ЗEЛИГЕР ГЕРХАРД ВОЛЬФГАНГ

Зелигер (нем. Seeliger), Герхард Вольфганг (30.04.1860, Бяла — 24.11.1921, Лейпциг) — немецкий историк.

Представитель «критического направления», отрицавшего основные постулаты вотчинной теории: имманентность вотчины германцам и ее решающую роль в возникновении феодальных институтов.

В 1879—1884 студент Венского, затем Берлинского университетов (1884, доктор философии (диссертация «Должность гофмейстера в Германии позднего средневековья»). Защитил вторую диссертацию по истории в Мюнхенском университете (1887, приват-доцент, диссертация «Архиканцлер и имперские канцелярии»), где служил до 1895. В 1895—1921 — профессор философского факультета Лейпцигского университета: преподавал вспомогательные исторические дисциплины, историю Средних веков и Нового времени. В 1905—1906 — ректор, в 1908—1909 — декан философского факультета Лейпцигского университета. Основатель (1898) и главный редактор журнала Historische Vierteljahrschrift.

З. осмысливал социально-экономическую историю раннесредневекового общества в категориях истории государства и права (Verfassungsgeschichte). В вопросе генезиса феодализма был «государственником». Так, в труде «Социальное и политическое значение вотчины в раннее средневековье» (1903) решающую роль в становлении феодальных институтов З. отводил не вотчине, а частной судебной власти («банну»), возникшей путем делегирования государством землевладельцам публично-правовых функций. В исследовании права города Кёльна XII в. (1909) З. показал, что городское право генетически не связано с вотчинным (иначе сеньориальным), а ведет независимое происхождение от городской общины. В источниковедческом анализе юридических памятников (актов, капитуляриев), не ограничиваясь формальной критикой, объяснял форму документа его правовым содержанием и характером государственного управления VIII—X вв. («Капитулярии Каролингов», 1893).

Соч.: Die Kapitularien der Karolinger. München, 1893; Studien zur älteren Verfassungsgeschichte Kölns. Leipzig, 1909; Staat und Grundherrschaft in der älteren deutschen Geschichte. Leipzig, 1909; Deutsche und englische Reformation. Leipzig, 1915; Социальное и политическое значение вотчины в раннее средневековье. М., 1994

Лит.: Данилов А. И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала ХХ в. М, 1958; Art: Gerhard Wolfgang Seeliger // Professorenkatalog der Universität Leipzig / Catalogus Professorum Lipsiensium / Hersg. vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, Historisches Seminar der Universität Leipzig. [http://www.uni-Leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/Seeliger_147. Дата доступа: 18.11.2016]; Kötzschke R. Gerhard Seeliger // Historische Vierteljahrsschrift. Jg. XX. 1920/21. H. 4. S. 482—496.