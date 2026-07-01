ЗЕЛЕНКА ЯН ДИСМАС
ЗЕЛЕНКА ЯН ДИСМАС - чешский композитор.
В середине 1720-х годов совершил путешествие в Италию, где предположительно брал уроки у А. Лотти, в 1717-1719 годах учился в Вене у И. Й. Фукса. С 1711 года работал (с перерывами) в придворной капелле в Дрездене: числился «контрабасистом», однако фактически был помощником капельмейстера И. Д. Хайнихена, а после смерти последнего в 1729 году - капельмейстером. Творческая активность и карьера пошли на спад после 1733 года, когда капельмейстером был назначен И. А. Хассе.
Знаменитые современники композитора Г. Ф. Телеман, И. Маттезон и, возможно, И. С. Бах знали сочинения Зеленка, восторженно отзывались о нём как о мастере контрапункта. В дальнейшем музыка Зеленка была забыта (по-видимому, в связи с тем, что Саксония стала протестантской, а Зеленка был ревностным католиком) и только во второй половине XX века начала исполняться.
Яркий представитель эпохи барокко, Зеленка широко использовал принципы риторики музыкальной, обращался к программности. Его эксперименты в области ритма исследователи связывают с чешским фольклором. Оркестровка предвосхищает приёмы, типичные для венской классической школы. Расцвет композиторской деятельности пришёлся на 1720-е годы и начало 1730-х годов, когда были закончены наиболее известные его инструментальные сочинения - 5 каприччио для оркестра (с виртуозными валторновыми партиями), 6 трио-сонат для 2 гобоев, фагота и бассо континуо и пьеса «Ипохондрия, для 7 солистов», а также шедевры его духовной музыки - Реквием d-moll, многоголосные обработки псалмов «Miserere», «De profundis» и гимна «Te Deum», масштабный хоровой цикл «Респонсории Страстной недели» и оратория «Sub olea pacis et palma virtutis» («Под оливой мира и пальмой добродетели»; с подзаголовком «мелодрама о святом Венцеславе»). Ему также принадлежат более 20 месс, среди которых выделяются мессы Бога Сына и Бога Отца, Месса всех святых, Вотивная месса.