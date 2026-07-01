ЗЕЛЕНКО АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ

ЗЕЛЕНКО АЛЕКСАНДР УСТИНОВИЧ - российский пе­да­гог, ар­хи­тек­тор, один из ор­га­ни­за­то­ров пер­вых вне­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний в Рос­сии.

Окон­чив Институт гражданских ин­же­не­ров в Санкт-Пе­тербур­ге (1892 год), учил­ся в Ве­не, ра­бо­тал в мас­тер­ской Ф. О. Шех­те­ля. В 1897-1900 годах в Са­ма­ре, где в 1899 году «вре­мен­но до­пу­щен» на долж­ность городского ар­хи­тек­то­ра (уво­лен в 1900 году). По его про­ек­там в Са­ма­ре по­строе­но несколь­ко зда­ний в сти­ле «се­вер­ный мо­дерн». В 1900-1903 годах пре­по­да­вал ри­со­ва­ние в гим­на­зии в Мо­ск­ве. В 1903-1904 годах в Аме­ри­ке зна­ко­мил­ся с по­ста­нов­кой вос­пи­та­ния и обу­че­ния де­тей и дея­тель­но­стью сет­ле­мен­тов (сетт­ль­мен­тов) - по­се­ле­ний ин­тел­ли­ген­ции сре­ди бед­ных сло­ёв на­се­ле­ния - с це­лью пе­ре­нять опыт про­све­ти­тель­ной ра­бо­ты.

В 1905 году совместно с С. Т. Шац­ким и Л. К. Шле­гер ор­га­ни­зо­вал лет­нюю дет­скую тру­до­вую ко­ло­нию в Щёл­ко­ве (Московская губерния) и пер­вый в Рос­сии дет­ский клуб. Зеленко раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ный про­ект и ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом особ­ня­ка для клу­ба (зда­ние со­хра­ни­лось; Вад­ков­ский переулок в Мо­ск­ве). В 1906 году вме­сте с Шац­ким соз­дал про­све­ти­тель­ное общество «Сет­ле­мент», при ко­то­ром ра­бо­та­ли дет­ский клуб, на­чаль­ная шко­ла, не­боль­шой те­атр, библиотека; на суб­си­дию Министерства про­све­ще­ния бы­ли от­кры­ты мас­тер­ские - сле­сар­ная, сто­ляр­ная, пе­ре­плёт­ная, са­пож­ная и швей­ная.

В 1905-1909 годах пре­по­да­вал на Пре­чис­тен­ских кур­сах и в вос­крес­ных ра­бо­чих шко­лах Мо­ск­вы. В 1909 году аре­сто­ван за связь с ре­во­люционным под­поль­ем, эмиг­ри­ро­вал в Аме­ри­ку, где изу­чал опыт ра­бо­ты «но­вей­ших» школ (цикл ста­тей «Со­вре­мен­ные ре­фор­ма­то­ры вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния», 1913-1914 годы). В 1911-1917 годах чи­тал лек­ции в Московском городском народном университете имени А. Л. Ша­няв­ско­го (смотрите Ша­няв­ско­го уни­вер­си­тет); по­сле 1917 года вёл на­уч­но-пе­да­го­гическую ра­бо­ту в уч­ре­ж­де­ни­ях Нар­ком­про­са и АПН; в 1947-1953 годах в НИИ ху­дожественного вос­пи­та­ния АПН РСФСР .

Од­ним из пер­вых вы­дви­нул идею раз­ра­бот­ки специальных ар­хитектурных про­ек­тов для дет­ских уч­ре­ж­де­ний. В книге «Дет­ские му­зеи в Се­вер­ной Аме­ри­ке» (1925 год) Зеленко впер­вые по­пы­тал­ся све­сти во­еди­но раз­роз­нен­ный опыт ра­бо­ты с деть­ми и дет­ско­го твор­че­ст­ва в раз­ных стра­нах и пред­ло­жил не знав­шую ана­ло­гов в Рос­сии кон­цеп­цию уст­рой­ст­ва дет­ско­го му­зея, спо­соб­но­го по­мочь ре­бён­ку сфор­ми­ро­вать «чув­ст­вен­ную гра­мот­ность». Ав­тор не­осу­ще­ст­в­лён­но­го про­ек­та дет­ско­го му­зея-двор­ца.