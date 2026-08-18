ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА ГЕРИНГА

Условное название распоряжений и инструкций по экономической эксплуатации СССР, дополнявших план «Барбаросса».

Руководство нацистской Германии уделяло особое внимание разработке планов захвата советского экономического потенциала. В Берлине считали: «если Германия заполучит в свои руки неисчислимые богатства огромных русских территорий», то «в будущем она сможет вести борьбу против любых континентов». Разработкой плана присвоения Германией богатств СССР руководила специальная хозяйственная организация, созданная 19 марта 1941 г. В целях маскировки до нападения на СССР она носила условное название «Ольденбург», а после начала операции «Барбаросса» — «Восток». Общее руководство этой организацией осуществлял Г. Геринг, возглавлявший «Экономический штаб особого назначения Ольденбург». Этот штаб совместно с военно-экономическим штабом верховного главнокомандования вермахта координировал работу различных министерств и хозяйственных организаций по составлению планов эксплуатации советской экономики, которые были утверждены Герингом 16 июня 1941 г. и изданы в виде «Директив по руководству во вновь оккупированных областях». По цвету переплета документ получил название «Зеленая папка» Геринга. Директивами предусматривалось после разгрома СССР организовать на его территории добычу и вывоз в Германию тех видов сырья, которые имели важное значение для функционирования ее военной экономики (прежде всего нефть), восстановление некоторых заводов с тем, чтобы наладить ремонт техники вермахта и производство отдельных видов вооружения. Большинство советских промышленных предприятий, выпускавших мирную продукцию для населения, планировалось уничтожить. Сельское хозяйство СССР, согласно планам штаба «Ольденбург», должно было бы «снабжать немецкие вооруженные силы, а также обеспечить на долгие годы продовольствием немецкое гражданское население». Решить эту задачу планировалось за счет «уменьшения собственного потребления России» прежде всего путем прекращения каких-либо поставок продовольствия из южных черноземных областей в северную нечерноземную зону, в т. ч. в Москву и Ленинград. То, что эта мера вызовет голод среди советских граждан, руководители нацистской Германии прекрасно осознавали, но спасать их от голодной смерти «за счет снабжения Европы» не собирались. Для реализации этих планов было создано 5 хозяйственных инспекций, 23 хозяйственные команды и 12 их филиалов, различные т. н. «восточные общества», представлявшие интересы работавших на войну крупных немецких банков, концернов и трестов. Под их руководством и с их непосредственным участием после нападения на СССР с оккупированных территорий начался вывоз в Германию всего, что представляло хоть какую-либо хозяйственную ценность. Осуществлялась нещадная эксплуатация населения, которое за символическую плату отбывало трудовую повинность на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, попавших в руки германских хозяев. С 1943 г., когда Красная Армия приступила к освобождению занятой врагом советской территории, немецкие войска и оккупационная администрация начали применять тактику «выжженной земли». Они пытались уничтожить все, что не удавалось вывести в Германию. За время оккупации было разрушено более 1700 советских городов и поселков, 60 тыс. деревень, сожжено более 6 млн зданий. Без крова осталось 25 млн советских граждан. В результате СССР лишился национального богатства на общую сумму ок. 680 млрд рублей (в государственных ценах 1941 г.). Причиненный оккупантами колоссальный материальный ущерб и утрата значительной части самой деятельной части населения долгое время после войны оказывали негативное влияние на жизнь и благосостояние всего населения Советского Союза.

Исторические источники:

Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР. (1941—1944 гг.). М., 1968.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015