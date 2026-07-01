ЗЕГЕРС АННА
ЗЕГЕРС АННА (псевдоним; настоящее имя и фамилия Нетти Радвани) - немецкая писательница, общественный деятель.
Из семьи еврейского антиквара. В 1920-1924 годах изучала филологию, историю, искусствознание в университетах Кёльна и Гейдельберга. С 1928 года член КП Германии. В 1933 году эмигрировала во Францию, в 1941 году - в Мексику. Вела антифашистскую деятельность, сотрудничала с немецкой эмигрантской периодикой. Организатор Союза немецких писателей (Париж) и соорганизатор движения «Свободная Германия» (Мехико), делегат Международного конгрессов в защиту культуры (1935, 1937, 1938 годы). В 1947 году вернулась в Берлин, избиралась председателем Союза писателей ГДР (1952-1978 годы). Неоднократно приезжала в СССР.
Известность принесла повесть «Восстание рыбаков» («Der Aufstand der Fischer», 1928 год). В романах «Оценённая голова» («Der Kopflohn», 1933 год) и «Освобождение» («Die Rettung», 1937 год) показано проникновение фашистской идеологии в немецкие деревни и рабочие посёлки. Вершина мастерства Зегерс - роман «Седьмой крест» («Das siebte Kreuz», 1942 год - на английском языке, 1946 год - на немецком языке): история побега семи заключённых из концлагеря трактована как испытание нравственной состоятельности отдельного человека и всего немецкого народа. Преодолевая страх, избирает путь антифашистской борьбы и герой автобиографического романа-исповеди «Транзит» («Transit», 1943 год).
Среди др. произведений: роман-эпопея «Мёртвые остаются молодыми» («Die Toten bleiben jung», 1949 год) о событиях немецкой истории 1918-1945 годов, а также романы «Решение» («Die Entscheidung», 1959 год), «Доверие» («Das Vertrauen», 1968 год), циклы новелл, в которых осмысляются послевоенные проблемы, связанные с созданием ГДР, политическим расколом в Европе. Для творческой манеры Зегерс характерно использование монтажа, ретроспективной композиции, символики; эпичный стиль, монументальность сочетаются в романах Зегерс со страстностью и психологизмом. Национальная премия ГДР (1951, 1959, 1971 годы), Международная Сталинская премия (1951 год).