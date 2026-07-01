ЗЕЛЕНЦОВ КАПИТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗЕЛЕНЦОВ КАПИТОН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, ри­со­валь­щик и гра­вёр .

Слу­жил в Министерстве внутренних дел (до 1826 года), за­тем в Собственной Е. И. В. кан­це­ля­рии в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Жи­во­пи­сью за­ни­мал­ся вна­ча­ле са­мо­стоя­тель­но, ко­пи­ро­вал кар­ти­ны в Эр­ми­та­же (с 1812 года). Со второй половины 1820-х годов обу­чал­ся у А. Г. Ве­не­циа­но­ва.

В сво­их жан­ро­вых ра­бо­тах и ин­терь­е­рах Зеленцов изо­бра­жал, как и др. ве­не­циа­новцы, по­все­днев­ную жизнь ря­до­вых обы­ва­те­лей, городских и де­ре­вен­ских жи­те­лей («Ком­на­та ху­дож­ни­ка; в ней си­дя­щий на сту­ле че­ло­век лас­ка­ет со­ба­ку», ГРМ; «Маль­чик с кув­ши­ном», «Ста­рик с лом­тём хле­ба», обе - ГТГ, и др.). В 1833 году за кар­ти­ну «Мас­тер­ская ху­дож­ни­ка П. В. Ба­си­на» (ГРМ) по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка пер­спек­тив­ной жи­во­пи­си пе­тербургской Академии художеств.

Пи­сал так­же порт­ре­ты, в т. ч. ми­ниа­тю­ры (И. А. Кры­лов, пас­тель, 1818 год, КГ, Тверь; Ф. И. Пря­ниш­ни­ков, около 1830 года, и др.), ис­пол­нял ри­сун­ки (на бы­то­вые те­мы, порт­ре­ты), офор­ты (ка­ри­ка­ту­ры на со­бы­тия Отечественной вой­ны 1812 года; Зеленцов при­пи­сы­ва­ют 40 рас­кра­шен­ных офор­тов с изо­бра­же­ния­ми бы­то­вых сцен и народных ти­пов для из­да­ния «Вол­шеб­ный фо­нарь…», 1817 год), ил­лю­ст­ра­ции для книг Ф. В. Бул­га­ри­на, М. Н. За­гос­ки­на, К. де Ме­ст­ра и др. Ав­тор кни­ги «Уве­се­ли­тель­ная аз­бу­ка, со­став­лен­ная и ри­со­ван­ная К. А. Зе­лен­цо­вым» (1835 год).