ЗЕЛЕНЦОВ КАПИТОН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗЕЛЕНЦОВ КАПИТОН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский живописец, рисовальщик и гравёр.
Служил в Министерстве внутренних дел (до 1826 года), затем в Собственной Е. И. В. канцелярии в Санкт-Петербурге. Живописью занимался вначале самостоятельно, копировал картины в Эрмитаже (с 1812 года). Со второй половины 1820-х годов обучался у А. Г. Венецианова.
В своих жанровых работах и интерьерах Зеленцов изображал, как и др. венециановцы, повседневную жизнь рядовых обывателей, городских и деревенских жителей («Комната художника; в ней сидящий на стуле человек ласкает собаку», ГРМ; «Мальчик с кувшином», «Старик с ломтём хлеба», обе - ГТГ, и др.). В 1833 году за картину «Мастерская художника П. В. Басина» (ГРМ) получил звание академика перспективной живописи петербургской Академии художеств.
Писал также портреты, в т. ч. миниатюры (И. А. Крылов, пастель, 1818 год, КГ, Тверь; Ф. И. Прянишников, около 1830 года, и др.), исполнял рисунки (на бытовые темы, портреты), офорты (карикатуры на события Отечественной войны 1812 года; Зеленцов приписывают 40 раскрашенных офортов с изображениями бытовых сцен и народных типов для издания «Волшебный фонарь…», 1817 год), иллюстрации для книг Ф. В. Булгарина, М. Н. Загоскина, К. де Местра и др. Автор книги «Увеселительная азбука, составленная и рисованная К. А. Зеленцовым» (1835 год).