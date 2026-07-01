ЗЕЛЁНЫЙ ЯР

ЗЕЛЁНЫЙ ЯР - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Ниж­нем При­обье, на пой­мен­ном ост­ро­ве, об­ра­зо­ван­ном рекой По­луй и про­то­кой Гор­ный По­луй, у поселка Зе­лё­ный Яр (При­ураль­ский район Яма­ло-Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го округа, Рос­сия).

От­крыт в 1976 году Л. П. Хло­бы­сти­ным. Н. В. Фё­до­ро­вой в 1997-2002 годах рас­ко­па­ны по­се­ле­ние VI-VII веков с ке­ра­ми­кой тиу­тей-са­лин­ско­го ти­па, грун­то­вые мо­гиль­ни­ки VIII-IX и XIII веков с ке­ра­ми­кой позд­не­зе­ле­но­гор­ско­го, позд­не­ку­чи­мин­ско­го и ран­не­кин­ту­сов­ско­го ти­пов. Ис­сле­до­ва­ны две сла­бо­углубленные под­пря­мо­уголь­ные по­строй­ки; в цен­тре по­строй­ки № 1 - оваль­ная гли­но­бит­ная печь для плав­ки цвет­но­го ме­тал­ла, сре­ди на­хо­док - ка­мен­ные на­коваль­ни, мо­лот­ки, аб­ра­зи­вы, рюм­ко­об­раз­ные тиг­ли, шла­ки, сли­ток ме­тал­ла.

По­гре­бе­ния в долб­лё­ных ко­ло­дах, лод­ках, бе­ре­стя­ных чех­лах. Сре­ди по­гре­бён­ных толь­ко не­ста­рые муж­чи­ны (у мно­гих - сле­ды бое­вых травм) и де­ти; ос­тан­ки взрос­ло­го муж­чи­ны и 4 де­тей XIII века му­ми­фи­ци­ро­ва­ны из-за на­ли­чия мед­ных пред­ме­тов. Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты рас­паш­ной оде­ж­ды и обу­ви из ме­ха се­вер­но­го оле­ня, по­гре­баль­ные мас­ки из бе­ре­сты и ме­ха, брон­зо­вые ан­тро­по- и зоо­морф­ные фи­гур­ки.

От­ме­че­ны об­ря­ды свя­зы­ва­ния по­гре­бён­ных или гро­ба рем­ня­ми и мед­ны­ми по­лос­ка­ми, спус­тя ка­кое-то вре­мя по­сле по­гре­бе­ния - раз­ру­ше­ния верх­них час­тей кос­тя­ка и из­вле­че­ния час­ти пред­ме­тов. Сре­ди по­ми­наль­ных да­ров, на­хо­див­ших­ся на древ­ней по­верх­но­сти, се­реб­ря­ное блю­до, брон­зо­вая ча­ша, по­яс с ме­тал­лическими де­та­ля­ми, се­реб­ря­ные и брон­зо­вые ук­ра­ше­ния (рисунок) и др. По­хо­ро­нен­ные от­но­сят­ся к си­бир­ским ти­пам ураль­ской ра­сы. Оби­та­те­ли Зелёного яра вхо­ди­ли в круг пред­ков уг­ро-са­мо­дий­ско­го на­се­ле­ния современного Ниж­не­го При­обья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)