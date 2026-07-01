«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»
«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА» - литературный кружок в Санкт-Петербурге в 1819-1820 годах, а также русское литературно-философское общество в Париже в 1927-1939 годах.
1) литературный кружок в Санкт-Петербурге в 1819-1820 годах. Основан театралом и переводчиком Н. В. Всеволожским (в доме которого, в зале с зелёной лампой, проходили собрания).
В кружке участвовали С. П. Трубецкой, Я. Н. Толстой, Ф. Н. Глинка, А. Д. Улыбышев, А. А. Дельвиг, А. С. Пушкин, Н. И. Гнедич. В «Зеленой лампе» была своя полушутливая символика, напоминавшая о масонских ритуалах (кольца с изображением ламп, которые носили участники; девиз - «Свет и надежда»; зелёный цвет - символ надежды, юности, дружбы).
На заседаниях, имевших неформальный характер, читались стихи, материалы на театральные и исторические темы, публицистические статьи, утопическая повесть «Сон» Улыбышева (опубликована в 1928 году), изображавшая крах деспотизма и торжество законов в будущей России. С «Зеленой лампой» связано стихотворение Пушкина «Горишь ли ты, лампада наша…» (1822 год).
2) Русское литературно-философское общество в Париже в 1927-1939 годах. Названо в память о «Зеленой лампе» пушкинской поры. Создано З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским, на квартире которых примерно 1 раз в месяц по воскресеньям проходили собрания. Обсуждались новые книги, творчество писателей старшего поколения - В. В. Розанова, Ф. Сологуба, А. А. Блока, А. Белого; общественно-политические, религиозно-философские, эстетические и др. вопросы.
Стенограммы первых 5 заседаний (всего 52) были опубликованы в журнале «Новый корабль» (Париж, 1927 год. № 1, 2; 1928 год. № 4). В дальнейшем публиковались только краткие отчёты и отдельный доклады. «Зеленая лампа» стала центром интеллектуальной жизни русского Парижа; среди её участников - крупнейшие писатели и мыслители: В. Ф. Ходасевич, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Г. В. Адамович, Г. В. Иванов, М. А. Алданов, Л. Шестов, Н. А. Бердяев.