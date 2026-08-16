ЗЕЛАНДИЯ
ЗЕЛАНДИЯ - историческая область, провинция на юго-западе Нидерландов.
Расположена главным образом на полуостровах в дельте реки Шельда, охватывает также географическую область Зеувс-Вландерен. Административный центр - город Мидделбург. С первой половины VIII века входила в состав Франкского государства, с 870 года - Восточно-Франкского королевства. В XI-XIII веках принадлежала графам Голландии и Фландрии (северная часть находилась под властью графов Голландии, южная часть - графов Фландрии, средняя или островная с XII века - в совместном владении Голландии и Фландрии под сюзеренитетом Фландрии). В XIII веке в Зеландии начался быстрый рост городов, которые вскоре стали успешно конкурировать с Ганзой.
По Парижскому миру 1323 года Фландрия отказалась от своих притязаний на островную часть Зеландии, оставив за собой только континентальную область - т. н. Приморскую Фландрию (ныне Зеувс-Вландерен). В 1433-1477 годах Зеландия находилась в составе владений герцогов Бургундских (смотрите Бургундское герцогство), с 1477 года (окончательно с 1482 года) - Габсбургов (с 1556 года испанских Габсбургов); наряду с Голландией одна из экономически развитых областей Северных Нидерландов. С 1512 года провинция в составе Бургундского округа Священной Римской империи. В период Нидерландской революции XVI века Зеландия - один из центров борьбы с испанским господством, основвной район действий морских гёзов.
В 1572 году островная Зеландия фактически отложилась от Испании, в 1579 году подписала Утрехтскую унию и вошла в состав Республики Соединённых провинций. В 1648 году республика отвоевала у Испании континентальную Зеландию, которая была присоединена к островной части в качестве «генералитетской земли». В XVII веке - центр движения «унитаристов», выступавших за усиление централизации Соединённых провинций. В XVII-XVIII веках зернопроизводящая область Нидерландов, центр судостроения, наряду с Голландией - крупнейший акционер Нидерл. Ост-Индской компании. С января 1795 года островная Зеландия на правах департамента входила в Батавскую республику, затем в Голландское королевство 1806-1810 годов. В 1810-1814 годах вся территория Зеландии находилась в составе Французской империи. В 1815 году континентальная и островная части Зеландии были объединены в провинцию Зеландия Королевства Нидерландов.