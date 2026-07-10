ЗЕЛЕНОГРАД
ЗЕЛЕНОГРАД - город в России, административный округ города Москвы.
Население 216,1 тысяч человек (2007 год). Расположен к северо-западу от Москвы, на реке Сходня. Железнодорожная станция Крюково.
В 1958 году СМ СССР принял постановление о строительстве города-спутника столицы близ станции Крюково между Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шоссе; строительство начато в 1960 году. В 1962 году Государственному комитету по электронной технике поручено создание здесь комплексного центра микроэлектроники (к началу 1970-х годов создано 8 крупных институтов с опытными заводами). С 1963 года город Зеленоград.
Зеленоград состоит из микрорайонов, разделённых лесопарковыми массивами. Современная застройка по генплану 1971 года (под руководством архитектора И. А. Покровского). Создан ряд оригинальных архитектурных ансамблей и отдельных построек, в т. ч. жилой дом «Флейта» (1969 год, архитекторы Ф. А. Новиков, Покровский и др.), кинотеатр «Электрон» (1966 год, архитектор Ю. П. Гнедовский). Церковь Свт. Николая Чудотворца (1-я треть XIX века) в бывшей деревне Ржавки, храм-часовня Святого Сергия Радонежского (1990-е годы), церковь Филарета, митрополита Московского (1994-1995 годы, архитектор Покровский).
Среди вузов: Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ; 1965 год), Московский государственный институт делового администрирования (1992 год; современное название с 1997 года), Институт международного бизнес-образования (1992 год); педагогический факультет Московского государственного педагогического университета. Государственный историко-краеведческий музей (1969 год; современное название с 1992 года). Театр «Ведогонь» (1985 год).
Один из крупнейших российских научно-производственных центров электроники и микроэлектроники (свыше 50 научных организаций и промышленных предприятий). Государственные научные центры РФ: НИИ физических проблем имени Ф. В. Лукина, «Технологический центр» МИЭТа, Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (поселок Менделеево). Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН (1986 год; современное название с 1998 года).
Ведущие предприятия: «Ситроникс» (одно из крупнейших российских высокотехнологичных предприятий; телекоммуникационное, компьютерное оборудование и программное обеспечение, бытовая и промышленная электронная техника и др.), «НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон"» (один из крупнейших российских производителей интегральных микросхем высшего уровня сложности и полупроводниковых приборов), научно-производственная группа «Ангстрем» (в т. ч. интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы), завод «Компонент» (специализированная электронно-вычислительная аппаратура для космического базирования, радиолокационные спасательные ответчики и эхоответчики, кардиостимуляторы и др.), «Элпа» (один из российских лидеров по разработке и производству пьезокерамических материалов и изделий на их основе), НИИ точного машиностроения (специальное техническое оборудование для производства микроэлектронных и полупроводниковых приборов), НИИ материаловедения (специальные материалы для предприятий электронной промышленности), научно-производственный центр «Спурт» (системы спутниковой и наземной связи, аппаратура защиты информации), «Оптико-электронные комплексы и системы» (в т. ч. космические и наземные системы дистанционного зондирования Земли), «ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД» (российско-германское предприятие; все типы пластиковых карт для телекоммуникационных, банковских и идентификационных систем), «Нанотехнология МДТ» (в т. ч. сканирующие зондовые микроскопы и зондовые нанолаборатории) и др.