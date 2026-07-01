ЗЕЛЁНА-ГУРА
ЗЕЛЁНА-ГУРА - город на западе Польши, один из двух административных центров Любушского воеводства (наряду с городом Гожув-Велькопольски; в Зелёна-Гура -воеводский сеймик).
Население 118,8 тысяч человек (2007 год). Расположен у истока реки Злоты-Поток (бассейн Одры), в 60 км от границы с Германией; вместе с близлежащими городами Нова-Суль (39,9 тысяч жителей) и Сулехув (18,1 тысяч жителей) образует т. н. Любушское трёхградье. Узел железнодорожных и автомобильных магистралей.
Зелёна-Гура впервые упоминается в хронике около 1200 года, в 1229 году город попал в зависимость от Бранденбурга (немецкое название Грюнберг-ин-Шлезиен, Grü nberg in Schlesien), в конце XIII - начале XIV веков вошёл в состав силезского княжества Глогов (до 1488 года; с 1331 года принадлежало Чехии). Около 1323 года получил городское право. С 1490 года в Польше, в 1506 году вновь в Чехии. Сильно разрушен во время гуситских войн (смотрите Гуситское движение). С середины XV века центр сукноделия и виноделия. С 1526 года в империи Габсбургов. В 1742 году в результате 1-й Силезской войны (смотрите Силезские войны 1740-1742, 1744-1745 годов) вошёл в состав Пруссии. В 1945 году отошёл к Польше; в 1950-1998 годах административный центр Зелёногурского воеводства, с 1999 года в Любушском воеводстве.
В центре Зелёна-Гура: фрагменты городских стен (башня Голода, XV век; бывшая тюрьма), позднеготический собор Святой Ядвиги Силезской (1272-1294 годы; перестраивался после пожаров 1410, 1582, 1627 и 1651 годов), Ратуша на площади Старого рынка (XV-XVII веков; верх башни - XVIII век), застройка XV-XVIII веков. Среди памятников XVIII-XX веков также костёлы - Богоматери Ченстоховской (1746-1748 годы; колокольня и фасад - 1821-1828 годы) и Богоматери Королевы Польши (1866 год; бывшая лютеранская часовня), здания музыкальной школы в стиле классицизма (XIX век), евангелическая церковь в стиле модерн (начало XX века), костёл Наисвятейшего избавителя (1910-е годы), костёл Воздвижения Святого Креста (XX век).
Научно-исследовательский центр польского филиала швейцарской «ADB Group» (разработка аппаратуры для цифрового телевидения). Университет (2001 год), Высшая школа торговли и международных финансов (2002 год), филиал Познанской экономической академии, Философско-теологический институт имени Э. Стейн (отделение Щецинского университета), отделение Вроцлавской медицинской академии; Политехнический и Психолого-педагогический институты.
Театры: имени Л. Кручковского, кукол. Филармония. Музеи: Любушской земли (1922 год; в здании 1889 года), этнографический (1976 год), археологии среднего течения Одры (1979 год), военный (1985 год), виноделия (2006 год); художественные галереи. Биеннале современного изобразительного искусства. Международный фольклорный фестиваль песни и танца. Фестиваль вина (сентябрь). В черте города 5 парков, в т. ч. Винный (оранжереи, аквариумы). Аэроклуб.
Промышленный центр. Производство маневровых тепловозов и товарных вагонов (компания «Zastal»), оборудования для текстильной промышленности («Falubaz»), средств автоматизации производства («Lumel»), электроизмерительной аппаратуры (калибраторы; «Inmel»), оборудования для тепловой обработки металлов под давлением («Elterma», американская промышленная группа «SECO/WARWICK»); сборка туристических автобусов («Otoyol-Iveco»). Текстильная промышленность: производство синтетических волокон и напольных покрытий («Novita»), шерстяных тканей и одеял («Polska Wełna»).
Город известен как столица польского виноделия, производятся также крепкие напитки (водка). Предприятия мебельной и пищевой (молочной, мясной и др.) промышленности ТЭЦ. Зелёна-Гура - центр района добычи природного газа (около 3 млрд. м3 в год) и нефти (свыше 500 тыс. т) на севере и западе Польши; в городе - офис Зелёногурского отделения компании «Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo» («Польская нефте- и газодобыча»).