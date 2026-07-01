ЗЕЛИНСКИЙ ФАДДЕЙ ФРАНЦЕВИЧ

ЗЕЛИ́НСКИЙ ФАДДЕ́Й ФРАНЦЕ́ВИЧ - российский филолог-классик, антиковед, историк религии.

Член-корр. (1893 год) и почетный член (1916 год) Пе­тербургской АН . Из польской се­мьи. Пер­во­на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Обу­че­ние про­дол­жил в Русской фи­ло­ло­гической се­ми­на­рии при Лейп­циг­ском университете. С 1880 года доктор фи­ло­со­фии (дис. «Die letzten Jahre des zweiten Punischen Krieges»). Ра­бо­тал в Мюн­хе­не и Ве­не. Пре­по­да­вал греческую и латинскую сло­вес­ность в Санкт-Пе­тербургском университете (1883-1921 годы; профессор с 1890 года). Лек­тор жен­ских Бес­ту­жев­ских кур­сов.

В 1921 год эмиг­ри­ро­вал в Поль­шу. До 1935 года за­ве­до­вал ка­фед­рой клас­сической фи­ло­ло­гии Вар­шав­ско­го университета (профессор в 1922-1939 годы). По­сле ок­ку­па­ции Поль­ши во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны пе­ре­брал­ся в Ба­ва­рию (в конце 1939 года) к стар­ше­му сы­ну, где жил до кон­ца жиз­ни.

В сво­их уни­вер­си­тет­ских кур­сах со­че­тал глу­бо­кую эру­ди­цию и ис­кус­ст­во тон­ко­го ана­ли­за с яр­ким ху­дожеским из­ло­же­ни­ем, что сде­ла­ло его од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных уни­вер­си­тет­ских лек­то­ров. На­учное на­сле­дие Ф.Ф. Зелинского ог­ром­но и при­над­ле­жит в рав­ной ме­ре трём ли­те­ра­ту­рам - рус­ской, не­мец­кой и поль­ской. Главные на­учные ин­те­ре­сы Ф.Ф. Зелинского бы­ли со­сре­до­то­че­ны на ан­тич­ной куль­ту­ре, ко­то­рую он трак­то­вал не толь­ко как нор­му, но и как веч­ный жи­ви­тель­ный ис­точ­ник для раз­ви­тия ев­роп. ци­ви­ли­за­ции.

Осо­бое вни­ма­ние Ф. Ф. Зелинский уде­лял изу­че­нию выс­шей сфе­ры ду­хов­ной жиз­ни ан­тич­но­сти - гре­ко-римской ре­ли­гии. Им был за­ду­ман боль­шой труд по этой те­ме, пер­вые две час­ти ко­то­ро­го, по­свя­щён­ные греческой ре­ли­гии клас­сического и эл­ли­ни­стического вре­ме­ни, ус­пе­ли вый­ти в Рос­сии, а по­сле­дую­щие до­ра­ба­ты­ва­лись и из­да­ва­лись уже в Поль­ше.

Главнй те­зис Ф.Ф. Зелинского за­клю­чал­ся в при­зна­нии ро­ди­ной хри­сти­ан­ст­ва не столь­ко иу­дей­ской Па­ле­сти­ны, сколь­ко гре­ко-римского ми­ра, бо­лее от­кры­то­го, по его мне­нию, для ус­вое­ния но­во­го от­кро­ве­ния, но­вой прав­ды. По­ми­мо фун­дамента ис­сле­до­ва­ний, Ф.Ф. Зелинский бы­ло соз­да­но мно­же­ст­во по­пу­ляр­ных очер­ков и ста­тей, по­свя­щён­ных различными ас­пек­там ан­тич­ной куль­ту­ры (в т. ч. и ре­ли­гии) и воз­дей­ст­вию её идей на ду­хов­ную жизнь но­вой Ев­ро­пы. Большая часть этих ста­тей со­б­ра­на в 4-том­ном сборике «Из жиз­ни идей».

Сочинения:

Die Märchenkomödie in Athen. Sankt-Pe­tersburg, 1885;

Die Gliederung der altat­ti­schen Komödie. Lpz., 1885;

Ци­це­рон в ис­то­рии ев­ро­пей­ской куль­ту­ры // Вест­ник Ев­ро­пы. 1896. Де­кабрь;

Древ­не­гре­че­ская ре­ли­гия. П., 1918. К., 1993;

Древ­не­гре­че­ская ли­те­ра­ту­ра эпо­хи не­за­ви­си­мо­сти. П., 1919–1920. Ч. 1–2;

Ре­ли­гия эл­ли­низ­ма. П., 1922;

Из жиз­ни идей. М., 1995. Т. 1/2–3/4;

Рим­ская им­пе­рия. СПб., 1999