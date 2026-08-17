ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ

Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей.

В творческой палитре Зеленограда Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей - яркая и своеобразная краска. Это уникальное учреждение занимает свою особую нишу в социокультурном пространстве округа. Это единственный в Москве государственный музей краеведческого профиля, отражающий историю отдельного, самого молодого и необычного округа столицы.

Открытый по инициативе городской общественности в 1969 году в юном Зеленограде, городе современной науки, передовых идей и молодых созидателей, смело смотрящих в будущее, музей помог сохранить для жителей и гостей память о прошлом земли Зеленоградской, о героических событиях 1941-го года. Недаром Зеленоград со времени своего существования был проникнут особым духом патриотизма, который помогали сохранять неравнодушные жители этой местности. В 1992 году произошло важное событие в жизни музея - он получил статус государственного и стал называться Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей. Сегодня музей не только занимается сбором и хранением предметов старины, но и активно ведет научно-просветительскую деятельность. Одним из направлений работы музея является уникальная программа музейной педагогики для школьников, в основе которой лежит знакомство учащихся с основами краеведения . Занятия проходят в театрализованной форме, с обязательным использованием музейных предметов. Ежегодно музей выпускает различные сборники трудов «Очерки истории края», альбомы, каталоги, публикует материалы по истории края и города, проводит научно-практические конференции и семинары. Кроме того, музей является местом встреч творческих людей города, в нем регулярно проходят выставки зеленоградских художников, фотографов, декоративно-прикладного искусства , а также экспонируются материалы из фондов.

Иллюстрации:

Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей.