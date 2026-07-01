ЗЕЛЕНОГОРСК
ЗЕЛЕНОГОРСК - город в России, в Курортном районе города Санкт-Петербурга.
Приморский климатический курорт. Население свыше 10 тысяч человек (2007 год). Расположен на Карельском перешейке, пристань на побережье Невской губы Финского залива Балтийского моря. Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1548 году как финская деревня Териоки. В 1710 году деревня и её окрестности заняты российскими войсками. После постройки в 1870 году железной дороги Санкт-Петербург - Выборг Териоки постепенно стал популярным местом отдыха и самым крупным дачным посёлком на побережье Финского залива (в начале XX века в летнее время сюда приезжало до 55 тысяч дачников). С 1910 года волостной центр Выборгского уезда Выборгской губернии. С 1917 года в составе Финляндии, что подтверждено Юрьевским договором 1920 года.
В 1930-е годы продолжалось развитие курорта, многие дачи восстановлены и реконструированы под пансионаты. В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 годов Териоки занят Красной Армией, провозглашён городом, здесь образовано правительство т. н. Финляндской демократической республики (распущено в 1940 году). По Московскому договору 1940 года остался в составе СССР. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1944 годах занят финскими войсками. С 1946 года город (в 1946-1959 годах центр Курортного района города Ленинград), в 1948 году переименован в Зеленогорск.
Сохранились: лютеранская кирха (1907-1908 годы, архитектор Й. Стенбек), храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1910-1915 годы, архитектор Н. Н. Никонов), здание железнодорожного вокзала (1917 год, архитектор Б. Гранхольм; перестроен в 1950 году, архитектор А. А. Гречанников), бывший особняк Новикова (начало XX века), бывшая вилла «Айнола», монументальное здание средней школы в стиле советского классицизма (1951 год, архитектор А. А. Афонченко). Воинский мемориал (1970-е годы). Памятники: В. И. Ленину, Примирения (2004 год, скульптор А. А. Аветисян). Многочисленные городские скульптуры и фонтаны. Детская библиотека (1963 год). Краеведческий музей (2003 год). В Зеленогорске расположены многочисленные дома отдыха и санатории.
В окрестностях Зеленогорска - музей-усадьба Пенаты, в поселке Смолячково - бывшая усадьба В. М. Бехтерева Тихий берег (конец XIX - начало XX веков), в поселке Рощино - памятник финской поэтессе Эдит Сёдергран (1960-е годы), дачный посёлок научной и творческой интеллигенции Комарово (бывший Келломяки) с некрополем (похоронены А. А. Ахматова, Н. И. Альтман, Д. С. Лихачёв и др.); историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» (1993 год), живописное озеро Большое Симагинское (Красавица).