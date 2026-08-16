ЗЕЛИЛИ КУРБАНДУРДЫ

ЗЕЛИЛИ КУРБАНДУРДЫ - туркменский по­эт.

Пле­мян­ник и про­дол­жа­тель литературных тра­ди­ций по­эта-мыс­ли­те­ля Мах­тум­ку­ли. Пи­сал на по­стклас­сическом ча­га­тай­ском язы­ке. Зелили рез­ко осу­ж­дал пат­ри­ар­халь­но-фео­даль­ные по­ряд­ки, жес­то­кость ме­ст­ных и ино­зем­ных пра­ви­те­лей, при­зы­вал к объ­е­ди­не­нию туркменских пле­мён (сти­хо­тво­ре­ния «От­чиз­на моя», «Всё ху­же», «Из-за зо­ло­та» и др.). Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний: «Я го­рю, лю­бо­вью оза­рён…», «Про­щай!», про­ник­ну­тых лю­бо­вью к род­ной зем­ле; «Ста­нет», «Вид­но» - на мо­раль­но-ди­дак­тические те­мы. Вёл по­этическую пе­ре­пис­ку с Сеи­ди.