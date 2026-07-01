ЗЕМЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЗЕМЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, гра­фик, тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры.

Пред­ста­ви­тель сти­ля ба­рок­ко . Учил­ся в шко­ле при ти­по­гра­фии Ору­жей­ной па­ла­ты в Мо­ск­ве; с 1709 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге; слу­жил под на­ча­лом Д. Тре­зи­ни, стал его уче­ни­ком и по­мощ­ни­ком. В 1719 году был на­прав­лен в Мо­ск­ву для ру­ко­во­дства ар­хитектурной ко­ман­дой при по­ли­цей­ском ве­дом­ст­ве. Спус­тя год ото­зван в сто­ли­цу к архитектору Г. И. Мат­тар­но­ви, с ко­то­рым уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве двор­цо­вых ан­самб­лей в Пе­тер­го­фе (ны­не Пет­род­во­рец), Стрель­не и Ре­ве­ле (ны­не Тал­лин; дво­рец Кад­ри­орг, час­тич­но пе­ре­стро­ен).

С нач. 1720-х годов при­ни­мал уча­стие в соз­да­нии ан­самб­ля Лет­не­го са­да (в т. ч. За­лы «для слав­ных тор­же­ст­во­ва­ний»; не со­хра­нилась). В 1724 году по­лу­чил зва­ние ар­хи­тек­то­ра. С 1737 года один из ру­ко­во­ди­те­лей «Ко­мис­сии о Санкт-Пе­тер­бург­ском строе­нии». Ока­зал зна­чительное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ар­хитектурного об­ли­ка го­ро­да (по его про­ек­там ве­лась за­строй­ка Нев­ско­го проспекта, Боль­шой Мор­ской и Мил­ли­он­ной улиц).

Сре­ди про­из­ве­де­ний: церковь Си­ме­о­на и Ан­ны (1731-1734 годы; час­тич­но пе­ре­строе­на), ин­терь­е­ры па­рад­ных за­лов Кун­ст­ка­ме­ры; двор­цы - Италь­ян­ский дом на Фон­тан­ке (1726-1728 годы, не со­хра­ни­лся) и Анич­ков на Нев­ском проспекте (на­ча­ло строи­тель­ст­ва в 1741 году, совместно с Г. Д. Дмит­рие­вым; пе­ре­стро­ен); со­бо­ры - Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский (1743-1754 годы; пол­но­стью пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра 1825 года) и Князь-Вла­ди­мир­ский (за­ло­жен в 1740 году; пе­ре­стро­ен; все - в Санкт-Пе­тер­бур­ге).

В 1742 году за­ни­мал­ся под­го­тов­кой пред­стоя­щей ко­ро­на­ции императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны в Мо­ск­ве: осу­ще­ст­вил ре­кон­ст­рук­цию двор­цов (Ле­фор­тов­ско­го, лет­не­го и зим­не­го Ан­нен­го­фов, По­теш­но­го), строи­тель­ст­во до­ма пре­зи­ден­та Штатс-кон­то­ры П. Штер­на, мос­та че­рез Яу­зу для тор­же­ст­вен­но­го въез­да в Ан­нен­гоф­ский дво­рец и др. (все не со­хра­ни­лись). По­сле ги­бе­ли П. М. Ероп­ки­на за­вер­шил вме­сте с И. К. Ко­ро­бо­вым под­го­тов­ку трак­та­та-ко­дек­са «Долж­ность ар­хи­тек­тур­ной экс­пе­ди­ции» (1737-1741 годы), для ко­то­ро­го на­пи­сал несколько глав.