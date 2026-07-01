ЗЕЛЕНОГОРСК

ЗЕЛЕНОГОРСК - го­род в Рос­сии, в Ку­рорт­ном районе города Санкт-Пе­тер­бурга.

При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт. Население свыше 10 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке, при­стань на по­бере­жье Нев­ской гу­бы Фин­ско­го залива Бал­тий­ско­го мо­ря. Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1548 году как финская деревня Те­рио­ки. В 1710 году де­рев­ня и её ок­ре­ст­но­сти за­ня­ты российскими вой­ска­ми. По­сле по­строй­ки в 1870 году железной дороги Санкт-Пе­тер­бург - Вы­борг Те­рио­ки по­сте­пен­но стал по­пу­ляр­ным ме­стом от­ды­ха и са­мым круп­ным дач­ным по­сёл­ком на по­бе­ре­жье Фин­ско­го залива (в начале XX века в лет­нее вре­мя сю­да при­ез­жа­ло до 55 тысяч дач­ни­ков). С 1910 года во­ло­ст­ной центр Вы­борг­ско­го уезда Вы­борг­ской губернии. С 1917 года в со­ста­ве Фин­лян­дии , что под­твер­жде­но Юрь­ев­ским до­го­во­ром 1920 года.

В 1930-е годы про­дол­жа­лось раз­ви­тие ку­рор­та, многие да­чи вос­ста­нов­ле­ны и ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны под пан­сио­на­ты. В хо­де со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов Те­рио­ки за­нят Крас­ной Ар­ми­ей, про­воз­гла­шён го­ро­дом, здесь об­ра­зо­ва­но пра­ви­тель­ст­во т. н. Фин­лянд­ской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки (рас­пу­ще­но в 1940 году). По Мо­с­ков­ско­му до­го­во­ру 1940 года ос­тал­ся в со­ста­ве СССР. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в 1941-1944 годах за­нят финскими вой­ска­ми. С 1946 года го­род (в 1946-1959 годах центр Ку­рорт­но­го района города Ле­нин­град), в 1948 году пе­ре­име­но­ван в Зе­ле­но­горск.

Со­хра­ни­лись: лю­те­ран­ская кир­ха (1907-1908 годы, архитектор Й. Стен­бек), храм в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1910-1915 годы, архитектор Н. Н. Ни­ко­нов), зда­ние железнодорожного во­кза­ла (1917 год, архитектор Б. Гран­хольм; пе­ре­стро­ен в 1950 году, архитектор А. А. Гре­чан­ников), бывший особ­няк Но­ви­ко­ва (начало XX века), бывшая вил­ла «Ай­но­ла», мо­ну­мен­таль­ное зда­ние сред­ней шко­лы в сти­ле советского клас­си­циз­ма (1951 год, архитектор А. А. Афон­чен­ко). Во­ин­ский ме­мо­ри­ал (1970-е годы). Па­мят­ни­ки: В. И. Ле­ни­ну, При­ми­ре­ния (2004 год, скульп­тор А. А. Аве­ти­сян). Мно­го­численные городские скульп­ту­ры и фон­та­ны. Дет­ская библиотека (1963 год). Крае­ведческий му­зей (2003 год). В Зеленогорске рас­по­ло­же­ны мно­го­численные до­ма от­ды­ха и са­на­то­рии.

В ок­ре­ст­но­стях Зеленогорска - му­зей-усадь­ба Пе­на­ты, в поселке Смо­ляч­ко­во - бывшая усадь­ба В. М. Бех­те­ре­ва Ти­хий бе­рег (конец XIX - начало XX веков), в поселке Ро­щи­но - па­мят­ник финской по­этес­се Эдит Сё­дер­гран (1960-е годы), дач­ный по­сё­лок на­учной и творческой ин­тел­ли­ген­ции Ко­ма­ро­во (бывший Ке­лло­мя­ки) с нек­ро­по­лем (по­хо­ро­не­ны А. А. Ах­ма­то­ва, Н. И. Альт­ман, Д. С. Ли­ха­чёв и др.); ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей-за­по­вед­ник «Ял­ка­ла» (1993 год), жи­во­пис­ное озеро Боль­шое Си­ма­гин­ское (Кра­са­ви­ца).

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