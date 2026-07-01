ЗЕЛОТЫ

ЗЕЛОТЫ

1) ре­лигиозно-по­ли­тическая груп­пи­ров­ка, воз­ник­шая в Иу­дее в эпо­ху Мак­ка­ве­ев , объ­еди­нив­шая край­них про­тив­ни­ков по­ли­ти­ки эл­ли­ни­за­ции, про­во­ди­мой в Иу­дее се­лев­кид­ским ца­рём Ан­ти­охом IV Эпи­фа­ном (175-164 годы до н. э.) в пе­ри­од, не­по­сред­ст­вен­но пред­ше­ст­во­вав­ший вос­ста­нию Мак­ка­ве­ев.

2) Во второй половине I века до н. э. - ре­лигиозно-по­ли­тическая груп­пи­ров­ка, про­ти­во­стоя­щая ца­рю Иро­ду I Ве­ли­ко­му, в ко­то­ром зелоты ус­мат­ри­ва­ли узур­па­то­ра, не имею­ще­го пре­ем­ст­ва с цар­ским до­мом Да­ви­до­вым, ис­тре­бив­ше­го цар­ский дом Хас­мо­не­ев, про­вод­ни­ка как по­ли­тического влия­ния, так и чу­ж­дой еврейскому на­ро­ду куль­тур­ной тра­ди­ции Ри­ма .

В конце I века до н. э.- начале I века н. э. дви­же­ние зелотов при­об­ре­ло зна­чительный раз­мах и ор­га­ни­за­ци­он­ное оформ­ле­ние в Га­ли­лее и Северной Па­ле­сти­не. Зелотам при­над­ле­жит клю­че­вая роль в иу­дей­ском про­ти­во­стоя­нии Ри­му в пе­ри­од Иу­дей­ской вой­ны. К то­му же пе­рио­ду от­но­сит­ся оформ­ле­ние наи­бо­лее ра­ди­каль­но­го кры­ла зелотов - т. н. си­ка­ри­ев, вос­при­няв­ших мно­гие (пре­имущественно со­ци­аль­ные) ас­пек­ты уче­ния ес­се­ев.

С дви­же­ни­ем си­ка­ри­ев свя­зан кар­ди­наль­ный, наи­бо­лее тра­гичный эпи­зод Иу­дей­ской вой­ны - оса­да, обо­ро­на и взя­тие кре­по­сти Ма­са­да. К чис­лу зелотов при­над­ле­жа­ли Иеху­да бен Хиз­кия Га­ли­лея­нин, ос­но­ва­тель и гла­ва зе­лот­ской пар­тии в Га­ли­лее, его сы­но­вья Иа­ков, Ши­мон и Ме­на­хем бен Ие­ху­да (так­же один из во­ж­дей дви­же­ния си­ка­ри­ев); к си­ка­ри­ям при­над­ле­жа­ли ру­ко­во­ди­тель обо­ро­ны Ма­са­ды Элеа­зар бен Йаир, ор­га­ни­за­тор обо­ро­ны Ие­ру­са­ли­ма Ши­мон бар Гио­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)