ЗЕЛАНДИЯ

ЗЕЛАНДИЯ - ис­то­рическая об­ласть, про­вин­ция на юго-за­па­де Ни­дер­лан­дов .

Рас­по­ло­же­на главным образом на по­лу­ост­ро­вах в дель­те реки Шель­да, ох­ва­ты­ва­ет так­же гео­гра­фическую область Зе­увс-Влан­де­рен. Административный центр - город Мид­дел­бург. С первой половины VIII века вхо­дила в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, с 870 года - Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В XI-XIII веках при­над­ле­жа­ла гра­фам Гол­лан­дии и Флан­д­рии (северная часть на­хо­ди­лась под вла­стью гра­фов Гол­лан­дии, южная часть - гра­фов Флан­д­рии, сред­няя или ост­ров­ная с XII века - в сов­мест­ном вла­де­нии Гол­лан­дии и Флан­д­рии под сю­зе­ре­ни­те­том Флан­д­рии). В XIII веке в Зеландии на­чал­ся бы­ст­рый рост го­ро­дов, ко­то­рые вско­ре ста­ли ус­пеш­но кон­ку­ри­ро­вать с Ган­зой.

По Па­риж­ско­му ми­ру 1323 года Флан­д­рия от­ка­за­лась от сво­их при­тя­за­ний на ост­ров­ную часть Зеландии, ос­та­вив за со­бой толь­ко кон­ти­нен­таль­ную об­ласть - т. н. При­мор­скую Флан­д­рию (ны­не Зе­увс-Влан­де­рен). В 1433-1477 годах Зеландия на­хо­ди­лась в со­ста­ве вла­де­ний гер­цо­гов Бур­гунд­ских (смотрите Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во), с 1477 года (окон­ча­тель­но с 1482 года) - Габс­бур­гов (с 1556 года испанских Габс­бур­гов); на­ря­ду с Гол­лан­ди­ей од­на из эко­но­ми­чес­ки раз­ви­тых об­лас­тей Северных Ни­дер­лан­дов. С 1512 года про­вин­ция в со­ста­ве Бур­гунд­ско­го округа Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века Зеландия - один из цен­тров борь­бы с испанским гос­под­ством, основвной рай­он дей­ст­вий морских гё­зов.

В 1572 году ост­ров­ная Зеландия фак­ти­че­ски от­ло­жи­лась от Ис­па­нии, в 1579 году под­пи­са­ла Ут­рехт­скую унию и во­шла в со­став Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В 1648 году рес­пуб­ли­ка от­вое­ва­ла у Ис­па­нии кон­ти­нен­таль­ную Зеландию, ко­то­рая бы­ла при­сое­ди­не­на к ост­ров­ной час­ти в ка­че­ст­ве «ге­не­ра­ли­тет­ской зем­ли». В XVII веке - центр дви­же­ния «уни­та­ри­стов», вы­сту­пав­ших за уси­ле­ние цен­тра­ли­за­ции Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В XVII-XVIII веках зер­но­про­из­во­дя­щая об­ласть Ни­дер­лан­дов, центр су­до­строе­ния, на­ря­ду с Гол­лан­ди­ей - круп­ней­ший ак­цио­нер Ни­дерл. Ост-Инд­ской ком­па­нии. С января 1795 года ост­ров­ная Зеландия на пра­вах де­пар­та­мен­та вхо­ди­ла в Ба­тав­скую рес­пуб­ли­ку , за­тем в Гол­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во 1806-1810 годов. В 1810-1814 годах вся тер­ри­то­рия Зеландии на­хо­ди­лась в со­ста­ве Французской им­пе­рии. В 1815 году кон­ти­нен­таль­ная и ост­ров­ная ча­сти Зеландии бы­ли объе­ди­не­ны в про­вин­цию Зеландия Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов.

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