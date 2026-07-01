ЗЕЛOТЫ

Зелоты (зилоты, от греч. Ζηλωτής — «ревнитель», «приверженец») — радикальное социально-политическое и религиозно-эсхатологическое течение в Палестине I в. н. э.

Возможно, первоначально З. называли людей, отличавшихся благочестием и ревностью в вере, т. е. быть З. не означало принадлежать к какой-либо группе. Согласно свидетельству Иосифа Флавия , который сам принадлежал к З., основателем этого течения был Иуда Галилеянин , поднявший в 5—4 до н. э. мятеж в Сепфорисе. Поводом к нему послужила перепись, объявленная римским легатом Квиринием. Основной своей целью З. видели свержение римского владычества, считая, что только Мессия — потомок Давида, может править еврейским государством и народом. Изъятие римским прокуратором серебра из иерусалимского Храма в 66 вызвало восстание, переросшее в Иудейскую войну 66—73 , в котором З. сыграли решающую роль. Радикальным крылом З. признаются сикарии . Возможно, часть евангельских апостолов происходили из З.

Лит.: Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э. СПб., 2014; Шиффман Л. От текста к традиции. М., 2000.