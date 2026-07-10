ЗЕЛЕНОГРАД

ЗЕЛЕНОГРАД - го­род в Рос­сии, административный ок­руг города Мо­ск­вы.

Население 216,1 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен к се­ве­ро-за­па­ду от Мо­ск­вы, на реке Сход­ня. Железнодорожная станция Крю­ко­во.

В 1958 году СМ СССР при­нял по­ста­нов­ле­ние о строи­тель­ст­ве го­ро­да-спут­ни­ка сто­ли­цы близ станции Крю­ко­во ме­ж­ду Октябрьской железной дорогой и Ле­нин­град­ским шос­се; строи­тель­ст­во на­ча­то в 1960 году. В 1962 году Государственному комитету по элек­трон­ной тех­ни­ке по­ру­че­но соз­да­ние здесь ком­плекс­но­го цен­тра мик­ро­элек­тро­ни­ки (к началу 1970-х годов соз­да­но 8 круп­ных ин­сти­ту­тов с опыт­ны­ми за­во­да­ми). С 1963 года город Зе­ле­но­град.

Зеленоград со­сто­ит из мик­ро­рай­онов, раз­де­лён­ных ле­со­пар­ко­вы­ми мас­си­ва­ми. Современная за­строй­ка по ген­пла­ну 1971 года (под руководством архитектора И. А. По­кров­ско­го ). Соз­дан ряд ори­ги­наль­ных ар­хитектурных ан­самб­лей и отдельных по­стро­ек, в т. ч. жи­лой дом «Флей­та» (1969 год, ар­хи­тек­то­ры Ф. А. Но­ви­ков, По­кров­ский и др.), ки­но­те­атр «Элек­трон» (1966 год, архитектор Ю. П. Гне­дов­ский). Цер­ковь Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1-я треть XIX века) в бывшей деревне Ржав­ки, храм-ча­сов­ня Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1990-е годы), церковь Фи­ла­ре­та, митрополита Мо­с­ков­ско­го (1994-1995 годы, архитектор По­кров­ский).

Сре­ди ву­зов: Московский государственный институт элек­трон­ной тех­ни­ки (МИЭТ; 1965 год), Московский государственный институт де­ло­во­го ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния (1992 год; современное название с 1997 года), Институт ме­ж­ду­народного биз­нес-об­ра­зо­ва­ния (1992 год); пе­да­го­гический факультет Мос­ков­ско­го государственного пе­да­го­гического университета. Государственный ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1969 год; современное название с 1992 года). Те­атр «Ве­до­гонь» (1985 год).

Один из круп­ней­ших российских на­учно-про­из­водственных цен­тров элек­тро­ни­ки и мик­ро­элек­тро­ни­ки (свыше 50 на­учных ор­га­ни­за­ций и промышленных пред­при­ятий). Государственные на­учные цен­тры РФ: НИИ фи­зических проб­лем имени Ф. В. Лу­ки­на, «Тех­но­ло­ги­че­ский центр» МИЭТа, Всероссийский НИИ фи­зи­ко-тех­нических и ра­дио­тех­нических из­ме­ре­ний (поселок Мен­де­лее­во). Институт про­блем про­ек­ти­ро­ва­ния в мик­ро­элек­тро­ни­ке РАН (1986 год; современное название с 1998 года).

Ве­ду­щие пред­при­ятия: «Си­тро­никс» (од­но из круп­ней­ших российских вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных пред­при­ятий; те­ле­ком­му­ни­кационное, ком­пь­ю­тер­ное обо­ру­до­ва­ние и про­грамм­ное обес­пе­че­ние, бы­то­вая и промышленная элек­трон­ная тех­ни­ка и др.), «НИИ мо­ле­ку­ляр­ной элек­тро­ни­ки и за­вод "Мик­рон"» (один из круп­ней­ших российских про­изво­ди­те­лей ин­те­граль­ных мик­ро­схем выс­ше­го уров­ня слож­но­сти и по­лу­про­вод­ни­ко­вых при­бо­ров), на­учно-про­из­водственная груп­па «Анг­с­т­рем» (в т. ч. ин­теграль­ные мик­ро­схе­мы, по­лу­про­вод­ни­ко­вые при­бо­ры), за­вод «Ком­по­нент» (спе­циа­ли­зированная элек­трон­но-вы­чис­лительная ап­па­ра­ту­ра для кос­мического ба­зи­ро­ва­ния, ра­дио­ло­ка­ци­он­ные спа­са­тель­ные от­вет­чи­ки и эхо­от­вет­чи­ки, кар­дио­сти­му­ля­то­ры и др.), «Эл­па» (один из российских ли­де­ров по раз­ра­бот­ке и про­изводству пье­зо­ке­ра­мических ма­те­риа­лов и из­де­лий на их ос­но­ве), НИИ точ­но­го ма­ши­но­строе­ния (специальное тех­ническое обо­ру­до­ва­ние для про­из­вод­ст­ва мик­ро­элек­трон­ных и по­лу­про­вод­ни­ко­вых при­бо­ров), НИИ ма­те­риа­ло­ве­де­ния (специальные ма­те­риа­лы для пред­при­ятий элек­трон­ной промышленности), на­учно-про­из­водственный центр «Спурт» (сис­те­мы спут­ни­ко­вой и на­зем­ной свя­зи, ап­па­ра­ту­ра за­щи­ты ин­фор­ма­ции), «Оп­ти­ко-элек­трон­ные ком­плек­сы и сис­те­мы» (в т. ч. кос­мические и на­зем­ные сис­те­мы дис­танционного зон­ди­ро­ва­ния Зем­ли), «ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД» (российско-германское пред­при­ятие; все ти­пы пла­сти­ко­вых карт для те­ле­ком­му­ни­кационных, бан­ков­ских и иден­ти­фи­кационных сис­тем), «На­но­тех­но­ло­гия МДТ» (в т. ч. ска­ни­рую­щие зон­до­вые мик­ро­ско­пы и зон­до­вые на­но­ла­бо­ра­то­рии) и др.

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