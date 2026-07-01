ЗЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - российский государственный деятель.
Окончил Морской кадетский корпус (1836 год), затем зачислен мичманом в 37-й флотский экипаж. В 1836-1842 годах находился в плаваниях по Балтийскому морю на различных судах для обозрения маяков и описания финляндских шхер. В 1843-1845 годах в плавании от Кронштадта до Охотска. После выхода в отставку от морской службы (1847 год) определён старшим членом Межевой канцелярии (1848 год).
С 1849 года исполняющий должность товарища главного директора, а с 1852 года помощник управляющего Межевого корпуса. Во время Крымской войны 1853-1856 годов по личной просьбе переведён в действующую армию и в составе Тобольского пехотного полка участвовал в Севастопольской обороне 1854-1855 годов [с 12(24).08.1855 года командир полка], получил несколько ранений. С 1857 года состоял при министре государственных имуществ (с октября - товарищ министра).
Управляющий Министерством государственных имуществ и член Комитета остзейских дел [с 01(13).01.1862 года], министр государственных имуществ (1863-1872 годах). Под руководством Зеленоя в 1867 году проведена реорганизация министерства: из его ведения было изъято «попечительство» о государственных крестьянах, сокращён аппарат центральных и местных органов министерства; разработано и утверждено Положение о лесной страже и казённых лесах (1869 год), отменившее повинность государственных крестьян по охране казённых лесов и вводившее вольнонаёмную охрану. Генерал-адъютант императора Александра III (1863 год). Член Государственного совета (1872 год).
Один из инициаторов создания и организаторов Исторического музея в Москве.