ЗЕЛЁНЫЙ ЯР
ЗЕЛЁНЫЙ ЯР - комплекс археологических памятников в Нижнем Приобье, на пойменном острове, образованном рекой Полуй и протокой Горный Полуй, у поселка Зелёный Яр (Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Россия).
Открыт в 1976 году Л. П. Хлобыстиным. Н. В. Фёдоровой в 1997-2002 годах раскопаны поселение VI-VII веков с керамикой тиутей-салинского типа, грунтовые могильники VIII-IX и XIII веков с керамикой позднезеленогорского, позднекучиминского и раннекинтусовского типов. Исследованы две слабоуглубленные подпрямоугольные постройки; в центре постройки № 1 - овальная глинобитная печь для плавки цветного металла, среди находок - каменные наковальни, молотки, абразивы, рюмкообразные тигли, шлаки, слиток металла.
Погребения в долблёных колодах, лодках, берестяных чехлах. Среди погребённых только нестарые мужчины (у многих - следы боевых травм) и дети; останки взрослого мужчины и 4 детей XIII века мумифицированы из-за наличия медных предметов. Сохранились фрагменты распашной одежды и обуви из меха северного оленя, погребальные маски из бересты и меха, бронзовые антропо- и зооморфные фигурки.
Отмечены обряды связывания погребённых или гроба ремнями и медными полосками, спустя какое-то время после погребения - разрушения верхних частей костяка и извлечения части предметов. Среди поминальных даров, находившихся на древней поверхности, серебряное блюдо, бронзовая чаша, пояс с металлическими деталями, серебряные и бронзовые украшения (рисунок) и др. Похороненные относятся к сибирским типам уральской расы. Обитатели Зелёного яра входили в круг предков угро-самодийского населения современного Нижнего Приобья.