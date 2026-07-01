ЗЕМБРИХ МАРЧЕЛЛА
ЗЕМБРИХ МАРЧЕЛЛА (настоящее имя и фамилия Марцелина Коханьская) - польская певица (колоратурное сопрано).
В 1869-1873 годах училась в консерватории в Лемберге (Львов) по классу фортепиано В. Штенгеля, своего будущего мужа. В 1875-1877 годах совершенствовалась в Венской консерватории по классам фортепиано и скрипки. Как пианистка выступала в ансамбле с И. Падеревским. Пению училась в Вене у В. Рокитанского (1875 год), в Милане у Дж. Б. Ламперти (1877 год).
Дебютировала в 1877 году в Афинах в партии Эльвиры («Пуритане» В. Беллини). С 1878 года выступала на крупнейших оперных сценах Европы, гастролировала в России в 1880 году и 1890-1897 годах (пела в Итальянской опере в Санкт-Петербурге), в США в 1883 году и 1898-1909 годах (пела в нью-йоркской «Метрополитен-опере»). Лучшие партии: Лючия («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти), Виолетта, Джильда («Травиата», «Риголетто» Дж. Верди), Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Церлина, Сюзанна («Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта).
В 1917 году оставила сцену, с 1924 года преподавала оперное пение в Институте Кёртис (Филадельфия) и Джульярдской школе (Нью-Йорк). В её Оперной студии в Болтон-Лендинге (штат Нью-Йорк) в 1937 году организован Музей оперы имени М. Зембрих.