ЗЕЛЕНКА ЯН ДИСМАС

ЗЕЛЕНКА ЯН ДИСМАС - чешский ком­по­зи­тор.

В середине 1720-х годов со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ита­лию, где пред­по­ло­жи­тель­но брал уро­ки у А. Лот­ти, в 1717-1719 годах учил­ся в Ве­не у И. Й. Фук­са. С 1711 года ра­бо­тал (с пе­ре­ры­ва­ми) в при­двор­ной ка­пел­ле в Дрез­де­не: чис­лил­ся «кон­тра­ба­си­стом», од­на­ко фак­ти­че­ски был по­мощ­ни­ком ка­пель­мей­сте­ра И. Д. Хай­ни­хе­на, а по­сле смер­ти по­след­не­го в 1729 году - ка­пель­мей­сте­ром. Творческая ак­тив­ность и карь­е­ра по­шли на спад по­сле 1733 года, ко­гда ка­пель­мей­сте­ром был на­зна­чен И. А. Хас­се.

Зна­ме­ни­тые со­вре­мен­ни­ки ком­по­зи­то­ра Г. Ф. Те­ле­ман, И. Мат­те­зон и, воз­мож­но, И. С. Бах зна­ли со­чи­не­ния Зеленка, вос­тор­жен­но от­зы­ва­лись о нём как о мас­те­ре кон­тра­пунк­та. В даль­ней­шем му­зы­ка Зеленка бы­ла за­бы­та (по-ви­ди­мо­му, в свя­зи с тем, что Сак­со­ния ста­ла про­тес­тант­ской, а Зеленка был рев­но­ст­ным ка­то­ли­ком) и толь­ко во второй половине XX века на­ча­ла ис­пол­нять­ся.

Яр­кий пред­ста­ви­тель эпо­хи ба­рок­ко, Зеленка ши­ро­ко ис­поль­зо­вал прин­ци­пы ри­то­ри­ки му­зы­каль­ной, об­ра­щал­ся к про­грам­мно­сти. Его экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти рит­ма ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с чешским фольк­ло­ром . Ор­ке­ст­ров­ка пред­вос­хи­ща­ет приё­мы, ти­пич­ные для вен­ской клас­сической шко­лы. Рас­цвет ком­по­зи­тор­ской дея­тель­но­сти при­шёл­ся на 1720-е годы и начало 1730-х годов, ко­гда бы­ли за­кон­че­ны наи­бо­лее из­вест­ные его ин­ст­ру­мен­таль­ные со­чи­не­ния - 5 ка­прич­чио для ор­ке­ст­ра (с вир­ту­оз­ны­ми вал­тор­но­вы­ми пар­тия­ми), 6 трио-со­нат для 2 го­бо­ев, фа­го­та и бас­со кон­ти­нуо и пье­са «Ипо­хон­д­рия, для 7 со­лис­тов», а так­же ше­дев­ры его ду­хов­ной му­зы­ки - Ре­к­ви­ем d-moll, мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки псал­мов «Misere­re», «De profundis» и гим­на «Te Deum», мас­штаб­ный хо­ро­вой цикл «Рес­пон­со­рии Стра­ст­ной не­де­ли» и ора­то­рия «Sub olea pacis et palma virtutis» («Под оли­вой ми­ра и паль­мой доб­ро­де­те­ли»; с под­за­го­лов­ком «ме­ло­дра­ма о святом Вен­це­сла­ве»). Ему так­же при­над­ле­жат бо­лее 20 месс, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся мес­сы Бо­га Сы­на и Бо­га От­ца, Мес­са всех свя­тых, Во­тив­ная мес­са.