ЗЕЛЁНЫЕ

ЗЕЛЁНЫЕ - по­ли­тические пар­тии и объ­е­ди­не­ния, вы­сту­паю­щие в за­щи­ту ок­ру­жаю­щей сре­ды, за раз­ви­тие гражданских прав, ра­зо­ру­же­ние, про­ве­де­ние по­ли­ти­ки ми­ра и др.; часть бо­лее ши­ро­ко­го эко­ло­ги­че­ско­го дви­же­ния, в со­став ко­то­ро­го вхо­дят различныеоб­щественные груп­пы, национальные и ме­ж­ду­народные не­пра­ви­тель­ст­вен­ные ор­га­ни­за­ции («Грин­пис», «Дру­зья Зем­ли» и др.).

Зеленые вы­шли на по­ли­тическую сце­ну в 1970-х годах в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния эко­ло­ги­че­ско­го кри­зи­са, уг­ро­зы ядер­ной вой­ны, а так­же ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия атом­ной энер­ге­ти­ки, ко­то­рую мно­гие вос­при­ни­ма­ли как уг­ро­зу су­ще­ст­во­ва­нию че­ло­ве­че­ст­ва. Зеленые во­бра­ли в се­бя уча­стни­ков мо­ло­дёж­ных ак­ций про­тес­та 1960-х годов и различных аль­тер­на­тив­ных со­ци­аль­ных груп­пи­ро­вок (смотрите Аль­тер­на­тив­ные дви­же­ния), что во мно­гом пре­до­пре­де­ля­ло их пер­во­на­чаль­но не­га­тив­ное от­но­ше­ние к вла­ст­ным струк­ту­рам и по­ли­тическим ин­сти­ту­там . Од­на­ко очень бы­ст­ро уча­ст­ни­ки дви­же­ния осоз­на­ли не­обхо­ди­мость уча­стия в ра­бо­те ор­га­нов вла­сти и соз­да­ния собственных по­ли­тических ор­га­ни­за­ций как ин­ст­ру­мен­та дос­ти­же­ния про­грамм­ных це­лей.

Пер­вые пар­тии зеленых поя­ви­лись в 1972 году в Ав­ст­ра­лии, Ка­на­де и в Но­вой Зе­лан­дии. Во второй половине 1970-х годов зеленым уда­лось про­вес­ти де­пу­та­тов в пар­ла­мен­ты этих стран и ря­да западноев­ропейских го­су­дарств. По­сле вы­бо­ров в Ев­ро­пар­ла­мент 1979 года, на ко­то­рых зеленые по­лу­чи­ли 3,2% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, они на­ча­ли ко­ор­ди­ни­ро­вать свою дея­тель­ность на ме­ж­ду­народном уров­не. С конца 1980-х годов пар­тии зеленых поя­ви­лись так­же в бывших со­циа­ли­стических стра­нах Восточной Ев­ро­пы и го­су­дар­ст­вах СНГ. В ию­не 1993 года соз­да­на Ев­ропейская фе­де­ра­ция зе­лё­ных пар­тий, пре­об­ра­зо­ван­ная в 2004 году в Ев­ропейскую пар­тию зе­лё­ных.

С начала 1990-х годов зеленые в коа­ли­ции с со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми и др. ле­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми (ино­гда в со­ста­ве бо­лее ши­ро­ких коа­ли­ций) вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции (1992-1993, 1997-2002 годы), Фин­лян­дии (1995-2002 год), Ита­лии (1996-2001 год), Бель­гии (1999-2003 годы).

