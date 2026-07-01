ЗЕЛОТЫ
ЗЕЛОТЫ
1) религиозно-политическая группировка, возникшая в Иудее в эпоху Маккавеев, объединившая крайних противников политики эллинизации, проводимой в Иудее селевкидским царём Антиохом IV Эпифаном (175-164 годы до н. э.) в период, непосредственно предшествовавший восстанию Маккавеев.
2) Во второй половине I века до н. э. - религиозно-политическая группировка, противостоящая царю Ироду I Великому, в котором зелоты усматривали узурпатора, не имеющего преемства с царским домом Давидовым, истребившего царский дом Хасмонеев, проводника как политического влияния, так и чуждой еврейскому народу культурной традиции Рима.
В конце I века до н. э.- начале I века н. э. движение зелотов приобрело значительный размах и организационное оформление в Галилее и Северной Палестине. Зелотам принадлежит ключевая роль в иудейском противостоянии Риму в период Иудейской войны. К тому же периоду относится оформление наиболее радикального крыла зелотов - т. н. сикариев, воспринявших многие (преимущественно социальные) аспекты учения ессеев.
С движением сикариев связан кардинальный, наиболее трагичный эпизод Иудейской войны - осада, оборона и взятие крепости Масада. К числу зелотов принадлежали Иехуда бен Хизкия Галилеянин, основатель и глава зелотской партии в Галилее, его сыновья Иаков, Шимон и Менахем бен Иехуда (также один из вождей движения сикариев); к сикариям принадлежали руководитель обороны Масады Элеазар бен Йаир, организатор обороны Иерусалима Шимон бар Гиора.