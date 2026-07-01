ЗЕЛИНСКИЙ ФАДДЕЙ ФРАНЦЕВИЧ
ЗЕЛИ́НСКИЙ ФАДДЕ́Й ФРАНЦЕ́ВИЧ - российский филолог-классик, антиковед, историк религии.
Член-корр. (1893 год) и почетный член (1916 год) Петербургской АН. Из польской семьи. Первоначальное образование получил в Санкт-Петербурге. Обучение продолжил в Русской филологической семинарии при Лейпцигском университете. С 1880 года доктор философии (дис. «Die letzten Jahre des zweiten Punischen Krieges»). Работал в Мюнхене и Вене. Преподавал греческую и латинскую словесность в Санкт-Петербургском университете (1883-1921 годы; профессор с 1890 года). Лектор женских Бестужевских курсов.
В 1921 год эмигрировал в Польшу. До 1935 года заведовал кафедрой классической филологии Варшавского университета (профессор в 1922-1939 годы). После оккупации Польши во время Второй мировой войны перебрался в Баварию (в конце 1939 года) к старшему сыну, где жил до конца жизни.
В своих университетских курсах сочетал глубокую эрудицию и искусство тонкого анализа с ярким художеским изложением, что сделало его одним из самых популярных университетских лекторов. Научное наследие Ф.Ф. Зелинского огромно и принадлежит в равной мере трём литературам - русской, немецкой и польской. Главные научные интересы Ф.Ф. Зелинского были сосредоточены на античной культуре, которую он трактовал не только как норму, но и как вечный живительный источник для развития европ. цивилизации.
Особое внимание Ф. Ф. Зелинский уделял изучению высшей сферы духовной жизни античности - греко-римской религии. Им был задуман большой труд по этой теме, первые две части которого, посвящённые греческой религии классического и эллинистического времени, успели выйти в России, а последующие дорабатывались и издавались уже в Польше.
Главнй тезис Ф.Ф. Зелинского заключался в признании родиной христианства не столько иудейской Палестины, сколько греко-римского мира, более открытого, по его мнению, для усвоения нового откровения, новой правды. Помимо фундамента исследований, Ф.Ф. Зелинский было создано множество популярных очерков и статей, посвящённых различными аспектам античной культуры (в т. ч. и религии) и воздействию её идей на духовную жизнь новой Европы. Большая часть этих статей собрана в 4-томном сборике «Из жизни идей».
Сочинения:
Die Märchenkomödie in Athen. Sankt-Petersburg, 1885;
Die Gliederung der altattischen Komödie. Lpz., 1885;
Цицерон в истории европейской культуры // Вестник Европы. 1896. Декабрь;
Древнегреческая религия. П., 1918. К., 1993;
Древнегреческая литература эпохи независимости. П., 1919–1920. Ч. 1–2;
Религия эллинизма. П., 1922;
Из жизни идей. М., 1995. Т. 1/2–3/4;
Римская империя. СПб., 1999