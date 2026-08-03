ЗЕЛЕНЕВСКИЕ

В истории Томска сохранились сведения о купеческой семье Зеленевских. Несмотря на то, что торговлей занимался только отец, семья осталась в памяти города и другими своими достижениями.

Казимир Яковлевич

Начало томской ветви Зеленевских положил Казимир Яковлевич. Родился он в 1846 г. Происходил из поляк, исповедывающих католицизм. Обучался в земледельческом училище в г. Горы-Горки. Принял участие в Польском восстании 1863 г., в результате чего оказался в сибирской ссылке.

В 1870-е гг. З. переехал в Томск, где начал купеческую деятельность как купец 2-й гильдии. Учредил пивоваренный завод с современным оборудованием и машинами. Продукция завода продавалась в девяти пивных лавках Томска, лавке в Ново-Николаевске и в шести лавках томских сел. В 1908 г. З. продал свой пивоваренный завод купцу Б.И. Курлянду.

Занимал разные общественные должности. Член Томского вольного пожарного общества, руководитель одного из трех пожарных отрядов; член Римско-католического благотворительного общества, Общества попечения о начальном образовании, Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам.

Умер З. 17 октября 1917 г.

Аделаида Фоминична

Супругой Казимира Яковлевича была Аделаида Фоминична (по другим сведениям – Аделия Томасовна) Юшкевич. Родилась в 1856 г. По профессии была акушеркой. За годы совместной жизни супруги нажили большое имущество. З. была собственницей двухэтажного деревянного дома, каменного одноэтажного магазина. В 1917 г. они оказались заложены в Сибирском общественном банке. В годы Гражданской войны семья оставалась в Томске. У супругов были дети:

Наследники

Старшим из сыновей Казимира Яковлевича был Эдуард . Родился он в 1882 г. Участник Русско-японской войны, был разведчиком. Обладатель двух георгиевских крестов, прапорщик. С августа 1914 г. – командир пешей разведки 54-го Сибирского стрелкового полка. Воевал под Люблином, Варшавой, Ригой. С 1915 г. – командир роты, затем – полка; капитан. Среди наград – ордена Св. Георгия 4-й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 3-й и 4-й степеней, Св. Владимира 4-й степени. В январе 1918 г. прибыл в Томск. В июне того же года возглавил офицерскую роту 3-го Томского стрелкового полка Сибирской белой армии. Позднее – помощник командира 1-го Сибирского Новониколаевского стрелкового полка; подполковник, полковник, командир полка. Погиб в бою под г. Оханском (Пермская губерния) 19 января 1919 г.

Дочь Казимира Яковлевича Маргарита родилась 6 февраля 1882 г. Обучалась в томской Мариинской женской гимназии, затем – в специальном педагогическом классе гимназии, специальность – домашняя учительница по арифметике и географии. В 1907 г. окончила столичные высшие женские естественнонаучные курсы с правом преподавания географии и естествоведения в женских гимназиях. В 1907 – 1908 гг. обучалась на медицинском факультете Императорского Томского университета.

Еще одна дочь Казимира Яковлевича Изабелла-Ядвига-Людвика родилась 3 августа 1886 г. Обучалась в Томской зубоврачебной школе М.А. Каменецкого, Н.С. Сосунова и Б.В. Левитина; зубной врач

Младший из сыновей – Казимир родился 18 февраля 1888 г. Прошел обучение в Томском реальном училище. Участник ученических волнений 1905 – 1907 гг., был арестован, провел в тюрьме год, затем три года в ссылке в г. Березове (Тобольская губерния). Бежал за границу. Был слушателем лекций в университетах Женевы, Парижа, Кракова. В 1912 – 1915 гг. – ученик Краковской, затем – Венской академии художеств. Выставлялся на выставках в Швейцарии. После революции 1917 г. вернулся на Родину. С 1918 г. – глава художественного отдела комитета народного образования Томского губернского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Инициатор организации в Томске Сибирской народной художественной академии (открыта 1 мая 1918 г.), один из ее руководителей. В августе 1918 г. решил отправить с семьей в Японию. В результате в октябре того же года оказался в Париже. Здесь он участвовал в выставках, затем выставлялся в Польше, умер 14 апреля 1931 г. в Неаполе, где и похоронен.