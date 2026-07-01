ЗЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель.

Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1836 год), за­тем за­чис­лен мич­ма­ном в 37-й флот­ский эки­паж. В 1836-1842 годах на­хо­дил­ся в пла­ва­ни­ях по Бал­тийско­му морю на различных су­дах для обо­зрения мая­ков и опи­са­ния финляндских шхер. В 1843-1845 годах в пла­ва­нии от Крон­штад­та до Охот­ска. По­сле вы­хо­да в от­став­ку от морской служ­бы (1847 год) оп­ре­де­лён стар­шим чле­ном Ме­же­вой кан­це­ля­рии (1848 год).

С 1849 года исполняющий должность то­ва­ри­ща главного ди­рек­то­ра, а с 1852 года по­мощ­ник управ­ляю­ще­го Ме­же­во­го кор­пу­са. Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов по лич­ной прось­бе пе­ре­ве­дён в дей­ст­вую­щую ар­мию и в со­ста­ве То­боль­ско­го пе­хот­но­го пол­ка уча­ст­во­вал в Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­не 1854-1855 годов [с 12(24).08.1855 года командир пол­ка], по­лу­чил несколько ра­не­ний. С 1857 года со­сто­ял при министре государственных иму­ществ (с ок­тяб­ря - то­ва­рищ министра).

Управ­ляю­щий Министерством государственных иму­ществ и член Комитета ост­зей­ских дел [с 01(13).01.1862 года], министр государственных иму­ществ (1863-1872 годах). Под руководством Зеленоя в 1867 году про­ве­де­на ре­ор­га­ни­за­ция министерства: из его ве­де­ния бы­ло изъ­я­то «по­пе­чи­тель­ст­во» о государственных кре­сть­я­нах, со­кра­щён ап­па­рат центральных и ме­ст­ных ор­га­нов министерства; раз­ра­бо­та­но и ут­вер­жде­но По­ло­же­ние о лес­ной стра­же и ка­зён­ных ле­сах (1869 год), от­ме­нив­шее по­вин­ность государственных кре­сть­ян по ох­ра­не ка­зён­ных ле­сов и вво­див­шее воль­но­на­ём­ную ох­ра­ну. Генерал-адъ­ю­тант императора Алек­сан­д­ра III (1863 год). Член Государственного со­ве­та (1872 год).

Один из инициаторов создания и ор­ганизаторов Исторического музея в Мо­скве.