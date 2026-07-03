ЗЕЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Российский химик.
Окончил Новороссийский университет в Одессе (1884 год). Совершенствовал образование в Лейпцигском (у Й. Вислиценуса) и Гёттингенском (у В. Мейера) университетах (1885-1888 годы). Профессор Московского университета (1893-1911, 1917-1953 годы); в 1911 году оставил университет в знак протеста против политики Министерства просвещения, в 1911-1917 годах возглавлял Центральную химическую лабораторию Министерства финансов. Одновременно с 1935 года работал в Институте органической химии АН СССР, в организации которого принимал непосредственное участие; в 1953 году институту присвоено имя Н.Д. Зелинского.
Исследования относятся к различным областям органической химии - химии алициклических соединений, гетероциклов, белка и аминокислот, а также к органическому катализу. Предложил способы получения пяти- и шестичленных кетонов из насыщенных алифатических дикарбоновых кислот (1891 год), что легло в основу синтеза гомологов циклопентана и циклогексана (1895-1900 годы). Получил ряд углеводородов, содержащих 3-9 атомов углерода в кольце и послуживших эталонами для изучения химического состава нефтяных фракций (1901-1907 годы). Занимаясь вопросами химии нефти, выполнил работы по бензинизации нефтяных остатков путём крекинга (1920-1922 годы) и кетонизации нафтенов. Осуществил процессы каталитической и пирогенетической ароматизации нефтей (1924 год).
Один из основоположников учения об органическом катализе. Открыл явления дегидрогенизационного (1910 год) и необратимого (1911 год) катализа (реакция Зелинского). Выдвинул идеи о деформации молекул реагентов в процессе адсорбции на твёрдых катализаторах. Совместно со своими учениками открыл реакции селективного каталитического гидрогенолиза циклопентановых углеводородов (1934 год), деструктивного гидрирования, многочисленные реакции изомеризации (1925-1939 годы), в т. ч. взаимного превращения циклов в направлении их сужения или расширения. Экспериментально доказал образование метиленовых радикалов в качестве промежуточных соединений в процессах органического катализа (1938 год, совместно с Я. Т. Эйдусом).
Впервые в СССР начал работы по получению хлоропренового каучука (1932 год, совместно с Н. С. Козловым). Проводил также исследования в области химии аминокислот и белка. Открыл реакцию получения α-аминокислот из альдегидов или кетонов действием смеси цианида калия с хлоридом аммония и последующим гидролизом образующихся α-аминонитрилов (1906 год, реакция Зелинского - Стадникова). Синтезировал ряд аминокислот и гидроксиаминокислот. Предложил использовать активированный прокаливанием древесный уголь в качестве универсального поглотителя для противогаза (1915 год).
Создал крупную школу химиков-органиков (А. Н. Несмеянов, Б. А. Казанский, А. А. Баландин, С. С. Намёткин, К. А. Кочешков и др.). Академия наук учредила премию имени Н. Д. Зелинского. Один из организаторов Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева. Президент Московского общества испытателей природы (1935-1953 годы).