Наи­боль­ше­го по­ли­тического ус­пе­ха зеленые до­би­лись в Гер­ма­нии [в ФРГ пар­тия зеоеных (Die Grünen) бы­ла об­ра­зо­ва­на 13.01.1980 года]. В 1983 году её пред­ста­ви­те­ли во­шли в бун­де­стаг (27 де­пу­та­тов). В 1985 году в зем­ле Гес­сен бы­ла сфор­ми­ро­ва­на пра­ви­тельственная коа­ли­ция зеленых и Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ), ли­дер зеленых - Й. Фи­шер за­нял пост министра ок­ру­жаю­щей сре­ды зе­мель­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В 1987 году пред­ста­ви­тель­ст­во зеленых в бун­дес­та­ге рас­ши­ри­лось (42 ман­да­та). В 1990 году в со­став зеленых вли­лась Зе­лё­ная пар­тия ГДР (об­ра­зо­ва­на в 1989 году). 14.05.1993 года об­ще­гер­ман­ская пар­тия зеленых при­ня­ла название Со­юз 90/Зе­лё­ные (Bü ndnis 90/Grüne). На вы­бо­рах в бун­дес­таг 1994 года она за­вое­ва­ла 49 де­пу­тат­ских ман­да­тов. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров 1998 года (на них зеленые по­лу­чи­ли 47 ман­да­тов) в ФРГ бы­ла об­ра­зо­ва­на пра­ви­тельственная коа­ли­ция зеленых и СДПГ на фе­де­раль­ном уров­не (Фи­шер за­нял пост ви­це-канц­ле­ра и министра иностранных дел ФРГ; зеленые по­лу­чи­ли так­же порт­фе­ли ми­ни­ст­ров здра­во­охра­не­ния и ок­ру­жаю­щей сре­ды), ко­то­рая со­хра­ни­лась и по­сле вы­бо­ров 2002 года (по их ито­гам зеленые ста­ли об­ла­да­те­ля­ми 55 ман­да­тов). На вы­бо­рах 2005 года зеленые за­вое­ва­ли 51 де­пу­тат­ское ме­сто, од­на­ко пра­ви­тель­ст­во бы­ло сфор­ми­ро­ва­но без их уча­стия.

Германские зеленые раз­ра­бо­та­ли ба­зо­вые прин­ци­пы («че­ты­ре опо­ры»), ко­то­рые впо­след­ст­вии бы­ли при­ня­ты боль­шин­ст­вом др. пар­тий зеленых и кон­кре­ти­зи­ро­ва­ны в их про­грам­мах. Под прин­ци­пом эко­ло­ги­че­ской муд­ро­сти под­ра­зу­ме­ва­ет­ся умень­ше­ние не­га­тив­но­го воз­дей­ст­вия че­ло­ве­ка на био­сфе­ру, по­иск пу­тей гар­мо­нич­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния с жи­вой при­ро­дой, пе­ре­строй­ка в этом клю­че струк­ту­ры со­ци­аль­ных цен­но­стей и мо­де­лей мас­со­во­го по­ве­де­ния. Важ­ней­шие прак­тические ша­ги в этом на­прав­ле­нии - рас­ши­ре­ние ис­поль­зо­ва­ния во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков энер­гии, за­кры­тие объ­ек­тов атом­ной энер­ге­ти­ки , от­каз от ис­поль­зо­ва­ния ге­не­ти­че­ски мо­ди­фи­ци­ро­ван­ных ор­га­низ­мов, вве­де­ние эко­на­ло­гов. Прин­цип со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти оз­на­ча­ет соз­да­ние и ук­ре­п­ле­ние со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов, спо­соб­ст­вую­щих пре­одо­ле­нию иму­ще­ст­вен­но­го не­ра­вен­ст­ва и различных ви­дов дис­кри­ми­на­ции, пре­дот­вра­ще­нию экс­плуа­та­ции бед­ных бо­га­ты­ми, а сла­бых - силь­ны­ми.

Со­от­вет­ст­вую­щие ин­сти­ту­ты, по мне­нию зеленых, мо­гут быть соз­да­ны при по­мо­щи де­мо­кра­тии уча­стия - де­мо­кра­тии, иду­щей сни­зу, ко­то­рая рас­смат­ри­ва­ет­ся как не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие эф­фек­тив­ных дей­ст­вий. В пар­ти­ях зеленых этот под­ход реа­ли­зу­ет­ся пре­ж­де все­го че­рез ог­ра­ни­че­ние влия­ния партийной бю­ро­кра­тии и вла­сти ли­де­ров, уси­ле­ние воз­дей­ст­вия на партийную по­ли­ти­ку ря­до­вых чле­нов, ре­гу­ляр­ную ро­та­цию ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов. Прин­цип не­на­си­лия вос­хо­дит к уче­нию М. К. Ган­ди. Не­на­си­лие про­воз­гла­ша­ет­ся един­ст­вен­но при­ем­ле­мым спо­со­бом дос­ти­же­ния по­ли­тических це­лей. Все­мир­ный съезд зеленых (Кан­бер­ра, 2001 год) при­нял Гло­баль­ную хар­тию, в ко­то­рой «че­ты­ре опо­ры» бы­ли до­пол­не­ны прин­ци­па­ми ус­той­чи­во­го раз­ви­тия.

