрную реформу, используя новую тактику борьбы, включая бойкот и всеобщий отказ от выплаты ренты, внесла существенный вклад в политизацию ирландского сельского населения. Под давлением массового аграрного движения в 1881 был принят Земельный акт, ставший важной отправной точкой дальнейших земельных преобразований.

Лит.: История Ирландии. М., 1980; Bew P. Land and the National Question in Ireland, 1858—1882. Dublin, 1978; Davitt and the Irish Revolution, 1846—1882. Oxford, 1981.