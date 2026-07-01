ЗЕЛЕНКО АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ
ЗЕЛЕНКО АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ - российский педагог, архитектор, один из организаторов первых внешкольных учреждений в России.
Окончив Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге (1892 год), учился в Вене, работал в мастерской Ф. О. Шехтеля. В 1897-1900 годах в Самаре, где в 1899 году «временно допущен» на должность городского архитектора (уволен в 1900 году). По его проектам в Самаре построено несколько зданий в стиле «северный модерн». В 1900-1903 годах преподавал рисование в гимназии в Москве. В 1903-1904 годах в Америке знакомился с постановкой воспитания и обучения детей и деятельностью сетлементов (сеттльментов) - поселений интеллигенции среди бедных слоёв населения - с целью перенять опыт просветительной работы.
В 1905 году совместно с С. Т. Шацким и Л. К. Шлегер организовал летнюю детскую трудовую колонию в Щёлкове (Московская губерния) и первый в России детский клуб. Зеленко разработал оригинальный проект и руководил строительством особняка для клуба (здание сохранилось; Вадковский переулок в Москве). В 1906 году вместе с Шацким создал просветительное общество «Сетлемент», при котором работали детский клуб, начальная школа, небольшой театр, библиотека; на субсидию Министерства просвещения были открыты мастерские - слесарная, столярная, переплётная, сапожная и швейная.
В 1905-1909 годах преподавал на Пречистенских курсах и в воскресных рабочих школах Москвы. В 1909 году арестован за связь с революционным подпольем, эмигрировал в Америку, где изучал опыт работы «новейших» школ (цикл статей «Современные реформаторы воспитания и образования», 1913-1914 годы). В 1911-1917 годах читал лекции в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского (смотрите Шанявского университет); после 1917 года вёл научно-педагогическую работу в учреждениях Наркомпроса и АПН; в 1947-1953 годах в НИИ художественного воспитания АПН РСФСР.
Одним из первых выдвинул идею разработки специальных архитектурных проектов для детских учреждений. В книге «Детские музеи в Северной Америке» (1925 год) Зеленко впервые попытался свести воедино разрозненный опыт работы с детьми и детского творчества в разных странах и предложил не знавшую аналогов в России концепцию устройства детского музея, способного помочь ребёнку сформировать «чувственную грамотность». Автор неосуществлённого проекта детского музея-дворца.