ЗЕЛЬИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

ЗЕЛЬИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - российский ис­то­рик ан­тич­но­сти .

В 1916 году окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета и был ос­тав­лен для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию. Ре­во­лю­ци­он­ные со­бы­тия пре­рва­ли его ака­де­мическую карь­е­ру. На про­тя­же­нии ря­да лет Зельин пре­по­да­вал русский язык и ис­то­рию в шко­лах, вёл музыкальные за­ня­тия в дет­ских са­дах и др. В нау­ку вер­нул­ся толь­ко в 1934 году, был за­чис­лен в штат ка­фед­ры древ­ней ис­то­рии в том же го­ду вос­ста­нов­лен­но­го ис­то­рического факультета МГУ на долж­ность исполняющего обязанности профессора. В конце 1938 года был при­гла­шён в Институт ис­то­рии АН СССР (с 1955 года ра­бо­тал толь­ко там).

Внёс зна­чительный вклад в ис­сле­до­ва­ние про­блем ран­ней греческой фи­ло­со­фии, со­ци­аль­ной ис­то­рии Ат­ти­ки ар­хаи­че­ской эпо­хи, эл­ли­низ­ма. Зельин рас­смат­ри­вал эл­ли­низм как кон­крет­но-ис­то­рическое яв­ле­ние, под­чёр­ки­вая, что его не сле­ду­ет воз­во­дить в со­цио­ло­гическую ка­те­го­рию эта­па раз­ви­тия ра­бо­вла­дельческого об­ще­ст­ва. В со­ци­аль­ных кон­флик­тах ран­ней Ат­ти­ки он ви­дел не толь­ко про­ти­во­стоя­ние ари­стокра­тии и де­мо­са , но и со­пер­ни­че­ст­во ло­каль­ных элит. При изу­че­нии ис­то­рии эл­ли­низ­ма, осо­бен­но Егип­та, Зельин вы­де­лил мно­го­об­ра­зие форм за­ви­си­мо­сти, ко­то­рые не мо­гут быть сво­ди­мы толь­ко к чис­то­му раб­ст­ву. Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ют взгля­ды Зельина на ха­рак­тер со­ци­аль­но- эко­но­мических от­но­ше­ний и роль вне­эко­но­мического при­ну­ж­де­ния в ан­тич­ном об­ще­ст­ве.

Иллюстрация: Архив БРЭ.