Опыт пре­бы­ва­ния у вла­сти ока­зал­ся для пар­тий зеленых про­ти­во­ре­чи­вым: им уда­лось за­кре­пить­ся на по­ли­тической сце­не многих стран, а их пред­ста­ви­те­лям - вой­ти в со­став по­ли­тических элит, но это бы­ло дос­тиг­ну­то це­ной от­ка­за от не­ко­то­рых ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов дви­же­ния. В ча­ст­но­сти, зеленые ни­где не смог­ли до­бить­ся за­пре­та атом­ной энер­ге­ти­ки, от­ка­за­лись от про­ти­во­дей­ст­вия по­ли­ти­ке со­кра­ще­ния со­ци­аль­ных рас­хо­дов и жё­ст­ко­го сле­до­ва­ния прин­ци­пу не­на­си­лия: в пе­ри­од пре­бы­ва­ния зеленых у вла­сти в Гер­ма­нии они вы­ска­за­лись в под­держ­ку опе­ра­ции НАТО про­тив Юго­сла­вии (1999 год) и уча­стия в ней под­раз­де­ле­ний бун­де­све­ра, а так­же одоб­ри­ли во­енную ак­цию коа­ли­ции, воз­глав­ляе­мой США, про­тив ре­жи­ма та­ли­бов в Аф­га­ни­ста­не (2001 год). В сентябре 2007 года внео­че­ред­ной съезд пар­тии Со­юз 90/Зе­лё­ные про­го­ло­со­вал про­тив про­дле­ния ман­да­тов на уча­стие германского бун­де­све­ра в меж­ду­народной опе­ра­ции в Аф­га­ни­ста­не.

Уча­стие в ра­бо­те пар­ла­мен­тов и пра­ви­тельственных ор­га­нов спо­соб­ст­во­ва­ло оп­ре­де­лён­ной транс­фор­ма­ции пар­тий зеленых. Ес­ли пер­во­на­чаль­но они оп­ре­де­ля­ли се­бя как «прин­ци­пи­аль­но но­вую си­лу» и да­же как «ан­ти­пар­тий­ную пар­тию», то с те­че­ни­ем вре­ме­ни пе­ре­ста­ли рез­ко про­ти­во­пос­тав­лять се­бя «тра­ди­ци­он­ным» пар­ти­ям, хо­тя по-преж­не­му зна­чи­тель­но от­ли­ча­ют­ся от них. По срав­не­нию с др. пар­тия­ми член­ский со­став зеленых край­не не­од­но­ро­ден, са­ми пар­тии де­лят­ся на мно­го­численные фрак­ции, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых в ря­де во­про­сов при­дер­жи­ва­ют­ся диа­мет­раль­но про­ти­во­по­лож­ных взгля­дов.

Часть зеленых за­ни­ма­ет ра­ди­каль­ные ан­ти­ка­пи­та­ли­стические по­зи­ции и вме­сте с ак­ти­ви­ста­ми эко­ло­гических дви­же­ний при­ни­ма­ет уча­стие в ак­ци­ях ан­ти­гло­ба­ли­стов; пра­вое кры­ло вы­сту­па­ет за «эко­ло­ги­че­скую мо­дер­ни­за­цию» ры­ноч­ных от­но­ше­ний; т. н. фун­да­мен­та­ли­сты апел­ли­ру­ют к ба­зо­вым эко­цен­три­ст­ским кон­цеп­там и цен­но­стям (глу­бин­ная эко­ло­гия, «тео­рия Геи» Дж. Лав­ло­ка и др.); «реа­ли­сты» стре­мят­ся к по­этап­но­му дос­ти­же­нию про­грамм­ных це­лей на ос­но­ве по­ли­тических ком­про­мис­сов с пред­ста­ви­те­ля­ми др. пар­тий и дви­же­ний; отдельные груп­пи­ров­ки зеленых пред­ла­га­ют со­сре­до­то­чить­ся ис­клю­чи­тель­но на ре­ше­нии про­блем кон­крет­ных эко­ре­гио­нов и за­щи­те куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов (например, пар­тия зеленых Аля­ски).

В РФ в 1994 году на ос­но­ве эко­ло­гического движе­ния «Кедр» об­ра­зо­ва­на эко­ло­гическая пар­тия «Кедр». Её пра­во­пре­ем­ник - Российская эко­ло­гическая пар­тия «Зе­лё­ные» (2002 год). Про­грамм­ные це­ли пар­тии - со­дей­ст­вие фор­ми­ро­ва­нию гражданского об­ще­ст­ва, ут­вер­жде­нию прин­ци­пов ре­аль­ной де­мо­кра­тии, ук­ре­п­ле­нию ми­ра, друж­бы и со­гла­сия ме­ж­ду на­ро­да­ми, вы­ра­бот­ке и осу­ще­ст­в­ле­нию эко­ло­ги­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­но­го по­ли­тического кур­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)