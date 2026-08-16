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ЗЕЛИЛИ КУРБАНДУРДЫ
ЗЕЛИЛИ КУРБАНДУРДЫ - туркменский поэт.
Племянник и продолжатель литературных традиций поэта-мыслителя Махтумкули. Писал на постклассическом чагатайском языке. Зелили резко осуждал патриархально-феодальные порядки, жестокость местных и иноземных правителей, призывал к объединению туркменских племён (стихотворения «Отчизна моя», «Всё хуже», «Из-за золота» и др.). Автор стихотворений: «Я горю, любовью озарён…», «Прощай!», проникнутых любовью к родной земле; «Станет», «Видно» - на морально-дидактические темы. Вёл поэтическую переписку с Сеиди.
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