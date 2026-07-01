ЗЕМЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗЕМЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский архитектор, график, теоретик архитектуры.
Представитель стиля барокко. Учился в школе при типографии Оружейной палаты в Москве; с 1709 года - в Санкт-Петербурге; служил под началом Д. Трезини, стал его учеником и помощником. В 1719 году был направлен в Москву для руководства архитектурной командой при полицейском ведомстве. Спустя год отозван в столицу к архитектору Г. И. Маттарнови, с которым участвовал в строительстве дворцовых ансамблей в Петергофе (ныне Петродворец), Стрельне и Ревеле (ныне Таллин; дворец Кадриорг, частично перестроен).
С нач. 1720-х годов принимал участие в создании ансамбля Летнего сада (в т. ч. Залы «для славных торжествований»; не сохранилась). В 1724 году получил звание архитектора. С 1737 года один из руководителей «Комиссии о Санкт-Петербургском строении». Оказал значительное влияние на формирование архитектурного облика города (по его проектам велась застройка Невского проспекта, Большой Морской и Миллионной улиц).
Среди произведений: церковь Симеона и Анны (1731-1734 годы; частично перестроена), интерьеры парадных залов Кунсткамеры; дворцы - Итальянский дом на Фонтанке (1726-1728 годы, не сохранился) и Аничков на Невском проспекте (начало строительства в 1741 году, совместно с Г. Д. Дмитриевым; перестроен); соборы - Спасо-Преображенский (1743-1754 годы; полностью перестроен после пожара 1825 года) и Князь-Владимирский (заложен в 1740 году; перестроен; все - в Санкт-Петербурге).
В 1742 году занимался подготовкой предстоящей коронации императрицы Елизаветы Петровны в Москве: осуществил реконструкцию дворцов (Лефортовского, летнего и зимнего Анненгофов, Потешного), строительство дома президента Штатс-конторы П. Штерна, моста через Яузу для торжественного въезда в Анненгофский дворец и др. (все не сохранились). После гибели П. М. Еропкина завершил вместе с И. К. Коробовым подготовку трактата-кодекса «Должность архитектурной экспедиции» (1737-1741 годы), для которого написал несколько глав.