«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»

«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА» - литературный кру­жок в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1819-1820 годах, а также русское литературно-фи­лософское об­ще­ст­во в Па­ри­же в 1927-1939 годах.

1) литературный кру­жок в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1819-1820 годах. Ос­но­ван те­ат­ра­лом и пе­ре­во­дчи­ком Н. В. Все­во­лож­ским (в до­ме ко­то­ро­го, в за­ле с зе­лё­ной лам­пой, про­хо­ди­ли со­б­ра­ния).

В круж­ке уча­ст­во­ва­ли С. П. Тру­бец­кой, Я. Н. Тол­стой, Ф. Н. Глин­ка, А. Д. Улы­бы­шев, А. А. Дель­виг , А. С. Пуш­кин, Н. И. Гне­дич. В «Зеленой лампе» бы­ла своя по­лу­шут­ли­вая сим­во­ли­ка, на­по­ми­нав­шая о ма­сон­ских ри­туа­лах (коль­ца с изо­бра­же­ни­ем ламп, ко­то­рые но­си­ли уча­ст­ни­ки; де­виз - «Свет и на­де­ж­да»; зе­лё­ный цвет - сим­вол наде­ж­ды, юно­сти, друж­бы).

На за­се­да­ни­ях, имев­ших не­фор­маль­ный ха­рак­тер, чи­та­лись сти­хи, ма­те­риа­лы на те­ат­раль­ные и ис­то­рические те­мы, пуб­ли­ци­стические ста­тьи, уто­пическая по­весть «Сон» Улы­бы­ше­ва (опубликована в 1928 году), изо­бра­жав­шая крах дес­по­тиз­ма и тор­же­ст­во за­ко­нов в бу­ду­щей Рос­сии. С «Зеленой лампой» свя­за­но сти­хо­тво­ре­ние Пуш­ки­ на «Го­ришь ли ты, лам­па­да на­ша…» (1822 год).

2) Русское литературно-фи­лософское об­ще­ст­во в Па­ри­же в 1927-1939 годах. На­зва­но в па­мять о «Зеленой лампе» пуш­кин­ской по­ры. Соз­да­но З. Н. Гип­пи­ус и Д. С. Ме­реж­ков­ским, на квар­тире ко­то­рых при­мер­но 1 раз в ме­сяц по вос­кре­сень­ям про­хо­ди­ли со­б­ра­ния. Об­су­ж­да­лись но­вые кни­ги, твор­че­ст­во пи­са­те­лей стар­ше­го по­ко­ле­ния - В. В. Ро­за­но­ва, Ф. Со­ло­гу­ба, А. А. Бло­ка, А. Бе­ло­го; об­щественно-по­ли­тические, ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ские, эс­те­тические и др. во­про­сы.

Сте­но­грам­мы пер­вых 5 за­се­да­ний (все­го 52) бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в журнале «Но­вый ко­рабль» (Па­риж, 1927 год. № 1, 2; 1928 год. № 4). В даль­ней­шем пуб­ли­ко­ва­лись толь­ко крат­кие от­чё­ты и отдельный док­ла­ды. «Зеленая лампа» ста­ла цен­тром ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни русского Па­ри­жа; сре­ди её уча­ст­ни­ков - круп­ней­шие пи­са­те­ли и мыс­ли­те­ли: В. Ф. Хо­да­се­вич, И. А. Бу­нин, Б. К. Зай­цев, Г. В. Ада­мо­вич, Г. В. Ива­нов, М. А. Ал­да­нов, Л. Шес­тов, Н. А. Бер­дя­ев.

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