ЗЕГЕРС АННА

ЗЕГЕРС АННА (псевдоним; настоящее имя и фамилия Нет­ти Рад­ва­ни) - немецкая пи­са­тель­ни­ца, об­щественный дея­тель.

Из се­мьи еврейского ан­тик­ва­ра. В 1920-1924 годах изу­чала фи­ло­ло­гию, ис­то­рию, ис­кус­ст­во­зна­ние в университетах Кёль­на и Гей­дель­бер­га. С 1928 года член КП Гер­ма­нии. В 1933 году эмиг­ри­ро­ва­ла во Фран­цию, в 1941 году - в Мек­си­ку . Ве­ла ан­ти­фа­ши­ст­скую дея­тель­ность, со­труд­ни­ча­ла с немецкой эмиг­рант­ской пе­рио­ди­кой. Ор­га­ни­за­тор Сою­за немецких пи­са­те­лей (Па­риж) и со­ор­га­ни­за­тор дви­же­ния «Сво­бод­ная Гер­ма­ния» (Ме­хи­ко), де­ле­гат Ме­ж­ду­народного кон­грес­сов в за­щи­ту куль­ту­ры (1935, 1937, 1938 годы). В 1947 году вер­ну­лась в Бер­лин, из­би­ра­лась председателем Союза писателей ГДР (1952-1978 годы). Не­од­но­крат­но при­ез­жа­ла в СССР.

Из­вест­ность при­нес­ла по­весть «Вос­ста­ние ры­ба­ков» («Der Aufstand der Fischer», 1928 год). В ро­ма­нах «Оце­нён­ная го­ло­ва» («Der Kopflohn», 1933 год) и «Ос­во­бо­ж­де­ние» («Die Rettung», 1937 год) по­ка­за­но про­ник­но­ве­ние фа­ши­ст­ской идео­ло­гии в немецкие де­рев­ни и ра­бо­чие по­сёл­ки. Вер­ши­на мас­тер­ст­ва Зегерс - ро­ман «Седь­мой крест» («Das siebte Kreuz», 1942 год - на английском языке, 1946 год - на немецком языке): ис­то­рия по­бе­га се­ми за­клю­чён­ных из конц­ла­ге­ря трак­то­ва­на как ис­пы­та­ние нравственной со­стоя­тель­но­сти отдельного че­ло­ве­ка и все­го немецкого на­ро­да. Пре­одо­ле­вая страх, из­би­ра­ет путь ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы и ге­рой ав­то­био­гра­фического ро­ма­на-ис­по­ве­ди «Тран­зит» («Transit», 1943 год).

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ро­ман-эпо­пея «Мёрт­вые ос­та­ют­ся мо­ло­ды­ми» («Die Toten bleiben jung», 1949 год) о со­бы­ти­ях немецкой ис­то­рии 1918-1945 годов, а так­же ро­ма­ны «Ре­ше­ние» («Die Entscheidung», 1959 год), «До­ве­рие» («Das Vertrauen», 1968 год), цик­лы но­велл, в ко­то­рых ос­мыс­ля­ют­ся по­сле­во­ен­ные про­бле­мы, свя­зан­ные с соз­да­ни­ем ГДР, по­ли­тическим рас­ко­лом в Ев­ро­пе. Для творческой ма­не­ры Зегерс ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние мон­та­жа, рет­ро­спек­тив­ной ком­по­зи­ции, сим­во­ли­ки; эпичный стиль, мо­ну­мен­таль­ность со­че­та­ют­ся в ро­ма­нах Зегерс со стра­ст­но­стью и пси­хо­ло­гиз­мом. Национальная премия ГДР (1951, 1959, 1971 годы), Ме­ж­ду­народная Ста­лин­ская премия (1951 год).