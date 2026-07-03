ЗЕЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Российский хи­мик.

Окон­чил Но­во­рос­сий­ский университет в Одес­се (1884 год). Со­вер­шен­ст­во­вал об­ра­зо­ва­ние в Лейп­циг­ском (у Й. Вис­ли­це­ну­са) и Гёт­тин­ген­ском (у В. Мей­е­ра) университетах (1885-1888 годы). Профессор Московского университета (1893-1911, 1917-1953 годы); в 1911 году ос­та­вил университет в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки Министерства про­све­ще­ния, в 1911-1917 годах воз­глав­лял Центральную хи­мическую ла­бо­ра­то­рию Министерства фи­нан­сов. Од­но­вре­мен­но с 1935 года ра­бо­тал в Институте ор­га­нической хи­мии АН СССР, в ор­га­ни­за­ции ко­то­ро­го при­ни­мал не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие; в 1953 году институту при­свое­но имя Н.Д. Зе­лин­ско­го.

Ис­сле­до­ва­ния от­но­сят­ся к различным об­лас­тям ор­га­нической хи­мии - хи­мии али­цик­лических со­еди­не­ний, ге­те­ро­цик­лов, бел­ка и ами­но­кис­лот, а так­же к ор­га­ническому ка­тали­зу. Пред­ло­жил спо­со­бы по­лу­че­ния пя­ти- и шес­ти­член­ных ке­то­нов из на­сы­щен­ных али­фа­тических ди­кар­бо­но­вых ки­слот (1891 год), что лег­ло в ос­но­ву син­те­за го­мо­ло­гов цик­ло­пен­та­на и цик­ло­гек­са­на (1895-1900 годы). По­лу­чил ряд уг­ле­во­до­ро­дов, со­дер­жа­щих 3-9 ато­мов уг­ле­ро­да в коль­це и по­слу­жив­ших эта­ло­на­ми для изу­че­ния хи­мического со­ста­ва неф­тя­ных фрак­ций (1901-1907 годы). За­ни­ма­ясь во­про­са­ми хи­мии неф­ти, вы­пол­нил ра­бо­ты по бен­зи­ни­за­ции неф­тя­ных ос­тат­ков пу­тём кре­кин­га (1920-1922 годы) и ке­то­ни­за­ции наф­те­нов. Осу­ще­ст­вил про­цес­сы ка­та­ли­тической и пи­ро­ге­не­тической аро­ма­ти­за­ции неф­тей (1924 год).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков уче­ния об ор­га­ническом ка­та­ли­зе. От­крыл яв­ле­ния де­гид­ро­ге­ни­за­ци­он­но­го (1910 год) и не­об­ра­ти­мо­го (1911 год) ка­та­ли­за (ре­ак­ция Зе­лин­ско­го). Вы­дви­нул идеи о де­фор­ма­ции мо­ле­кул реа­ген­тов в про­цес­се ад­сорб­ции на твёр­дых ка­та­ли­за­то­рах. Совместно со свои­ми уче­ни­ка­ми от­крыл ре­ак­ции се­лек­тив­но­го ка­та­ли­тического гид­ро­ге­но­ли­за цик­ло­пен­та­но­вых уг­ле­во­до­ро­дов (1934 год), де­ст­рук­тив­но­го гид­ри­ро­ва­ния, мно­го­численные ре­ак­ции изо­ме­ри­за­ции (1925-1939 годы), в т. ч. вза­им­но­го пре­вра­ще­ния цик­лов в на­прав­ле­нии их су­же­ния или рас­ши­ре­ния. Экс­пе­ри­мен­таль­но до­ка­зал об­ра­зо­ва­ние ме­ти­ле­но­вых ра­ди­ка­лов в ка­че­ст­ве про­ме­жу­точ­ных со­еди­не­ний в про­цес­сах ор­га­нического ка­та­ли­за (1938 год, совместно с Я. Т. Эй­ду­сом).

Впер­вые в СССР на­чал ра­бо­ты по по­лу­че­нию хло­ро­пре­но­во­го кау­чу­ка (1932 год, совместно с Н. С. Коз­ло­вым). Про­во­дил так­же ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти хи­мии ами­но­кис­лот и бел­ка. От­крыл ре­ак­цию по­лу­че­ния α-ами­но­кис­лот из аль­де­ги­дов или ке­то­нов дей­ст­ви­ем сме­си циа­ни­да ка­лия с хло­ри­дом ам­мо­ния и по­сле­дую­щим гид­ро­ли­зом об­ра­зую­щих­ся α-ами­но­нит­ри­лов (1906 год, ре­ак­ция Зе­лин­ско­го - Стад­ни­ко­ва). Син­те­зи­ро­вал ряд ами­но­кис­лот и гид­ро­кси­а­ми­но­кис­лот. Пред­ло­жил ис­поль­зо­вать ак­ти­ви­ро­ван­ный про­ка­ли­ва­ни­ем дре­вес­ный уголь в ка­че­ст­ве уни­вер­саль­но­го по­гло­ти­те­ля для про­ти­во­га­за (1915 год).

Соз­дал круп­ную шко­лу хи­ми­ков-ор­га­ни­ков (А. Н. Не­смея­нов, Б. А. Ка­зан­ский, А. А. Ба­лан­дин, С. С. На­мёт­кин, К. А. Ко­чеш­ков и др.). Академия наук учредила премию имени Н. Д. Зелинского. Один из ор­га­ни­за­то­ров Все­со­юз­но­го хи­мического общества имени Д. И. Мен­де­лее­ва. Пре­зи­дент Московского общества ис­пы­та­те­лей при­ро­ды (1935-1953 годы).