ЗЕМБРИХ МАРЧЕЛЛА

ЗЕМБРИХ МАРЧЕЛЛА (настоящее имя и фамилия Мар­це­ли­на Ко­хань­ская) - польская пе­ви­ца (ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но).

В 1869-1873 годах учи­лась в консерватории в Лем­бер­ге ( Львов ) по клас­су фортепиано В. Штен­ге­ля, сво­его бу­ду­ще­го му­жа. В 1875-1877 годах со­вер­шен­ст­во­ва­лась в Вен­ской консерватории по клас­сам фортепиано и скрип­ки. Как пиа­ни­ст­ка вы­сту­па­ла в ан­самб­ле с И. Па­де­рев­ским. Пе­нию учи­лась в Ве­не у В. Ро­ки­тан­ско­го (1875 год), в Ми­ла­не у Дж. Б. Лам­пер­ти (1877 год).

Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1877 году в Афи­нах в пар­тии Эль­ви­ры («Пу­ри­та­не» В. Бел­ли­ни). С 1878 года вы­сту­па­ла на круп­ней­ших опер­ных сце­нах Ев­ро­пы, га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Рос­сии в 1880 году и 1890-1897 годах (пе­ла в Итальянской опе­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге), в США в 1883 году и 1898-1909 годах (пе­ла в нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре»). Луч­шие пар­тии: Лю­чия («Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти), Вио­лет­та, Джиль­да («Тра­виа­та», «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди), Ро­зи­на («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Цер­ли­на, Сю­зан­на («Дон Жу­ан», «Свадь­ба Фи­га­ро» В. А. Мо­цар­та).

В 1917 году ос­та­ви­ла сце­ну, с 1924 года пре­по­да­ва­ла опер­ное пе­ние в Институте Кёр­тис (Фи­ла­дель­фия) и Джуль­ярд­ской шко­ле (Нью-Йорк). В её Опер­ной сту­дии в Бол­тон-Лен­дин­ге (штат Нью-Йорк) в 1937 году ор­га­ни­зо­ван Му­зей опе­ры имени М. Зем­брих.