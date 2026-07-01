ЗЕЛЁНА-ГУРА

ЗЕЛЁНА-ГУРА - го­род на за­па­де Поль­ши , один из двух административных цен­тров Лю­буш­ско­го вое­вод­ст­ва (на­ря­ду с городом Го­жув-Вель­ко­поль­ски; в Зелёна-Гура -вое­вод­ский сей­мик).

Население 118,8 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен у ис­то­ка реки Зло­ты-По­ток (бас­сейн Од­ры), в 60 км от гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей; вме­сте с близ­ле­жа­щи­ми го­ро­да­ми Но­ва-Суль (39,9 тысяч жителей) и Су­ле­хув (18,1 тысяч жителей) об­ра­зу­ет т. н. Лю­буш­ское трёх­гра­дье. Узел железнодорожных и ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей.

Зелёна-Гура впер­вые упо­ми­на­ет­ся в хро­ни­ке около 1200 года, в 1229 году го­род по­пал в за­ви­си­мость от Бран­ден­бур­га (немецкое название Грюн­берг-ин-Шле­зи­ен, Grü n­berg in Schle­sien), в конце XIII - начале XIV веков во­шёл в со­став си­лез­ско­го княжества Гло­гов (до 1488 года; с 1331 года при­над­ле­жа­ло Че­хии). Около 1323 года по­лу­чил го­род­ское пра­во. С 1490 года в Поль­ше, в 1506 году вновь в Че­хии. Силь­но раз­ру­шен во вре­мя гу­сит­ских войн (смотрите Гу­сит­ское дви­же­ние). С середины XV века центр сук­но­де­лия и ви­но­де­лия. С 1526 года в им­пе­рии Габс­бур­гов. В 1742 году в ре­зуль­та­те 1-й Си­лез­ской вой­ны (смотрите Си­лез­ские вой­ны 1740-1742, 1744-1745 годов) во­шёл в со­став Прус­сии. В 1945 году ото­шёл к Поль­ше; в 1950-1998 годах административный центр Зе­лё­но­гур­ско­го вое­вод­ст­ва, с 1999 года в Лю­буш­ском вое­вод­ст­ве.

В цен­тре Зелёна-Гура: фраг­мен­ты городских стен (баш­ня Го­ло­да, XV век; бывшая тюрь­ма), позд­не­го­тический со­бор Святой Яд­ви­ги Си­лез­ской (1272-1294 годы; пе­ре­страи­вал­ся по­сле по­жа­ров 1410, 1582, 1627 и 1651 годов), Ра­ту­ша на площади Ста­ро­го рын­ка (XV-XVII веков; верх баш­ни - XVIII век), за­строй­ка XV-XVIII веков. Сре­ди па­мят­ни­ков XVIII-XX веков так­же кос­тё­лы - Бо­го­ма­те­ри Чен­сто­хов­ской (1746-1748 годы; ко­ло­коль­ня и фа­сад - 1821-1828 годы) и Бо­го­ма­те­ри Ко­ро­ле­вы Поль­ши (1866 год; бывшая лю­те­ран­ская ча­сов­ня), зда­ния музыкальной шко­лы в сти­ле клас­си­циз­ма (XIX век), еван­ге­лическая цер­ковь в сти­ле мо­дерн (начало XX века), кос­тёл На­ис­вя­тей­ше­го из­ба­ви­те­ля (1910-е годы), кос­тёл Воз­дви­же­ния Святого Кре­ста (XX век).

На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский центр поль­ско­го фи­лиа­ла швейцарской «ADB Group» (раз­ра­бот­ка ап­па­ра­ту­ры для циф­ро­во­го те­ле­ви­де­ния). Университет (2001 год), Выс­шая шко­ла тор­гов­ли и ме­ж­ду­народных фи­нан­сов (2002 год), фи­ли­ал По­знан­ской эко­но­мической ака­де­мии, Фи­лософско-тео­ло­гический институт имени Э. Стейн (от­де­ле­ние Ще­цин­ско­го университета), от­де­ле­ние Вроц­лав­ской медицинской ака­де­мии; По­ли­тех­нический и Пси­хо­ло­го-пе­да­го­гический институты.

Те­ат­ры: имени Л. Круч­ков­ско­го, ку­кол. Фи­лар­мо­ния. Му­зеи: Лю­буш­ской зем­ли (1922 год; в зда­нии 1889 года), эт­но­гра­фический (1976 год), ар­хео­ло­гии сред­не­го те­че­ния Од­ры (1979 год), во­ен­ный (1985 год), ви­но­де­лия (2006 год); ху­дожественные га­ле­реи. Би­ен­на­ле современного изо­бра­зи­тель­но­го искусства. Ме­ж­ду­народный фольк­лор­ный фес­ти­валь пес­ни и тан­ца. Фес­ти­валь ви­на (сен­тябрь). В чер­те го­ро­да 5 пар­ков, в т. ч. Вин­ный (оран­же­реи, ак­ва­риу­мы). Аэ­ро­клуб.

Промышленный центр. Про­изводство ма­нев­ро­вых те­п­ло­во­зов и то­вар­ных ва­го­нов (ком­пания «Zastal»), обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ной промышленности («Falubaz»), средств ав­то­ма­ти­за­ции про­изводства («Lumel»), элек­тро­из­ме­рительной ап­па­ра­ту­ры (ка­либ­ра­то­ры; «In­mel»), обо­ру­до­ва­ния для те­п­ло­вой об­ра­бот­ки ме­тал­лов под дав­ле­нием («El­ter­ma», американская промышленная груп­па «SECO/WARWICK»); сбор­ка ту­ри­стических ав­то­бу­сов («Otoyol-Iveco»). Тек­стиль­ная промышленность: про­изводство син­те­тических во­ло­кон и на­поль­ных по­кры­тий («Novita»), шер­стя­ных тка­ней и оде­ял («Polska Wełna»).

Го­род из­вес­тен как сто­ли­ца поль­ско­го ви­но­де­лия, про­из­во­дят­ся так­же креп­кие на­пит­ки (вод­ка). Пред­при­ятия ме­бель­ной и пи­ще­вой (мо­лоч­ной, мяс­ной и др.) промышленности ТЭЦ. Зелёна-Гура - центр рай­она до­бы­чи при­род­но­го га­за (около 3 млрд. м3 в год) и неф­ти (свыше 500 тыс. т) на се­ве­ре и за­па­де Поль­ши; в го­ро­де - офис Зе­лё­но­гур­ско­го от­де­ле­ния ком­па­нии «Polskie Górnictwo Naf­towe i Gazownictwo» («Поль­ская неф­те- и га­зо­до­бы­ча»).

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